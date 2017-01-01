











أهلا وسهلا بكم أعضاء وزوار الخيمة الرمضانية



نحمد الله عز وجل على نعمة رمضان المبارك فهو فرصة لنا ككل للتوبة و الرجوع إلى طريق الحق



أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويغفر لنا ولكم خطايانا و ذنوبنا وأن يبلغنا رمضان القادم إن شاء الله



كما أتمنى أن نكون قد استفدنا من رمضان هذا وأن نكمل ما بدأنا به في هذا الشهر المبارك فلا نهجر القرآن ولا ننسى ذكر الله عز وجل وعبادته و الإبتعاد عن نواهيه



أما الآن فسنعلن عن نتائج السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأهلا وسهلا بكم أعضاء وزوار الخيمة الرمضانيةنحمد الله عز وجل على نعمة رمضان المبارك فهو فرصة لنا ككل للتوبة و الرجوع إلى طريق الحقأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويغفر لنا ولكم خطايانا و ذنوبنا وأن يبلغنا رمضان القادم إن شاء اللهكما أتمنى أن نكون قد استفدنا من رمضان هذا وأن نكمل ما بدأنا به في هذا الشهر المبارك فلا نهجر القرآن ولا ننسى ذكر الله عز وجل وعبادته و الإبتعاد عن نواهيهأما الآن فسنعلن عن نتائج مسابقة طفولتي في رمضان ~



كان صاحب أكبر تصويت العضو



@مشاغب



حيث تحصل على 15 صوت



يتحصل معنا على كان صاحب أكبر تصويت العضوحيث تحصل على 15 صوتيتحصل معنا على 500 نقطة شرفية



بالإضافة إلى وسام









أما بقية المشاركين معنا



وهم



@إلياس

@عآشقة الجنـة

@السحاب العابر

@Only me

@chirine zina

@missing heart

@الأزرق الملكي

@صدام بكل فخر

@الصحافية الساخرة

@الہٰوردة الہٰسہٰوداء

@Abdelhalim Bend







فيتحصلون على بالإضافة إلى وسامأما بقية المشاركين معناوهمفيتحصلون على 300 نقطة شرفية



بالإضافة إلى وسام







نشكركم على هذا التفاعل في هاته المسابقة وطبعا كلكم فائزين فمبارك للجميع



استمتعنا معكم طيلة رمضان المبارك فبارك الله فيكم وأحسن إليكم بالإضافة إلى وسامنشكركم على هذا التفاعل في هاته المسابقة وطبعا كلكم فائزين فمبارك للجميعاستمتعنا معكم طيلة رمضان المبارك فبارك الله فيكم وأحسن إليكم



كما أشكر القائمين على المسابقة و المشرفين على القسم



أشكر المصممين لنا في هذا الشهر المبارك على مجهوداتهم القيمة



وسامحونا إن أخطئنا في حقكم ..جل من لا يخطئ



وبارك الله فيكم

