مانشستر يونايتد يرسل عرضه الاخير لنجم ريال مدريد

الموضوع في 'الدوري المحلي الإنجليزي - PREMIER LEAGUE' نشر بواسطة أشــواق 19, ‏8 جوان 2017.

  1. أشــواق 19

    أشــواق 19
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    يجهز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضًا أخيرًا للتعاقد مع ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بقيمة 60 مليون إسترليني بعد رفض العرض الأول، على ألا يكون الحارس ديفيد دي خيا جزءا من الصفقة.

    وسبق وقدم الشياطين الحمر عرضًا بقيمة 52 مليون إسترليني للتعاقد مع موراتا، إلا أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، رفض العرض، مطالبًا بـ 78 مليون إسترليني، أو إدخال دي خيا ضمن بنود الصفقة.

    وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ ريال مدريد تخلى عن فكرة ضم دي خيا من مانشستر يونايتد، مع اقتناع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، بالكوستاريكي كيلور نافاس، إلا أنّ الشياطين الحمر يحاولون للمرة الأخيرة التعاقد مع موراتا.

    وأشارت الصحيفة إلى أنّ البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، يضع الإيطالي أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، خيارًا ثانيًا، بعدما اقترب البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب إيفرتون، من العودة لصفوف تشيلسي الإنجليزي، إلا أنّ النادي الإيطالي لن يبيع هدافه بأقل من 70 مليون إسترليني
     
    أشــواق 19, ‏8 جوان 2017
    #1
  2. PrinCe of PrinceS

    PrinCe of PrinceS :: عضو مُتميز ::

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    بآآرك الله فيك ع المتآبععةة
     
    حمزةusma معجب بهذا.
    PrinCe of PrinceS, ‏9 جوان 2017
    #2
  3. حمزةusma

    حمزةusma :: عضو فعّال ::

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    ولما هذا المبلغ كله حول لاعب صنع الحدث في وسائل الاعلام فقط هههههههههههههه والله غريبة كرة القدم
     
    حمزةusma, ‏9 جوان 2017
    #3
  4. أمين 27

    أمين 27 :: عضو مُشارك ::

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    سعر اكبر من حجمه بكثير
     
    حمزةusma معجب بهذا.
    أمين 27, ‏11 جوان 2017
    #4
  5. misterkhaled

    misterkhaled :: عضو منتسِب ::

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    مولارا رح لتشلسي
     
    misterkhaled, ‏25 جويلية 2017 على 12:53
    #5

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