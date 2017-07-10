عادات خاطئة ومعتقدات في التغذية

Meyer Ghaity
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تخطي الوجبات يساعد في إنقاص الوزن
يظن الكثير من الأشخاص أنهم إن تخطوا الوجبات الغذائية سيستهلكون كمية أقل من السعرات الحرارية وبالتالي خسارة الوزن ، ولكن الأصح هو 4 الى 5 وجبات صحية في اليوم.
السكر البني صحي أكثر من السكر الأبيض
هذا التفكير هو خاطئ فكلاهما مضر ، حيث ان السكر البني الذي يباع بالاسواق هو عبارة عن سكر ابيض مضاف له دبس السكر .
النظام الغذائي المنخفض الكربوهيدرات ينقص الوزن
إن النظام الغذائي الذي يحتوي على الاطعمة الغنية بالبروتينات كالبيض واللحوم والأجبان وأطعمة منخفضة الكربوهيدرات كالخبز والحبوب هو نظام غذائي غير متوازن ولا يعطي الجسم حاجته
الجريب فروت وحساء الملفوف والكرفس تحرق الدهون
لا يوجد طعام يحرق الدهون، بامكانها رفع معدل الايض بالجسم فقط، لذلك لفقدان الوزن، لذلك ينصح الدكتور الحسن النعمي بإتباع نظام غذائي متوازن منخفض السعرات الحرارية، بالاضافة لممارسة الرياضة
الأكل ليلا يزيد الوزن
مجموع السعرات الحرارية في اليوم هو العامل الاساسي في زيادة او نقصان الوزن
خرافة وحقيقة
الخرافة: الكربوهيدرات تسبب السمنة، يجب الحد من تناولها عند محاولة خسارة وزن.
الحقيقة: الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي لإمداد الجسم بالطاقة. لا يجب التوقف عن تناول الكربوهيدرات لنزول الوزن . ولكن يجب تحديد الكمية والنوعية، والتركيز على الكربوهيدرات المعقدة وليست البسيطة ، حيث توفر الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة، كالفواكه والخضار والحبوب الكاملة، مصدراً صحياً من الألياف والمعادن والفيتامينات. ولكن تحتوي الكربوهيدرات البسيطة التي يتم الحصول عليها من الكعك والحلوى والبسكويت والحلويات المحلاة بالسكر والمشروبات على الكثير من السعرات الحرارية والقليل من العناصر الغذائية.
الخرافة: الاطعمة المكتوب عليها (قليل الدهون) أو (خال من الدسم) يعني عدم وجود سعرات حرارية.
الحقيقة: قد تحتوي حصة من الطعام قليل الدهون أو الخالي من الدسم على كمية سعرات حرارية أقل من حصة من المنتجات كاملة الدسم. ولكن تتضمن الكثير من الأطعمة المصنعة قليلة الدهون أو الخالية من الدهون نفس كمية السعرات الحرارية التي تحتويها المنتجات كاملة الدسم من الطعام ذاته أو ربما أكثر. فقد تتضمن هذه الأطعمة كميات إضافية من الدقيق أو الملح أو السكر أو النشا من اجل تحسين النكهة والقوام بعد إزالة الدهون. وهذه المكونات تزيد من كمية السعرات الحرارية. لذلك يجب قراءة المعلومات الغذائية لكل منتج.
الخرافة: رفع الأثقال ليست طريقة جيدة لنزول الوزن لأنها تزيد الحجم والضخامة.
الحقيقة: يمكن لرفع الأثقال أو ممارسة تمارين كتمارين الضغط والبطن بشكل منتظم مساعدتكم على بناء عضلات قوية، ويمكن لهذا ان يساعدكم في حرق مزيد من السعرات الحرارية وشد الجسم. لن تعمل ممارسة تمارين القوة مرتين او ثلاثة في الأسبوع على زيادة حجمكم. فقط يمكن لممارسة تمارين القوة بكثافة إلى جانب بعض العوامل الوراثية والهرمونية والمكملات الغذائية إلى بناء عضلات كبيرة.
الخرافة: تناول اللحم ليس جيداً للصحة ويجعل من الصعب خسارة الوزن الزائد.
