~حلقة اللمة الجزائرية~

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Twinkle Stars, ‏30 ماي 2017.

  1. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    [`~*¤!| حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة|!¤*~`]

    حلقة علمية دينية تحوي الذخائر العظيمة و النفائس و الدرر
    حلقة منوعة نافعة تشمل جميع أيام الأسبوع، فيها كل ما يُعَرِّف بديننا المجيد، عقيدةً و فقهً و حديثََ و سيرةً، أثارََا و عِبر، مما يُنمي العلم النافع و يُؤَصله، و يُؤَسسه تأسيسا متينا وفقا لمنهجية صحيحة في الطلب و التحصيل
    آملينَ أن نجد منكمُ التفاعلَ اللازمَ لتتعضدَ الجهودُ، وَ تتألفَ القِوَى وَ تَتَوَافقَ الَقُلُوبَ و تتنافس همَمُ النفوس المؤمنة علَى فِيه هُدهَا و رشُدَهَا.

    ذلك لنكون كلنا بتوفيق الله و تيسيره سائرين على طريق الحق و الهدى، متعاونين على البر و التقوى، ينصح بعضنا بعض و يذكر بعضنا بعض، و النبي صلى الله عليه و سلم يقول: (بلغوا عني و لو أية)، ويقول ((نضَّر الله عبدًا سَمِع مقالتي، فحَفِظها ووعَاها وأدَّاها، فرُبَّ حامل فِقْه غير فقيه، ورُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم: إخلاصُ العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم؛ فإنَّ دعوتهم تُحيط من ورائهم)).

    سيقوم على سير الحلقة الأخ الكريم @ابو ليث

    ولكي تتبين لكم منهجية الحلقات و طريقة سيرها عليكم بالإطلاع على كلمة المشرف ابو ليث "عفى الله عنه وغفر له"



    الحمد وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده و بعد
    ها هو أول المواضيع المميزة الذي يطل علينا بإطلالته الفريدة و ذلك على منتدنا الأغر منتدى اللمة الجزائرية، ليجتمع فيه الشمل بعد شتات، و يتوحد الجهد و تتحد القدرات ليعم النفع و يتعدى الخير صاحبَه إلى من هو في حاجة الى عون ولو بكلمة طيبة و نصيحة صريحة بأسلوب رائق جذاب بعيدا كل تنقص أو عتاب، نجتمع هنا لنبث العلم النافع و ندل على العمل الصالح، ولنسلك بإخواننا على سبيل جادة السلف الصالحين عقيدة ومنهجا ، سيرة وأخلاقا، دينا و دنيا، متخيِّرين من المقلات أفضلها، و من العلوم أنفعها، و من المواضيع أرقاها و أجملها، متنافسين في طيات هذه الصفحات الطيبة في الخير، مسارعين للعمل و الالتزام بما يبلغنا من علم كنا نجهله، تاركين عنا الكسل و مُطَّلقين الفشل، دارئين الاستسلام للنفس و الهوى و الشيطان.
    و تصب فكرة الموضوع أني سأفتح في كل يوم صفحة من صفحات هذا الموضوع الطيب بمشاركة هامة ثم بسؤال يتعلق بها، و تكون هذه المشاركة و السؤال على منوال التعليم وفق منهجية مرتبطة بمراحل الطلب الأولى للعلم، فمثلا يوم السبت في حلقة العقيدة في باب العبادة ستكون المشاركة و من ثم السؤال حول حق الله تعالى في التوحيد و كل ما يتعلق به، مع ذكر دليل الجواب و تحرير المقال فيه و ذكر التفصيل بنقل كلام أئمة أهل العلم الموثوقين تحريا للصواب؛ من خلال انتقاءات و حسن اختيار المشاركين معنا أو قد يكون الجواب من صلب المشاركة التي أقوم بتحريرها (و هذا و أولى و أسلم و أدل على متابعة الموضوع و حسن فهمه)، و في حين أنه في حلقة الفقه التي جعلت يوم الأحد سأتطرق للكلام في أبواب الفقه بالترتيب على أبوابه بما فيها باب الطهارة و باب الصلاة و هَلُمَ جَر،مع تطرقنا أحيانا لشيء من المجالس التذكرية حول فقه المواسم المتعددة و يكون جوابكم عن سؤالي الاختابري وفق لما حرر و بين، أما الحلقة الوعظية ليوم الإثنين فقد خُصصت للنصح و التذكير، في حين أن يوم الثلاثاء خصَّصنه لحلقة أسماء الله الحسنى و صفاته العلى و التي تعنى بالأسماء الثابتة له سبحانه، حيث أقوم بالتعريف بهذا الاسم مع ذكر ما يتعلق به من عبادة و طاعة و انقياد، و أسئلتها تصب في مصَبِّها مع ذكر المصادر التي أوصي بالرجوع إليها و النقل منها حتى لا يقوم الخلط و الخبط في هذا الباب العظيم، أما يوم الأربعاء في حلقة كلمات من معين السلف، فسأختار أحد الأئمة المقتدى بهم و بعدها أنقل ما ورد من كلماته المحررة و مواعظه المختصرة المؤثرة و ستتحول هذه الأخيرة بعدها إلى حلقةِ شرحٍ للأربعين النووية، أما يوم الخميس فنصيبه حلَقة سِيرة الهادي البشير عليه من ربي أفضل الصلَاة و أزکى التسليم، والتي سيكون لنا معها (بإذنه تعالى) وقفات و أي وقفات بل سنعيش مع سيرته العطرة عليه الصلاة و السلام من يوم مولده إلى أن توفاه ربه لتلحق روحه الشريفة بالرفيق الأعلى، و سؤال الحلقة سيكون عن سيرته، تبقى الحلقة الأخيرة هي حلقة حلقة سِيَر أعلَام النبلَاء التي تعنى بسِيرَة أصحاب النبيِ(عليه الصلَاة و السلَام) و التابعين و تابيعهم بإحسان الَى يوم الدينِ، و يجرى السؤال عنهم و عن سيرهم أيضا.


