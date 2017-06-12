لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب..

الموضوع في 'منتدى نفحات رمضانية (من هدي القرآن والسنة)' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏12 جوان 2017.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب..

    السؤال:-

    فضيلة الشيخ, هناك حديث سمعتُه من أن البيت الذي فيه جُنُب لا تدخله الملائكة، فما صحة الحديث؟

    الجواب:-

    هذا صحيح. إنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جُنُب, لكن ينبغي للإنسان إذا كان على جنابة، أن يبادر بالغسل، ولاسيما عند النوم, فإنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام سُئِل: أيرقد أحدنا وهو جنب قال: «نعم، إذا توضأ فليرقد».

    المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [128]

    فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
    الحديث وعلومه > تخريج الأحاديث

    رابط المقطع الصوتي
    http://zadgroup.net/bnothemen/upload/ftawamp3/od_128_04.mp3
     
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    Ma$Ter, ‏12 جوان 2017
    #1
  2. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    جزاك الله خيرا على المعلومة
     
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    ميلينا, ‏12 جوان 2017
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك وجزاك الله خيرا كثيرا
     
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    حلم كبير, ‏12 جوان 2017
    #3
  4. badidoo

    badidoo :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

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    بارك الله فيك علي المعلومة
     
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    badidoo, ‏13 جوان 2017
    #4
  5. Billella

    Billella :: عضو منتسِب ::

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    بارك الله فيك جعله الله في موازين حسناتك​
     
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    Billella, ‏13 جوان 2017
    #5
  6. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك اخي
     
    صمت المشاعر, ‏13 جوان 2017
    #6
  7. أشــواق 19

    أشــواق 19
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    أقسام الرياضة البدنية     طاقم المشرفات

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    شكراا اخي ..جعله الله في ميزان حسناتك
     
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    أشــواق 19, ‏14 جوان 2017
    #7
  8. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار لله
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    إلياس, ‏21 جوان 2017
    #8
  9. rochdi19

    rochdi19 :: عضو منتسِب ::

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    معلومة قيمة اخي بارك الله فيك
     
    rochdi19, ‏25 جوان 2017
    #9
  10. الأميرة الخجولة

    الأميرة الخجولة :: عضو منتسِب ::

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    الأميرة الخجولة, ‏21 جويلية 2017 على 11:32
    #10

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