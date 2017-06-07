165 مليون إسترليني رهن إشارة فينجر في الميركاتو

الموضوع في 'الدوري المحلي الإنجليزي - PREMIER LEAGUE' نشر بواسطة حمزةusma, ‏7 جوان 2017.

  1. حمزةusma

    حمزةusma :: عضو فعّال ::

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    منح نادي أرسنال الإنجليزي، الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني للفريق، ميزانية تصل إلى 165 مليون جنيه إسترليني، لتدعيم الجانرز بالصفقات المطلوبة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

    وجدد فينجر عقده لمدة عامين، بعدما ترددت أنباء عن رحيله، بعدما عجز عن التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى خلال 21 عامًا، بعدما احتل المركز الخامس في ترتيب البريمييرليج، إلا أنّ الجانرز فاز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالتفوق على تشيلسي.

    وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن إدارة أرسنال منحت فينجر 165 مليون إسترليني للتوقيع مع عدد من الصفقات، أبرزهم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب موناكو، بمبلغ 87 مليون جنيه إسترليني، إلا أنّ نادي الإمارة الفرنسية رفض العرض، كما سيحاول ضم التركي أردا توران من برشلونة.

    وأشارت الصحيفة إلى أن الجزائري رياض محرز، لاعب ليستر سيتي، على قائمة الأسماء المقترحة، إلا أنّه لن يغادر الثعالب بأقل من 40 مليون جنيه إسترليني.
     
    حمزةusma, ‏7 جوان 2017
    #1
  2. misterkhaled

    misterkhaled :: عضو منتسِب ::

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    شكرا على الموضوع
     
    misterkhaled, ‏25 جويلية 2017 على 12:54
    #2

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