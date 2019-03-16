نهار رحت خطبت لزوجي ارواحوا تسمعوا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والله نتي وحدك، واحد الخلعة والفجعة حكمتني كتر من لي نكون نتفرج في فيلم رعب ههههه

زعما جيت ندير موافقة على الموضوع ساع بما اني مبرونشية في موضوع آخر

ساع لقيت روحي معاكم في الخطبة هههه

الله يعطيك الربح، واذا صح حكاية الاولاد ربي يرزقك الذرية الصالحة عاجلا غير آجل يااارب

ربي يفرحك ويهنيك ويرزقك ماتتمناي ^^