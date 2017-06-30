مجموعة خطوط عربية و كيفية تثبيتها

اخوتي و اخواتي اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية , اضع بين ايديكم اليوم مجموعة من الخطوط العربية المنوعة لاستخدامها في تصاميمك لاضفاء لمسة جمالية و ابداعية عليها

تحنوي المجموعة على اكثر من 800 خط عربي يمكن استخدامها في كافة البرامج من برامج الاوفيس الى برامج التصميم المختلفة , كذلك سنتطرق في هذا الموضوع الى كيفية تثبيتها على اجهزتكم



و هذه صور عينات من خطوط المجموعة للمعاينة



و لانني مصمم و اعرف بعض العقبات التي يمكن القول عنها انها مملة بالنسبة للمصممين و منها طول الوقت المستغرق للقيام باختيار نوع الخط في التصميم و ذلك بسبب تجريب عدد كبير من الخطوط ثم اختلاط الاختيار في الاخير اقدم لكم هذه الهدية و المتمثلة في برنامج Font Viewer لمعاينة الخطوط المثبتة على النظام هذا البرنامج المجاني و الصغير الحجم سيسهل عليكم عملية اختيار الخط خارج برنامج التصميم.



و الان سنقوم بشرح خفيف للبرنامج



1- مربع ادخال نص المعاينة حيث ستكتبون العبارة التي تريدون معاينتها بكافة الخطوط على نظامكم.

2- حجم نص المعاينة و هنا ستدخلون الحجم الذي تريدون رؤية المعاينة به.

3- لاختيار لون خلفية النص.

4- لاختيار لون النص في حد ذاته.



كما نلاحظ في الصورة اعلاه قمت بتغيير لون الخلفية الى الاصفر و لون النص الى الازرق



5- قائمة الخطوط المثبة على النظام.

6- معاينة النص الذي تم ادخاله بجميع الخطوط المتوفرة على النظام.

7- حقيقة لم استطع تحديد وظيفة ذلك الجزء بالتحديد لاني عندما قمت بالحفظ هناك وجدت ملف بي دي اف به صورة النص فقط

(اللي فهمها يفهمنا بارك الله فيكم ههههههه)



ملاحظة بسيطة:

عند تغير اي من العناصر 1,2,3 و 4 لن تلاحظوا اي تغيير في مساحة المعاينة الا بعد الضغط على "!Go"



تفضلوا رابط تحميل البرنامج المباشر على الميديا فير و حجمه 405 كيلوبايت فقط و عملية تثبيته بسيطة و سهلة و في متناول الجميع



الان الى روابط تحميل الخطوط و التي قمت بتقسيمها الى مجموعتين و ستكون بملفين مضغوطين حجم الاول 30 ميغابايت و الثاني 11 ميغابيات

--------------------



بعد التحميل ناتي الى شرح التثبيت ... طبعا عملية تثبيت الخطوط من ابسط العمليات و اسهلها على الاطلاق:



بعد فك الضغط عن الملفات التي قمنا بتحميلها سنجد مجموعة من المجلدات سنثبت في كل مرة الخطوط التي بداخلها

نختار احد المجلدات و في هذا المثال اخترت مجلد خطوط البكسل كما هو موضح في الصورة اسفله

1- نقوم بتحديد جميع الخطوط و نضغط عليها بيمين الفارة

2- ستظهر القائمة و نختار منها Installer كما هو موضح بالصورة

سيبدأ معالج الاعداد بتثبيت الخطوط و عن انتهائه نكون قد قمنا بالعملية بنجاح



في حالة وجود احد الخطوط على النظام من قبل ستظهر لكم هاته النافذة التي يخبركم فيها المعالج ان احد الخطوط مثبت بالفعل

و يسالكم اذا كنتم تريدون استبداله و ستقوم بالتعامل معها بهذا الشكل :



1- نؤشر على المربع الصغير و الهدف هنا كي لا تظهر هذه النافذة مرة اخرى اثناء هذا التثبيت لاننا نخبره بان يعيد نفس الخيار الذي سنقوم به الان اذا صادف خط اخر مثبت من قبل.

2- نضغط على Non اي اننا لا نريد استبدال الخط المثبت حاليا



بعدها سيتابع المعالج عملية تثبيت الخطوط الجديدة و سيستثني الخطوط المثبتة على النظام من قبل

- نكرر هذه العملية على كل مجلد في المجموعة من اجل تثبيت كل الخطوط



كل الخطوط المثبتة على النظام نجدها في المجلد "Polices" او "Fonts" .... (تختلف التسمية حسب لغة الويندوز المثبت)



و يمكننا الوصول الى هذا المجلد عن طريقة لوحة التحكم و سنجده ضمن الايقونات هناك كما توضحه الصورة اسفله



عند الدخول الى المجلد سنجد هناك جميع الخطوط التي قمنا بتثبيتها و يمكننا حذف بعض الخطوط اذا كنا لا نريدها و كذلك يمكننا نسخ ما نشاء منها مثلا في حالة اننا سنقوم بعمل فورمات للجهاز ... نقوم بنسخ الخطوط المثبتة و وضعها على ذاكرة فلاش و اعادة تثبيتها مرة اخرى بعد الفورمات