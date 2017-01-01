نتائج مسابقة طفولتي في رمضان

الموضوع في 'منتدى خيمة رمضانية (يـوميات صائم)' نشر بواسطة Twinkle Stars, ‏4 جويلية 2017.

  1. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    ميلة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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    أهلا وسهلا بكم أعضاء وزوار الخيمة الرمضانية

    نحمد الله عز وجل على نعمة رمضان المبارك فهو فرصة لنا ككل للتوبة و الرجوع إلى طريق الحق

    أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويغفر لنا ولكم خطايانا و ذنوبنا وأن يبلغنا رمضان القادم إن شاء الله

    كما أتمنى أن نكون قد استفدنا من رمضان هذا وأن نكمل ما بدأنا به في هذا الشهر المبارك فلا نهجر القرآن ولا ننسى ذكر الله عز وجل وعبادته و الإبتعاد عن نواهيه

    أما الآن فسنعلن عن نتائج     مسابقة طفولتي في رمضان ~

    كان صاحب أكبر تصويت العضو

    @مشاغب

    حيث تحصل على 15 صوت

    يتحصل معنا على     500 نقطة شرفية

    بالإضافة إلى وسام

    [​IMG]


    أما بقية المشاركين معنا

    وهم

    @إلياس
    @عآشقة الجنـة
    @السحاب العابر
    @Only me
    @chirine zina
    @missing heart
    @الأزرق الملكي
    @صدام بكل فخر
    @الصحافية الساخرة
    @الہٰوردة الہٰسہٰوداء
    @Abdelhalim Bend



    فيتحصلون على     300 نقطة شرفية

    بالإضافة إلى وسام

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    نشكركم على هذا التفاعل في هاته المسابقة وطبعا كلكم فائزين فمبارك للجميع

    استمتعنا معكم طيلة رمضان المبارك فبارك الله فيكم وأحسن إليكم


    كما أشكر القائمين على المسابقة و المشرفين على القسم

    أشكر المصممين لنا في هذا الشهر المبارك على مجهوداتهم القيمة

    وسامحونا إن أخطئنا في حقكم ..جل من لا يخطئ

    وبارك الله فيكم

     
    aljentel, ميلينا, مشاغب و 5 آخرون معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏4 جويلية 2017
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    الف مبارك لمشاغب وللجميع
    والف شكر للطاقم المشرف على المسابقة
    ربي يلحقنا لرمضان العام الجاي ان شاءالله
     
    دعاء الجنات, مشاغب و الأزرق الملكي معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏4 جويلية 2017
    #2
  3. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    مبارك للأخ وللجميع ..وبوركتم على مجهوداتكم القيمة
    العاقبة للعام الجاي ان شاء الله
    وشكرا
     
    مشاغب و الأزرق الملكي معجبون بهذا.
    *amani*, ‏4 جويلية 2017
    #3
  4. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم

    نورمالمون تحكمي المشاغب تعطيه طريحة خاطر صوت على روحوا بعضويات جديدة دحمانوس :ROFLMAO:

    أه يا ياعاشور العاشر ربي ينقص في أصواتنا و يزيد في أصواتك تغش فينا

    أي ماعليش كي عاد هو المالك تاعنا يستاهل نديرو رواحنا ماشفنا والوا كلشي مبروك وماتنساش تعرضنا على فولن تاع الشيكولا لي يترعد هه :LOL:

    شكرا لكم على هذه المسابقة وقبل أن تكون مسابقة هي ذكريات إسترجعنا فيها شيء مما عشناه في طفولتنا و تبقى أجمل مرحلة عند الجميع .

    إن شاء الله في ملتقى آخر

    تسلموا
     
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    الأزرق الملكي, ‏4 جويلية 2017
    #4
  5. صدام بكل فخر

    صدام بكل فخر :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

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    تبسة
    سعيد بمشاركتي في المسابقة لكن الاجدر ان يكون التقييم منكم
    و ليس تقييم الافراد لبعضها البعض ' مجرد رأي '
    مبروك للاخ الذي فاز
    و نتمنى ان كون هذه المبادرات دائمة ​
     
    دعاء الجنات و مشاغب معجبون بهذا.
    صدام بكل فخر, ‏4 جويلية 2017
    #5
  6. Only me

    Only me :: عضو فعّال ::

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    الف مبروك للمشاغب اسم على مسمى هههههه
    وبارك الله فيكم على المجهودات
     
    مشاغب معجب بهذا.
    Only me, ‏4 جويلية 2017
    #6
  7. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    إذربيجان-افغنستان-شكوبستا
    صراحة لم اكن انا اخي
    انا قلت في داك موضوع صوتولي برك
    مهم اننا استمتعنا بأجواء رمضانية ورفهتونا بمواضيعكم
     
    الأزرق الملكي معجب بهذا.
    مشاغب, ‏5 جويلية 2017
    #7
  8. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    إذربيجان-افغنستان-شكوبستا
    الف مبرووووك للفائزين
    كانت مسابقة رووعة استمتعنا كثير
    الف شكر للقائمين على مسابقة
    كانت اجمل ننتظر في موسم ثاني نشاله
     
    مشاغب, ‏5 جويلية 2017
    #8
  9. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    شكرااااااا لكم
    ومبروووك للفائزين
     
    chirine zina, ‏9 جويلية 2017
    #9
  10. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    مبروك لمشاغب المرتبة الاولى
    و تشجيع للبقية
    الى الملتقى
     
    aljentel معجب بهذا.
    ميلينا, ‏10 جويلية 2017
    #10
  11. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    الف مبروك والى المزيد من النجاحات بعون الله
     
    aljentel, ‏17 جويلية 2017 على 10:30
    #11

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