الحقيقة: يمكن لتناول اللحوم الخالية من الدهون بكميات معتدلة وضمن احتياج الشخص أن يكون جزءاً من خطة صحية لخسارة الوزن الزائد، حيث تعتبر اللحوم مصدرللحديد والبروتين والزنك وغيرها من العناصر الغذائية.
الخرافة: منتجات الألبان تؤدي إلى السمنة وهي غير صحية.
الحقيقة: الجبن والحليب واللبن قليل او خالي الدسم هي أطعمة صحية تزودكم منتجات الألبان بالبروتين الضروري لبناء العضلات ومساعدة الأعضاء على القيام بعملها بشكل جيد، كما تزودكم بالكالسيوم اللازم لتقوية العظام. تحتوي معظم الألبان والحليب على كميات إضافية من فيتامين دال لمساعدة الجسد في الاستفادة من الكالسيوم.
الخرافة: لا يجوز أكل السمك وشرب اللبن
الحقيقة: لم يثبت حتى الآن أي تعارض بين أكل السمك وشرب اللبن ، فكلاهما غذاء جيد ومفيد لجسم الإنسان وليس هناك ما يمنع تناولهما في فترات متقاربة .
الخرافة: كثرة تعاطي الفيتامينات تعزز مناعة الجسم
الحقيقة: تناول الفيتامينات حسب حاجة الجسم تساعد على سلامة الأغشية المخاطية وانتاج الأجسام المضادة والمحافظة على أنسجة الجسم وأداء العمليات الحيوية وهذه جميعاً تزيد من مناعة الجسم لذلك لا داعي لكثرة تعاطي الفيتامينات خوفاً من التأثير العكسي لها مثل التسمم الفيتاميني .
الخرافة: عدم تناول وجبة الإفطار يساعد على نزول الوزن
الحقيقة: عدم تناول الافطار يؤدي إلى نقص مستوى السكر في الدم ، ويؤدي إلى صداع واضطرابات معدية وهزال وعصبية فوجبة الإفطار ضرورية لأنها تزود الجسم أيضا بالطاقة اللازمة للقيام بالنشاطات والأعمال اليومية المطلوبة . وقد وجد أن الأشخاص الذين يأكلون صباحاً يؤجلون الشعور بالجوع لمدة ثلاث ساعات ويأكلون كمية أقل في الغذاء .
الخرافة: النوم بعد الطعام افضل من النوم قبله
الحقيقة: النوم لمدة نصف ساعة قبل الطعام تريح الأعصاب أما النوم بعد الطعام مباشرة فانه يؤثرعلى عمل المعدةويؤدي لعسر الهضم
الخرافة: الأكل ببطء يؤدي إلى تناول المزيد من الطعام وبالتالي استهلاك سعرات حرارية أكثر
الحقيقة: الأكل ببطء مفيد جداً للهضم ويؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل بكثير من الذين يتناولون وجباتهم بسرعة كبيرة حيث أن المخ يحتاج إلى 20 دقيقة حتى يتلقى اشارة من المعدة بأن الإنسان تناول كفايته من الطعام ومهما تناول من طعام خلال هذه العشرين دقيقة فإن المخ لا يتلقى إشارة بالشبع وبالتالي يتناول الشخص المزيد من طعام لا يحتاجه جسمه والنتيجة تراكم الدهون والسمنة.
الخرافة: الريجيم القاسي صحي ويساعد الجسم على التخلص من الوزن الزائد بسرعة
الحقيقة: الريجيم القاسي يحرم الجسم من الطعام بطريقة مفاجئة عندها يظن الجسم أنه في حالة مجاعة لذا يقوم بإجراء تعديلات داخلية للحفاظ على مخزون الدهون به وكلما استمرت فترة الحرمان عن الطعام كلما أبطأ الجسم في عمليات التمثيل الغذائي وهذا بالتالي ينعكس على معدل وسرعة حرق السعرات الحرارية وذلك لتوفير الطاقة مما يضطر الجسم لخزن هذه السعرات في صورة دهون وبمجرد التوقف عن الريجيم والعودة إلى النظام الغذائي العادي فسوف يزداد الوزن المفقود بسرعة.