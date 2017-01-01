وَصفَتِي المُجَرّبَة ~لِزِيَآدَة الوَزن~ طَبِيعِيَّآ

نحن المغبونات خخخخ الي حاجة ما تجي علينا

و زدت 2 كغ في 10 ايام

علبة مربى التين



كاس جنجلان محمص



كاس زبيب



حلوة الترك



مغرف كبيرة حلبة

نخلطوا المكونات تاعنا في كسرونة و نحطوها على النار حتى تبدا دير في الفقااعات



و مبعد نديروها في علبة و إلى الثلااجة

حنوناتي الوصفة هاذي تاكلوا منها مغرف كبيرة مور القهوة و مغرف كبيرة مور الفطور و مور العشا



تقدروا تزيدو مكسرات لا بغيتوا ولاا chocolat المهم أي حاجة طبيعية تعرفوها تسمن تقدروا تزيدوها

و طعمها بنين بنة الحلبة ما تبااااااااااااانش خلاص خاطر مغرف برك وين يبان طعمها

ملاحظة : نعتذر من المشرفات تع الركن ما نعرف لا الموضوع هاذا هو القسم المناسب له ولا لا

مرحبا بيكم حنوناتي كاملين خاصة النحيفاتالمهم وحد النهار كنت ندور في الفيس بوك صبت وصفة طبيعية و كانوا عندي الصوالح في الدار قلت و الله نجربهامولات الوصفة قالت بلي زادت 6 كغ في شهر جربتها"يعني قيس ما كملت الوصفة"و كي شفتها نفعتني عاودت خدمت وحدآ أخرى اليوم و جبتهالكم باش نتوما ثاني تستفادو منهانحتاجو في الوصفةان شا الله تجربوها و تستفادوانلتقي في موضوع آخرسلآموو ♥ دعواتكم حنوناتي