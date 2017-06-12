لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب..

السؤال:-

فضيلة الشيخ, هناك حديث سمعتُه من أن البيت الذي فيه جُنُب لا تدخله الملائكة، فما صحة الحديث؟

الجواب:-



فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

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هذا صحيح. إنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جُنُب, لكن ينبغي للإنسان إذا كان على جنابة، أن يبادر بالغسل، ولاسيما عند النوم, فإنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام سُئِل: أيرقد أحدنا وهو جنب قال: «نعم، إذا توضأ فليرقد».المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [128]