نهار رحت خطبت لزوجي ارواحوا تسمعوا

جميلة أنا
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مرحبا بيكم كااامل لماويين و لماويات شرفتوني كي راكم معايا في هذي الخطبة اكوا تعرفوا العبد يروح وحدوا عيب لازم يدي خوتوا معاه ولا راني غالطة
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ايا معليش علبالي اكوا مشغولين مع اسقاط الحكم الملكي هذي الايام الله المستعان ......
نبدا في الموضوع مباااشرة و نولي شويا سيريوز ولا اخطيكم لهيه نولي مني بالصح
اولا علبالي دهشتوا من عنوان مي راهوا صحيح و مرحبا بيكم في لب الموضوع : بعد زوج نقاط هذوا تبدا حكاية اسمعوا مليح و شوفوا جيدا و بلاكوا على مقلتش متتنفسوش و ابلعوا ريقكم.......................... هيا ادخلوا غير بالشوي الناس عيب متحشمونيش @sami44 نحي صباطك التبهدايل الي رك ديرلي فيهم @ليليا مرام مدي للمراة علاه ملصقاتوا في وجهك هاه الريحة كل كلاها نيفك @الامين محمد اراجل اصبر متقولش جينا نخطبوا حتى نشوفلوا طفلة اذا شابة خير مني بلاك تهدر حتى تبيبيلك ليليا تفاهمنا ...........هههههههه ايا نتمنى تخيلتوا معايا مليح هههههه
يظهرلي نحكي بالصح خيرلي لا تنفيوني تع صح ههههه
كيما علبالكم انا عندي تقريبا عامين زواج و المكتوب مرزقتش بالذرية لعلم لا يعلمه الا الله و زوجي الله يسمحلوا و لا يوم حكى قدامي على اولاد او شكى او قال حاب اطفال يعني كان واقف معايا في كل امر الله يجازيه
في الاونة الاخيرة اكتشفت انوا زوجي عجباتوا بنت و هذا امر لقيتوا في رسالة من صديقوا يضحك معاه قالوا ......عادي الشرع حللك 4.....و كلام اخر فهمت منوا بلي زوجي عجباتوا هذي البنت و محكاش معاها انما في قلبوا لو يلقى او ...... في بداية امر جنييييت و مارضيت نشوف ف وجهوا و صارحتوا بالامر لكني لقيت منوا صراحة غريبة قالي انتي نحبك و منستغناش عليك لكن هي ايضا عجبتني و خفت من الحرام ......انهرت في بداية الامر وووووو و بقيت ف منزلي زوجي و مرحتش عند والدي قلت حتى نأكد من قراري و نشوف
خميت و فكرت ووووووو و قلتلوا هيا نروح نخطبهالك و اتزوج بيها و متبقاش فقط تخم فيها هكا لانك تضرني ......تفاجأ من قراري كيما تفاجأتوا نتوما .....و فرح و بقى كل لحظة يقولي مزلتي عند كلامك و انا نقولوا ايه انت وشبيك ايه علاه كشما يوم من ايام درت ف كلامي.....
و اتى اليوم المعهود و اشرى الورد و طارطة و انا سالتوا على خاتم قالي لا منحطلهاش اي خاتم ف يدها حتى توافقي انتي عليها.....
مهم رحنا شفنا طفلة لقيتها بنت 17 سنة حسناء الشكل تسر الناظرين مثلما سرت زوجي تمت الخطبة باندهاش ام البنت على اساس ماصدقتني اني انا الي خطبتلوا و شرطت شروط معتادون عليها كالسكن لوحدها ووووو المهم رضينا و روحنا و احنا في الطريق للمنزل قلت لزوجي خلينا ننزولوا بجانب الشط نتنسم شوي قالي زوجي او الموج عالي بزاف خلي مرة اخرى لكني اصريت و نزلنا
و حنا هكاك نمشوا على حافة روشيات وقفنا في مكان عالي و الموج يضربنا راجلي خاف شوي بقا يرجع للوراء و انا غير نتقدم......و هو يقولي احبسي ولا قلق تقدم معايا باه يوقفني و هو يتقدم و انا نقذف بيه برجلي ...................................................................................................................................................
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الي تحت السرير و اذا بيه يفيق من النوم و يقولي يا مراة وش بيك خليني نرقد على تضربي فيا
ايا فقت مليح و لقيتوا قدامي و رجعت عقلي مليح و قتلوا تستاهل نضربك علاه خليتني نرقد و نحلم ك العباد ههههههههههههههههههههههه
شوفوا بلعقل عليا متلومونيش كان يستاهل الضربة حد لا يقولي لا هههههههههههههههههههه
نتمنى يكون الموضوع عجبكم دمتم اهلي و اهل اللمة الرائعين
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ايا معليش علبالي اكوا مشغولين مع اسقاط الحكم الملكي هذي الايام الله المستعان ......
