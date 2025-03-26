VirtualBox 7.0.14.161095 + Extension Pack لإنشاء اجهزة كمبيوتر وهمية وتجربة مختلف انظمة التشغيل

طريقة مشاركة الملفات بين نظامين مختلفين ( نظام ويندوز 11 حقيقي ونظام ويندوز 10 وهمي )

نعمل مجلد في نظام الويندوز الحقيقي ونسميه بأي اسم نحب

ثم ندخل به ملفاتنا التي نريد أن نشارك بها مثل : ( برامج & صور & فيديو & صوت ... إلخ )

الآن مع النظام الوهمي ( من برنامج VirtualBox القائمه المنسدله Devices

ثم إذهب إلى Shared Folders وانقر على Shared Folders Settings )

Folder Path

Other

Sleect Folder

Make Permanent

OK

انقر على شكل المجلد الأزرق الذي به علامة +ننتقل إلى الخيارونختارالآن سوف ينتقل بنا إلى النظام الحقيقيكل ماعليك الذهاب إلى المجلد الذي قمنا بـ إنشاءه على نظامنا الحقيقي( تحدد المجلد ثم اضغط على كلمةضع علامة صح في المربع الأخير () ثميتبع...