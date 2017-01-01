أعطوني رأيكم في المفاجأة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته جميع اهل اللمة الكرام معرفتش نحط عنوان للموضوع لانوا ببساطة راح نحكي برك ههههه ايا اليوم الصباح نوضني راجلي على الصباح بكري خلاص انا مفهمتش وش بيه الراجل قلت بلاك عيطولوا ماشي يخدم ولا كشما بيه قالي ازربي وجدي روحك 5 دقايق ... اولدي وش بيه الراجل هذاو انا ميتة بالنعاس المهم وجدت روحي و بقيت نستنى ..ايا دخل سي خونا قالي هيا!؟؟؟ انا محبيتش نوقف قتلوا فهمني سع وين رايحين باه ندير حسابي اذا كشما معروضين نريقل روحي ولا اذا مفاجأة نلبس مليح ووووو ايا قالي اخرجي و اسكتي انا وليت منضويش الراجل منوا بالصح قربت للباب ايا جاني وسوسني قتلوا: اااا فهمت رح تديني لدارنا كشما صرى ضحك عليا و قالي اخرجي يزي بلا توسويس ركبما في تاكسي و سي خونا يسوق و مورالوا في السماء و انا نشوف غير فيه ااااه وش تمنيت ندهل في عقلوا و نقرا وش راه يخمم شويا هكا داتني عيني و رقدت حتى نسمع في راجلي ينوض فيا احنا وصلنا نوضي اااااا وصلت خلي نحل عيني نشوف وين داني هذا المهبول على فجر ربي انا حليت عيني لقيت روحي قدام الثلج ياراجل وين رانا ...و اذ بنا في جبال الشريعة جابني باه نتعلم التزلج الثم تفكرت بلي نهار كان خدام و صب عندهم الثلج كان هو يتزلج مع صحابوا قتلوا علاه عليك انت الثم تزهى و انا هنا قاعدة و لذ به يفاجأني باروع يوم مع ثلج و تزلج رغم اني ديت الف خبطة و هو في الاخير روحت سدرانة في حالة لانوا مقليش و انا ملبستش مليح و عاقبتوا انوا هو الي يهتم بيا حتى نبرا لانوا مقليش ههههه و هو قالي مكانش منها المفاجأة كي نقولك عليها تجي صامطة لازم هك المفاجآة و انا نقول انوا كان قادر يلمحلي تع البسي mentaux تعك و شال باه منمرضش بسبت المفاجأة اعطوني رايكم في الامر تع المفاجآة تكون كيما قال و لا كيما قلت ؟؟ اعتذر عن الاطالة