نبدا في الموضوع مباااشرة و نولي شويا سيريوز ولا اخطيكم لهيه نولي مني بالصح
اولا علبالي دهشتوا من عنوان مي راهوا صحيح و مرحبا بيكم في لب الموضوع : بعد زوج نقاط هذوا تبدا حكاية اسمعوا مليح و شوفوا جيدا و بلاكوا على مقلتش متتنفسوش و ابلعوا ريقكم.......................... هيا ادخلوا غير بالشوي الناس عيب متحشمونيش @sami44 نحي صباطك التبهدايل الي رك ديرلي فيهم @ليليا مرام مدي للمراة علاه ملصقاتوا في وجهك هاه الريحة كل كلاها نيفك @الامين محمد اراجل اصبر متقولش جينا نخطبوا حتى نشوفلوا طفلة اذا شابة خير مني بلاك تهدر حتى تبيبيلك ليليا تفاهمنا ...........هههههههه ايا نتمنى تخيلتوا معايا مليح هههههه
يظهرلي نحكي بالصح خيرلي لا تنفيوني تع صح ههههه
كيما علبالكم انا عندي تقريبا عامين زواج و المكتوب مرزقتش بالذرية لعلم لا يعلمه الا الله و زوجي الله يسمحلوا و لا يوم حكى قدامي على اولاد او شكى او قال حاب اطفال يعني كان واقف معايا في كل امر الله يجازيه
في الاونة الاخيرة اكتشفت انوا زوجي عجباتوا بنت و هذا امر لقيتوا في رسالة من صديقوا يضحك معاه قالوا ......عادي الشرع حللك 4.....و كلام اخر فهمت منوا بلي زوجي عجباتوا هذي البنت و محكاش معاها انما في قلبوا لو يلقى او ...... في بداية امر جنييييت و مارضيت نشوف ف وجهوا و صارحتوا بالامر لكني لقيت منوا صراحة غريبة قالي انتي نحبك و منستغناش عليك لكن هي ايضا عجبتني و خفت من الحرام ......انهرت في بداية الامر وووووو و بقيت ف منزلي زوجي و مرحتش عند والدي قلت حتى نأكد من قراري و نشوف
خميت و فكرت ووووووو و قلتلوا هيا نروح نخطبهالك و اتزوج بيها و متبقاش فقط تخم فيها هكا لانك تضرني ......تفاجأ من قراري كيما تفاجأتوا نتوما .....و فرح و بقى كل لحظة يقولي مزلتي عند كلامك و انا نقولوا ايه انت وشبيك ايه علاه كشما يوم من ايام درت ف كلامي.....
و اتى اليوم المعهود و اشرى الورد و طارطة و انا سالتوا على خاتم قالي لا منحطلهاش اي خاتم ف يدها حتى توافقي انتي عليها.....
مهم رحنا شفنا طفلة لقيتها بنت 17 سنة حسناء الشكل تسر الناظرين مثلما سرت زوجي تمت الخطبة باندهاش ام البنت على اساس ماصدقتني اني انا الي خطبتلوا و شرطت شروط معتادون عليها كالسكن لوحدها ووووو المهم رضينا و روحنا و احنا في الطريق للمنزل قلت لزوجي خلينا ننزولوا بجانب الشط نتنسم شوي قالي زوجي او الموج عالي بزاف خلي مرة اخرى لكني اصريت و نزلنا
و حنا هكاك نمشوا على حافة روشيات وقفنا في مكان عالي و الموج يضربنا راجلي خاف شوي بقا يرجع للوراء و انا غير نتقدم......و هو يقولي احبسي ولا قلق تقدم معايا باه يوقفني و هو يتقدم و انا نقذف بيه برجلي ...................................................................................................................................................
.
.
.
.
الي تحت السرير و اذا بيه يفيق من النوم و يقولي يا مراة وش بيك خليني نرقد على تضربي فيا
ايا فقت مليح و لقيتوا قدامي و رجعت عقلي مليح و قتلوا تستاهل نضربك علاه خليتني نرقد و نحلم ك العباد ههههههههههههههههههههههه
شوفوا بلعقل عليا متلومونيش كان يستاهل الضربة حد لا يقولي لا هههههههههههههههههههه
نتمنى يكون الموضوع عجبكم دمتم اهلي و اهل اللمة الرائعين