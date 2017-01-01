السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعضاء وزوار الخيمة الرمضانية نحمد الله عز وجل على نعمة رمضان المبارك فهو فرصة لنا ككل للتوبة و الرجوع إلى طريق الحق أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويغفر لنا ولكم خطايانا و ذنوبنا وأن يبلغنا رمضان القادم إن شاء الله كما أتمنى أن نكون قد استفدنا من رمضان هذا وأن نكمل ما بدأنا به في هذا الشهر المبارك فلا نهجر القرآن ولا ننسى ذكر الله عز وجل وعبادته و الإبتعاد عن نواهيه أما الآن فسنعلن عن نتائج مسابقة طفولتي في رمضان ~ كان صاحب أكبر تصويت العضو @مشاغب حيث تحصل على 15 صوت يتحصل معنا على 500 نقطة شرفية بالإضافة إلى وسام أما بقية المشاركين معنا وهم @إلياس @عآشقة الجنـة @السحاب العابر @Only me @chirine zina @missing heart @الأزرق الملكي @صدام بكل فخر @الصحافية الساخرة @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @Abdelhalim Bend فيتحصلون على 300 نقطة شرفية بالإضافة إلى وسام نشكركم على هذا التفاعل في هاته المسابقة وطبعا كلكم فائزين فمبارك للجميع استمتعنا معكم طيلة رمضان المبارك فبارك الله فيكم وأحسن إليكم كما أشكر القائمين على المسابقة و المشرفين على القسم أشكر المصممين لنا في هذا الشهر المبارك على مجهوداتهم القيمة وسامحونا إن أخطئنا في حقكم ..جل من لا يخطئ وبارك الله فيكم