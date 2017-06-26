عبيد الحقول و عبيد المنازل

في بدايات ثورة العبيد بأمريكا انقسم العبيد إلى صنفين :-

- عبيد الحقول

- وعبيد المنازل



* عبيد الحقل قرروا التحرر من العبودية مهما كانت التضحيات ، فتم تجويعهم وحرقهم أحياء ، وتعليقهم على جذوع الأشجار ولكنهم صمموا على أن يعيشوا أحرارا وعرفوا أن للحرية ثمن لابد أن يُدفع ..!



* أما عبيد المنازل(أي من يخدمون في المنازل) فأثروا العبودية طلبا للسلامة.. فالأكل مجاني والتدفئة متوفرة .



* تطورت ثورة أحرار المزارع فاستُنفر البيض وبدأت مظاهرالعنصرية بالتوحش إذ تم إذلال عبيدالمنازل رغم صمتهم وخضوعهم وقناعتهم بحياة العبودية بل وصل الأمر الى اعتقالهم وحرقهم إن وجدوا في أماكن تجمع البيض ..!



*ألقى عبيد المنازل باللوم على أحرار المزارع

وأنهم السبب ومن جلبوا لهم المعاناة والجوع والموت بتحركهم وبصرختهم في وجه العبودية.



* استمر نضال أحرار المزارع حتى حصلوا على الحرية وقامت الحرب الأهلية وحُرر كل عبيد أمريكا وأصبحو أحرارا يتمتعون بحق المواطنة المتساوية حتى وصل أحدهم إلى سُدة الرئاسة في أمريكا...!



*عبيد المنازل اليوم ينعمون بالحرية التي لم يشاركوا في صنعها بل انتقدوها وحاربوها

ويشعرون اليوم بالامتنان لمن رفعوا صرخة الحرية ..!



* من السهل معرفة عبيدالمنازل في الوطن :-

هم من يشكون من الغلاء والمعاناة ويلعنون من صرخ وثار وجلب لهم المصائب بعد أن كانوا ينعمون بالغذاء والتدفئة تحت جناح أسيادهم ...!



ولكنهم سيحصلون يوما ما على الحرية رغما عنهم وسيشكرون من صرخ ورفض وثار وقاوم ولو بعد حين ..! ​