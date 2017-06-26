عبيد الحقول و عبيد المنازل

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الحق سلاحي, ‏26 جوان 2017.

  1. الحق سلاحي

    الحق سلاحي :: عضو شرفي ::

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    في بدايات ثورة العبيد بأمريكا انقسم العبيد إلى صنفين :-
    - عبيد الحقول
    - وعبيد المنازل

    * عبيد الحقل قرروا التحرر من العبودية مهما كانت التضحيات ، فتم تجويعهم وحرقهم أحياء ، وتعليقهم على جذوع الأشجار ولكنهم صمموا على أن يعيشوا أحرارا وعرفوا أن للحرية ثمن لابد أن يُدفع ..!

    * أما عبيد المنازل(أي من يخدمون في المنازل) فأثروا العبودية طلبا للسلامة.. فالأكل مجاني والتدفئة متوفرة .

    * تطورت ثورة أحرار المزارع فاستُنفر البيض وبدأت مظاهرالعنصرية بالتوحش إذ تم إذلال عبيدالمنازل رغم صمتهم وخضوعهم وقناعتهم بحياة العبودية بل وصل الأمر الى اعتقالهم وحرقهم إن وجدوا في أماكن تجمع البيض ..!

    *ألقى عبيد المنازل باللوم على أحرار المزارع
    وأنهم السبب ومن جلبوا لهم المعاناة والجوع والموت بتحركهم وبصرختهم في وجه العبودية.

    * استمر نضال أحرار المزارع حتى حصلوا على الحرية وقامت الحرب الأهلية وحُرر كل عبيد أمريكا وأصبحو أحرارا يتمتعون بحق المواطنة المتساوية حتى وصل أحدهم إلى سُدة الرئاسة في أمريكا...!

    *عبيد المنازل اليوم ينعمون بالحرية التي لم يشاركوا في صنعها بل انتقدوها وحاربوها
    ويشعرون اليوم بالامتنان لمن رفعوا صرخة الحرية ..!

    * من السهل معرفة عبيدالمنازل في الوطن :-
    هم من يشكون من الغلاء والمعاناة ويلعنون من صرخ وثار وجلب لهم المصائب بعد أن كانوا ينعمون بالغذاء والتدفئة تحت جناح أسيادهم ...!

    ولكنهم سيحصلون يوما ما على الحرية رغما عنهم وسيشكرون من صرخ ورفض وثار وقاوم ولو بعد حين ..!
    منقول..
     
    الحق سلاحي, ‏26 جوان 2017
    #1
  2. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    المقارنه ليست موائمه فمقولة التاريخ يعيد نفسه مقولة خاطئه .. ما حصل في اميركا من استعباد العبيد وجلبهم من غياهب افريقيا للخدمه لاتقارن فيما يحدث على ارض الواقع اليوم .. نعم العنصريه متفشيه في كل دول العالم دونما استثناء حتى في مانيمار والقوانين الوضعيه التي تحد منها لم تعد تجدي ؛ العالم اجمع يبحث عن مصالحه غير آبه لما سيكون عليه حال أُمة ما ؛ وهاهو ربيعنا العربي لم ينجح الا بمقر انطلاقته " تونس " لان العالم اجمع تكالب على اسقاطه ووأده بمهده وهاهو بشار المجرم الذي شرد شعبه بقي بدمشق وليس بها من الشعب ما يقدر بـ 200 الف نسمه لان العالم يريد تدمير الشعب العربي وتفريق شوفته واعادته للتخلف والجهل وأختراع مخطط الفوضى الخلاقه وهاهي البقية الباقيه من العرب والمتمثله بدول الخليج العربي بدأ فيها سريان ترياق الفوضى الخلاقه وحتى يستعطف المفزوعون ويأمنوا غضب المرعب ( ترامب ) ذبحوا له قرباناً جنى على نفسه برفض السجود في جمعهم المشهود لأمير المؤمنين ( أبو إيفانكا ) وكان القربان ( قطر ) حيث أقرّوا واتخذوا ونفذوا بحق القطريين اجراءً مماثلاً لما فعله قريش مع بني هاشم ! نحن مقبلون على أمور لم تكن بالحسبان ولم نكن نتصور حدوثها ولاثمة حل يلوح بالأفق خاصة بعد صياغة تلك الشروط العشره والتي صيغت بطريقة الرفض مسبقا فما كان بالأمس محل نقد لدول الخليج اصبح يرد الصاع صاعين للخليج واهله ... ويا معين ..!

    والله زمان يا ذات الرداء .
     
    الحق سلاحي معجب بهذا.
    aljentel, ‏26 جوان 2017
    #2
  3. ركن العربي

    ركن العربي :: عضو منتسِب ::

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    ركن العربي, ‏29 جوان 2017
    #3
  4. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    هناك فرق بين عبيد امريكا الذين كانو بمثابه المحتلين وبين الدول العربيه فرق شاسع ولا يصح ان نماثل هذا بهذا
    ومثل هذا الكلام هو الذي تم استخدامه لتحريض الشعوب لتثور وتشعل بلدانها بأيديها وما نراه اليوم من خراب ودمار وسفك دماء وايثار عداوات وانتقامات ستدوم لعقود وعقود
    والعاقل الذي ينظر في حال هذه البلدان يرى انه ولا ثوره واحده لا فالسابق ولا الان ولا حتى غدا ستاتي بخير
    ومن يزعم انه في بلد او اخر تم التغيير ، اي نعم تم التغيير لكن ما الذي تم تغييره ؟ تم تغيير شخص بشخص وليس احوال البلاد التي بقيت كما كانت ان لم نقل زادت سوءا اكثر من السابق
    صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام افضل الخلق واحسنهم اخلاقا واقواهم ايمانا ووو كانو يربطون بطونهم بالحجر من الجوع واليوم ترى الناس عنده قوت يومه ومعافى في بدنه والكثير من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى عليه يغمض عينيه عليها ويبدأ فاثاره الفتن وتوجيه التهم لراس البلاد ويحمله مسؤوليه عجزه لا لشيء الا لانه يريد العمل في مكتب مريح ويريد البيت الواسع ويريد السياره الفاخره
    ألمانيا يا أخي دولة تم دكها فالحرب العالمية الثانية وتم تسويتها بالأرض وتم جر حكامها ومسؤليها بالواحد الى السجون وحبال الشنق والاعدام لكن لم تمر عقود ونحن نراها اليوم اين وصلت وهذا بسبب شعبها الذي نهض واقام الدوله بالعمل والجد لم ينتظر لا حاكم ولا غيره
    لماذا نحن لا نتعض ونفيق
    نعمة الأمن من نعم الله الكبيرة ويجب علينا شكرها وعدم الانجرار وراء هكذا كلام لاننا جربنا من قبل ودفعنا اكثر من مئتي الف قتيل وتبعات كثيره مازال اهلها يعانون منها لحد اليوم
    ومن يريد تغيير الامور او الاصلاح ليس بهذه الطريقه استهداف راس واحده والتغاضي عن الملايين الفاسدة
     
    يزيد 05, ‏17 جويلية 2017 على 22:37
    #4

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