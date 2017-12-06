حارس جديد يظهر على رادار ريال مدريد

كيلور نافاس كشفت تقارير صحفية عن أن نادي ريال مدريد الاسباني، قد حدد اسم جديد للتعاقد معه لدعم مركز حراسة المرمى في حال الفشل في ضم دافيد دي خيا من مانشستر يونايتد أو تيبو كورتوا من تشيلسي. ويهدف ريال مدريد لضم حارس جديد، بعد الأداء المُخيب لكيلور نافاس هذا الموسم، ووفقًا لصحيفة صنداي ميرور، فإن هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام، دخل قائمة المرشحين للانضمام للميرينجي. ويُقال أن حارس المرمى الفرنسي، يقدر بحوالي 25 مليون جنيه إسترليني، وستتحرك إدارة النادي الإسباني للتفاوض حول ضم البالغ من العمر 30 عامًا، إذا فشل توتنهام هوتسبير في التتويج بلقب محلي أو قاري هذا الموسم. يُذكر أن تقارير أخرى أشارت في الأسابيع الماضية، أن نادي ريال مدريد اقترب من ضم كيبا حارس أتليتك بلباو خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، والذي من المتوقع أن يصبح الحارس الاحتياطي لحارس لوس بلانكوس الأول الموسم المقبل.