~حلقة اللمة الجزائرية~

الحمد وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده و بعد

ها هو أول المواضيع المميزة الذي يطل علينا بإطلالته الفريدة و ذلك على منتدنا الأغر منتدى اللمة الجزائرية، ليجتمع فيه الشمل بعد شتات، و يتوحد الجهد و تتحد القدرات ليعم النفع و يتعدى الخير صاحبَه إلى من هو في حاجة الى عون ولو بكلمة طيبة و نصيحة صريحة بأسلوب رائق جذاب بعيدا كل تنقص أو عتاب، نجتمع هنا لنبث العلم النافع و ندل على العمل الصالح، ولنسلك بإخواننا على سبيل جادة السلف الصالحين عقيدة ومنهجا ، سيرة وأخلاقا، دينا و دنيا، متخيِّرين من المقلات أفضلها، و من العلوم أنفعها، و من المواضيع أرقاها و أجملها، متنافسين في طيات هذه الصفحات الطيبة في الخير، مسارعين للعمل و الالتزام بما يبلغنا من علم كنا نجهله، تاركين عنا الكسل و مُطَّلقين الفشل، دارئين الاستسلام للنفس و الهوى و الشيطان.

و تصب فكرة الموضوع أني سأفتح في كل يوم صفحة من صفحات هذا الموضوع الطيب بمشاركة هامة ثم بسؤال يتعلق بها، و تكون هذه المشاركة و السؤال على منوال التعليم وفق منهجية مرتبطة بمراحل الطلب الأولى للعلم، فمثلا يوم السبت في حلقة العقيدة في باب العبادة ستكون المشاركة و من ثم السؤال حول حق الله تعالى في التوحيد و كل ما يتعلق به، مع ذكر دليل الجواب و تحرير المقال فيه و ذكر التفصيل بنقل كلام أئمة أهل العلم الموثوقين تحريا للصواب؛ من خلال انتقاءات و حسن اختيار المشاركين معنا أو قد يكون الجواب من صلب المشاركة التي أقوم بتحريرها (و هذا و أولى و أسلم و أدل على متابعة الموضوع و حسن فهمه)، و في حين أنه في حلقة الفقه التي جعلت يوم الأحد سأتطرق للكلام في أبواب الفقه بالترتيب على أبوابه بما فيها باب الطهارة و باب الصلاة و هَلُمَ جَر،مع تطرقنا أحيانا لشيء من المجالس التذكرية حول فقه المواسم المتعددة و يكون جوابكم عن سؤالي الاختابري وفق لما حرر و بين، أما الحلقة الوعظية ليوم الإثنين فقد خُصصت للنصح و التذكير، في حين أن يوم الثلاثاء خصَّصنه لحلقة أسماء الله الحسنى و صفاته العلى و التي تعنى بالأسماء الثابتة له سبحانه، حيث أقوم بالتعريف بهذا الاسم مع ذكر ما يتعلق به من عبادة و طاعة و انقياد، و أسئلتها تصب في مصَبِّها مع ذكر المصادر التي أوصي بالرجوع إليها و النقل منها حتى لا يقوم الخلط و الخبط في هذا الباب العظيم، أما يوم الأربعاء في حلقة كلمات من معين السلف، فسأختار أحد الأئمة المقتدى بهم و بعدها أنقل ما ورد من كلماته المحررة و مواعظه المختصرة المؤثرة و ستتحول هذه الأخيرة بعدها إلى حلقةِ شرحٍ للأربعين النووية، أما يوم الخميس فنصيبه حلَقة سِيرة الهادي البشير عليه من ربي أفضل الصلَاة و أزکى التسليم، والتي سيكون لنا معها (بإذنه تعالى) وقفات و أي وقفات بل سنعيش مع سيرته العطرة عليه الصلاة و السلام من يوم مولده إلى أن توفاه ربه لتلحق روحه الشريفة بالرفيق الأعلى، و سؤال الحلقة سيكون عن سيرته، تبقى الحلقة الأخيرة هي حلقة حلقة سِيَر أعلَام النبلَاء التي تعنى بسِيرَة أصحاب النبيِ(عليه الصلَاة و السلَام) و التابعين و تابيعهم بإحسان الَى يوم الدينِ، و يجرى السؤال عنهم و عن سيرهم أيضا.





و في الأخير.

حلقات السلسلة بحسب الأيام من خلال روابطها المباشرة.

ملاحظة :الموضوع إحياء لفكرة الأخت الكريمة فرح البسكرية