    و في الأخير.
    حلقات السلسلة بحسب الأيام من خلال روابطها المباشرة.
    الحلقة العقدية لكل يوم سبت (التوحيدُ الذي هو حق الله على العبيد).
    حَلقَة يوم الأحد ( الحلقة الوَعَظيةُ وَ الکلَمَاتُ التَوعَويةُ الَاصلَاحيةُ).
    حلقَةُ يومَ الإثنَين الفقهيَّةُ ( أحکَامُ الطهَارة و الصلَاة، مَجالَسِ شُهر رمضان).
    حلقة يوم الثُلَاثَاء (کلمَاتٌ مِن مَعينِ السلَفِ، الأربعين النووية).
    حَلَقَة الأربعاء الَعَقَديَة ( أسمَاء اللَّه و صفَاته الحُسنَى).
    حلقة الخميس (سيرَة الهَادِي البشِير صلى الله عليه و سلم)
    حلقة الجمعة (حَلقَة سِيَر أعلَام الَنُبَلَاء).
    ملاحظة :الموضوع إحياء لفكرة الأخت الكريمة فرح البسكرية


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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏30 جويلية 2017 على 21:11
    ابو ليث, Malika Tlm, السحاب العابر و 9 آخرون معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏30 ماي 2017
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    شكرا على المبادرة الطيبة اختنا عبير
    و ان شاء الله يوفق شيخنا ابو ليث في القيام على سير هذه الحلقات
    سنكون في المتابعة باذن الله
    شكرا و بارك الله فيكم
     
    ابو ليث, السحاب العابر, جيهان جوجو و 2 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏30 ماي 2017
    #2
  3. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
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    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور
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    السلام عليكم

    و الله فكرة ولا اروع ربي يبارك فيكم و يجعلها في ميزان حسناتكم
    وفقكم الله و سنكون من المتابعين ان شاء الله

    في رعاية الرحمان
    :)
     
    ابو ليث, السحاب العابر, جيهان جوجو و 1 آخرون معجبون بهذا.
    طائر الخير, ‏30 ماي 2017
    #3
  4. نورالإيمان~

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    بارك الله فيكم
    جُزِيتُم الجنة
    هذا ما نحتاجه فعلا .
    مُتابِعة بإذن الله .​
     
    ابو ليث, السحاب العابر, جيهان جوجو و 1 آخرون معجبون بهذا.
    نورالإيمان~, ‏30 ماي 2017
    #4
  5. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
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    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    بارك الله فيكم ~
    نتمنى وجود تفاعل كبير لكم أعضاء منتدانا
    في هذا الموضوع المميز






     
    ابو ليث, السحاب العابر, نورالإيمان~ و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏30 ماي 2017
    #5
  6. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    عالمي الخاص^^
    السلام عليكم
    بارك الله فيكم على الفكرة المميزة
    جزاكم الله خيرا
    متابعة باذن الله ^^
     
    ابو ليث, السحاب العابر, Twinkle Stars و 1 آخرون معجبون بهذا.
    جيهان جوجو, ‏30 ماي 2017
    #6
  7. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
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    بارك الله فيكم على المبادرة القيمة والمفيدة
    اللهم علمنا ماينفعنا وانعنا بما علمتنا
     
    ابو ليث و Twinkle Stars معجبون بهذا.
    السحاب العابر, ‏31 ماي 2017
    #7
  8. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    موفقون باذن الله
    و جعلها في ميزان حسناتكم
     
    ابو ليث معجب بهذا.
    ميلينا, ‏1 جوان 2017
    #8
  9. ابو ليث

    ابو ليث
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    للرفع.
     
    ابو ليث, ‏30 جويلية 2017 على 20:23
    #9

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