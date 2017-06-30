مجموعة خطوط عربية و كيفية تثبيتها

الموضوع في 'ركن برامج وملحقات التصميم [2D]' نشر بواسطة طائر الخير, ‏30 جوان 2017.

  1. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
    أقسام التصميم والإبداع الفني
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور
     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 ديسمبر 2012
    المشاركات:
    1,849
    الإعجابات المتلقاة:
    3,022
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    مدينة جامعة - الوادي -
    [​IMG]


    [​IMG]

    اخوتي و اخواتي اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية , اضع بين ايديكم اليوم مجموعة من الخطوط العربية المنوعة لاستخدامها في تصاميمك لاضفاء لمسة جمالية و ابداعية عليها
    تحنوي المجموعة على اكثر من 800 خط عربي يمكن استخدامها في كافة البرامج من برامج الاوفيس الى برامج التصميم المختلفة , كذلك سنتطرق في هذا الموضوع الى كيفية تثبيتها على اجهزتكم

    و هذه صور عينات من خطوط المجموعة للمعاينة

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    و لانني مصمم و اعرف بعض العقبات التي يمكن القول عنها انها مملة بالنسبة للمصممين و منها طول الوقت المستغرق للقيام باختيار نوع الخط في التصميم و ذلك بسبب تجريب عدد كبير من الخطوط ثم اختلاط الاختيار في الاخير اقدم لكم هذه الهدية و المتمثلة في برنامج Font Viewer لمعاينة الخطوط المثبتة على النظام هذا البرنامج المجاني و الصغير الحجم سيسهل عليكم عملية اختيار الخط خارج برنامج التصميم.

    و الان سنقوم بشرح خفيف للبرنامج

    [​IMG]

    1- مربع ادخال نص المعاينة حيث ستكتبون العبارة التي تريدون معاينتها بكافة الخطوط على نظامكم.
    2- حجم نص المعاينة و هنا ستدخلون الحجم الذي تريدون رؤية المعاينة به.
    3- لاختيار لون خلفية النص.
    4- لاختيار لون النص في حد ذاته.

    [​IMG]

    كما نلاحظ في الصورة اعلاه قمت بتغيير لون الخلفية الى الاصفر و لون النص الى الازرق

    5- قائمة الخطوط المثبة على النظام.
    6- معاينة النص الذي تم ادخاله بجميع الخطوط المتوفرة على النظام.
    7- حقيقة لم استطع تحديد وظيفة ذلك الجزء بالتحديد لاني عندما قمت بالحفظ هناك وجدت ملف بي دي اف به صورة النص فقط
    (اللي فهمها يفهمنا بارك الله فيكم ههههههه)

    ملاحظة بسيطة:
    عند تغير اي من العناصر 1,2,3 و 4 لن تلاحظوا اي تغيير في مساحة المعاينة الا بعد الضغط على "!Go"

    تفضلوا رابط تحميل البرنامج المباشر على الميديا فير و حجمه 405 كيلوبايت فقط و عملية تثبيته بسيطة و سهلة و في متناول الجميع

    تحميل برنامج Font Viewer


    [​IMG]

    الان الى روابط تحميل الخطوط و التي قمت بتقسيمها الى مجموعتين و ستكون بملفين مضغوطين حجم الاول 30 ميغابايت و الثاني 11 ميغابيات

    تحميل المجموعة الاولى -------------------- تحميل المجموعة الثانية



    [​IMG]

    بعد التحميل ناتي الى شرح التثبيت ... طبعا عملية تثبيت الخطوط من ابسط العمليات و اسهلها على الاطلاق:

    بعد فك الضغط عن الملفات التي قمنا بتحميلها سنجد مجموعة من المجلدات سنثبت في كل مرة الخطوط التي بداخلها
    نختار احد المجلدات و في هذا المثال اخترت مجلد خطوط البكسل كما هو موضح في الصورة اسفله
    1- نقوم بتحديد جميع الخطوط و نضغط عليها بيمين الفارة
    2- ستظهر القائمة و نختار منها Installer كما هو موضح بالصورة

    [​IMG]

    سيبدأ معالج الاعداد بتثبيت الخطوط و عن انتهائه نكون قد قمنا بالعملية بنجاح :)

    [​IMG]


    في حالة وجود احد الخطوط على النظام من قبل ستظهر لكم هاته النافذة التي يخبركم فيها المعالج ان احد الخطوط مثبت بالفعل
    و يسالكم اذا كنتم تريدون استبداله و ستقوم بالتعامل معها بهذا الشكل :

