أعطوني رأيكم في المفاجأة

السلام عليكم

هههه بصحتك المفاجئة والله فرحتلك تقول انا لي رحت هههه

اواه انا نحبهم المفاجئات هذو هههههه

على كل حال حنا الرجال نتفاهمو لازم نكون في صفو ههههه

عندو الحق هذي هي المفاجئة وباقي علاه سماوها مفاجئة ههههه

بصحتكم لعقوبة لينا نهار نروحو مع وحد الناس هههههه ​