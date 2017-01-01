وَصفَتِي المُجَرّبَة ~لِزِيَآدَة الوَزن~ طَبِيعِيَّآ

مرحبا بيكم حنوناتي كاملين خاصة النحيفات نحن المغبونات خخخخ الي حاجة ما تجي علينا المهم وحد النهار كنت ندور في الفيس بوك صبت وصفة طبيعية و كانوا عندي الصوالح في الدار قلت و الله نجربها مولات الوصفة قالت بلي زادت 6 كغ في شهر جربتها و زدت 2 كغ في 10 ايام "يعني قيس ما كملت الوصفة" و كي شفتها نفعتني عاودت خدمت وحدآ أخرى اليوم و جبتهالكم باش نتوما ثاني تستفادو منها نحتاجو في الوصفة علبة مربى التين كاس جنجلان محمص كاس زبيب حلوة الترك مغرف كبيرة حلبة نخلطوا المكونات تاعنا في كسرونة و نحطوها على النار حتى تبدا دير في الفقااعات و مبعد نديروها في علبة و إلى الثلااجة حنوناتي الوصفة هاذي تاكلوا منها مغرف كبيرة مور القهوة و مغرف كبيرة مور الفطور و مور العشا تقدروا تزيدو مكسرات لا بغيتوا ولاا chocolat المهم أي حاجة طبيعية تعرفوها تسمن تقدروا تزيدوها و طعمها بنين بنة الحلبة ما تبااااااااااااانش خلاص خاطر مغرف برك وين يبان طعمها ان شا الله تجربوها و تستفادوا نلتقي في موضوع آخر سلآموو ♥ دعواتكم حنوناتي ملاحظة : نعتذر من المشرفات تع الركن ما نعرف لا الموضوع هاذا هو القسم المناسب له ولا لا