    1- نؤشر على المربع الصغير و الهدف هنا كي لا تظهر هذه النافذة مرة اخرى اثناء هذا التثبيت لاننا نخبره بان يعيد نفس الخيار الذي سنقوم به الان اذا صادف خط اخر مثبت من قبل.
    2- نضغط على Non اي اننا لا نريد استبدال الخط المثبت حاليا

    بعدها سيتابع المعالج عملية تثبيت الخطوط الجديدة و سيستثني الخطوط المثبتة على النظام من قبل
    - نكرر هذه العملية على كل مجلد في المجموعة من اجل تثبيت كل الخطوط

    [​IMG]


    [​IMG]

    كل الخطوط المثبتة على النظام نجدها في المجلد "Polices" او "Fonts" .... (تختلف التسمية حسب لغة الويندوز المثبت)

    و يمكننا الوصول الى هذا المجلد عن طريقة لوحة التحكم و سنجده ضمن الايقونات هناك كما توضحه الصورة اسفله

    [​IMG]


    عند الدخول الى المجلد سنجد هناك جميع الخطوط التي قمنا بتثبيتها و يمكننا حذف بعض الخطوط اذا كنا لا نريدها و كذلك يمكننا نسخ ما نشاء منها مثلا في حالة اننا سنقوم بعمل فورمات للجهاز ... نقوم بنسخ الخطوط المثبتة و وضعها على ذاكرة فلاش و اعادة تثبيتها مرة اخرى بعد الفورمات

    [​IMG]


    الى هنا احبتي نكون وصلنا الى نهاية الموضوع
    ان شاء الله يكون الشرح واضح و الموضوع اعجبكم
    واي استفسار انا في الخدمة

    في امان الله
    :)
     
    ماجدة لربها ساجدة, اكرام براءة, عآشقة الجنـة و 5 آخرون معجبون بهذا.
    طائر الخير, ‏30 جوان 2017
    #1
  2. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
    أقسام التصميم والإبداع الفني
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور
     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 ديسمبر 2012
    المشاركات:
    1,849
    الإعجابات المتلقاة:
    3,022
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    مدينة جامعة - الوادي -
     
    ماجدة لربها ساجدة, عآشقة الجنـة, لاريمان و 3 آخرون معجبون بهذا.
    طائر الخير, ‏30 جوان 2017
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    3,925
    الإعجابات المتلقاة:
    9,866
    نقاط الجوائز:
    741
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جزر القمر
    السلام عليكم

    بارك الله فيك @طائر الخير
    واخيرا الخطوط لازلت لم اثبتها لاني بالهاتف
    بعد قليل سيتم التثبيت

    في انتظار جديدك
     
    عآشقة الجنـة, ماجدة لربها ساجدة و طائر الخير معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏30 جوان 2017
    #3
  4. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
    أقسام التصميم والإبداع الفني
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور
     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 ديسمبر 2012
    المشاركات:
    1,849
    الإعجابات المتلقاة:
    3,022
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    مدينة جامعة - الوادي -
    و فيك بارك الله اختي ياسمين

    هكا ارتحت من جهتك كي حطيت الخطوط هههههه
    مزال تساليني الدروس دركا هههههه
    مي لازم تصبري شوية عليهم باش نديرو حاجة مليحة ان شاء الله

    الف شكر على الاطلالة الجميلة
    و ان شاء الله يعجبوك :)

    في امان الله

    :)
     
    عآشقة الجنـة, ماجدة لربها ساجدة و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    طائر الخير, ‏30 جوان 2017
    #4
  5. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    3,925
    الإعجابات المتلقاة:
    9,866
    نقاط الجوائز:
    741
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جزر القمر
    براحتك اخي
    وغير بالشوي و قت
    تقدر اوضعلنا
    ربي يعاونك
    في امان الله
     
    عآشقة الجنـة, ماجدة لربها ساجدة و طائر الخير معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏30 جوان 2017
    #5
  6. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
    أقسام التصميم والإبداع الفني
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور
     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 ديسمبر 2012
    المشاركات:
    1,849
    الإعجابات المتلقاة:
    3,022
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    مدينة جامعة - الوادي -
    الله يسلمك اختي لعزيزة
    رح نحاول نخليها في اقرب وقت ان شاء الله
    في امان الله
    :)
     
    ماجدة لربها ساجدة و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    طائر الخير, ‏1 جويلية 2017
    #6
  7. لاريمان

    لاريمان
    :: مرشحة للإشراف ::
    مجتمع اللمة العام     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 ماي 2016
    المشاركات:
    1,378
    الإعجابات المتلقاة:
    3,154
    نقاط الجوائز:
    121
    الجنس:
    أنثى
    بارك الله فيك اخي
    جاري التحميل
     
    عآشقة الجنـة, ماجدة لربها ساجدة و طائر الخير معجبون بهذا.
    لاريمان, ‏1 جويلية 2017
    #7
  8. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    4,471
    الإعجابات المتلقاة:
    17,742
    نقاط الجوائز:
    1,741
    الجنس:
    ذكر
    السلام عليكم
    آه ياخويا يوسف زدت جبتنا الخطوط هههههه
    أنا كل ما يكونو بزاف نحصل واش نخير هههههههه
    المشكلة كامل يعجبوني هههههه نحصل بروحي واش نخير ههههه
    معليش ضرك نحملهم ونخربش بيهم كاش تصميم
    مشكور خويا جوزاف على المجهود الرائع
     
    عآشقة الجنـة, ماجدة لربها ساجدة و طائر الخير معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏1 جويلية 2017
    #8
  9. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    12,835
    الإعجابات المتلقاة:
    32,657
    نقاط الجوائز:
    451
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية
    السلام عليكم
    شكرا لك اخي يوسف على الاشارة
    فكرة جيدة
    بارك الله فيك
     
    ماجدة لربها ساجدة و طائر الخير معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏1 جويلية 2017
    #9
  10. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
    أقسام التصميم والإبداع الفني
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور
     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 ديسمبر 2012
    المشاركات:
    1,849
    الإعجابات المتلقاة:
    3,022
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    مدينة جامعة - الوادي -
    اهلا بك اختي لاريمان

    و فيك بارك الله اختاه
    ان شاء الله تعجبك التجميعة :)
    الف شكر على المرور العطر

    في امان الله
    :)
     
    ماجدة لربها ساجدة و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    طائر الخير, ‏2 جويلية 2017
    #10
  11. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
    أقسام التصميم والإبداع الفني
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور
     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 ديسمبر 2012
    المشاركات:
    1,849
    الإعجابات المتلقاة:
    3,022
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    مدينة جامعة - الوادي -

    و عليكم السلام و رحمة الله

    واش تحب خويا مالك لازم نجيبو كلشي مع بعض (القهوة لازمها القاطو) ههههههه
    ايييييييي شفت هههههه هاديك هي المشكلة تولي تشوهم الكل كيف كيف ههههه
    سيي اخدم بالبروغرام هداك رح يساعد شوية كي يبانو الكل بجنب بعض

    لا شكر على واجب خويا لعزيز
    و الف شكر على المرور الطيب
    في حفظ الرحمان
    :)
     
    عآشقة الجنـة, ماجدة لربها ساجدة و Skor m@k معجبون بهذا.
    طائر الخير, ‏2 جويلية 2017
    #11
  12. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
    أقسام التصميم والإبداع الفني
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور
     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 ديسمبر 2012
    المشاركات:
    1,849
    الإعجابات المتلقاة:
    3,022
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    مدينة جامعة - الوادي -
    و عليكم السلام و رحمة الله

    العفو اختي اسماء
    و فيك بارك الله

    مي انا ما درتلكش اشارة باش تعطيني رايك :cautious: ههههههههه
    يلا يلا تليشارجي الفوتوشوب و الخطوط و انضمي للمجموعة ههههه

    الله يحفظك اختي لعزيزة
    و الف شكر على المرور العطر
    في امان الله
    :)
     
    Skor m@k, ماجدة لربها ساجدة و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    طائر الخير, ‏2 جويلية 2017
    #12
  13. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    12,835
    الإعجابات المتلقاة:
    32,657
    نقاط الجوائز:
    451
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية


    هههههه يعطيك الصحة خو
    و الله رآني نمشي بالتيليفون خاطرش الميكرو مخسر
    و في الهاتف محبش يخدملي
    بارك الله فيك
     
    ماجدة لربها ساجدة و طائر الخير معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏2 جويلية 2017
    #13
  14. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    1,732
    الإعجابات المتلقاة:
    2,952
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    يعطيك الف عافيا اخي يوسف جزاك الله خيرا
     
    ماجدة لربها ساجدة, ‏21 جويلية 2017 على 14:07
    #14

مشاركة هذه الصفحة