وَصفَتِي المُجَرّبَة ~لِزِيَآدَة الوَزن~ طَبِيعِيَّآ

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة Lovely ღ smile, ‏13 جويلية 2017.

  1. Lovely ღ smile

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    مرحبا بيكم حنوناتي كاملين خاصة النحيفات
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    [​IMG]

    نحن المغبونات خخخخ الي حاجة ما تجي علينا

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    المهم وحد النهار كنت ندور في الفيس بوك صبت وصفة طبيعية و كانوا عندي الصوالح في الدار قلت و الله نجربها

    مولات الوصفة قالت بلي زادت 6 كغ في شهر جربتها و زدت 2 كغ في 10 ايام "يعني قيس ما كملت الوصفة"

    [​IMG]

    و كي شفتها نفعتني عاودت خدمت وحدآ أخرى اليوم و جبتهالكم باش نتوما ثاني تستفادو منها

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    نحتاجو في الوصفة

    علبة مربى التين

    كاس جنجلان محمص

    كاس زبيب

    حلوة الترك

    مغرف كبيرة حلبة

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    نخلطوا المكونات تاعنا في كسرونة و نحطوها على النار حتى تبدا دير في الفقااعات


    [​IMG]

    و مبعد نديروها في علبة و إلى الثلااجة

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    حنوناتي الوصفة هاذي تاكلوا منها مغرف كبيرة مور القهوة و مغرف كبيرة مور الفطور و مور العشا

    تقدروا تزيدو مكسرات لا بغيتوا ولاا chocolat المهم أي حاجة طبيعية تعرفوها تسمن تقدروا تزيدوها

    و طعمها بنين بنة الحلبة ما تبااااااااااااانش خلاص خاطر مغرف برك وين يبان طعمها

    [​IMG]

    ان شا الله تجربوها و تستفادوا

    [​IMG]

    نلتقي في موضوع آخر

    سلآموو ♥ دعواتكم حنوناتي


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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏22 جويلية 2017 على 15:29
    أم ياسمينdz, "viola", صمت المشاعر و 2 آخرون معجبون بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏13 جويلية 2017
    #1
  2. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
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    عالمي الخاص^^
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    وووصفة رائعة وطبيعية في مكوناتها مليحة كيما هاك افضل من المواد الكيميائية
    يعطيك الصحة حبيبتي
    بسلامة اختك متبغيش تزيد وزنها هههه
    باذن الله رايحة نمدها لللي يحوس عليها
    بارك الله فيك وجزاك خيرا:kiss:
     
    Lovely ღ smile معجب بهذا.
    جيهان جوجو, ‏13 جويلية 2017
    #2
  3. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    أهلين جوجيتا ... حتى أنا عجبتني مين مافيهااش المواد الكيميائية الي ينفخو برك

    تسلميلي حنونة على المرور ♥ربي يجازيك انت ثاني الزينة
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏13 جويلية 2017
    #3
  4. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليك
    يعطيك الصحة اجة مضرة بالجسم
    مدام مافيها حتى ضرر يقدرو البنات يجربوها لأن متحتوي على أي مواد مضرة بالجسم
    مشكورة
     
    Lovely ღ smile و جيهان جوجو معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏13 جويلية 2017
    #4
  5. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو فعّال ::

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    يعطيك الصحة اختي على الوصفة
    أنا مانحبش نزيد بصح كاين لي يحتاجها ههه
     
    Lovely ღ smile و جيهان جوجو معجبون بهذا.
    صمت المشاعر, ‏13 جويلية 2017
    #5
  6. "viola"

    "viola" :: عضو متألق ::

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    اوساكا..
    السلام عليكم
    خخخخ متحشميش ما تعرفيش طاقيني اه -_- سأخبر الله كل شيء خخخ
    صحيتي الزينة ربي يجازيك ان شاء الله نسييها حتى وعلابالي منسمانش انا
    بصح نورمال منديرش الزبيب ؟ نكرهو
    مرسي هدهد ^_^
     
    Lovely ღ smile و جيهان جوجو معجبون بهذا.
    "viola", ‏13 جويلية 2017
    #6
  7. secret de coeur

    secret de coeur :: عضو مَلكِي ::

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    وعليكم السلام
    شكرا لمشاركة الوصفة ولو مانحتاجهاش شخصيا
    صراحة مانحبش سمانة
    مي صاحبتي حلمها تسمن شوية جربت كلش ومانفع معاها
    يعطيك الصحة بسمة محبة <3 <3
     
    Lovely ღ smile معجب بهذا.
    secret de coeur, ‏13 جويلية 2017
    #7
  8. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    الله يسلمك .. مشكورة على المرور

    بلا مزية حبيبة ههههه ايوا اديها للي يحتاجوهاا و قوليلهم يدعولي

    و عليكم السلآم ورحمة الله وبركاته
    خخخخخخخخ شفتي نورمالمو نتي اللولا قلت خليهاا تحوس شوية راقدة وتمونجي الطفلة
    حتى انا موالفة ندير ما ندير ما نسمنش بصح هاذ المرة جابت نتيجة ♥ جربي جربي و ادعيلي
    اممم مانعرف ها ديري في بلاصته حاجة تبغيها وصايي ♥
    العفو حنونة
    العفو حبيبتي ربي يخليك على مرورك ♥ اديهالها بالاك تجيب نتيجة معاها

    تسلمولي البنات على المرور العطر ربي يحفظكم
     
    جيهان جوجو, "viola" و secret de coeur معجبون بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏13 جويلية 2017
    #8
  9. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    يعطيك الصحة على الوصفة المجربة نمدها لقريبتي تحوس تسمن
     
    أم ياسمينdz, ‏22 جويلية 2017 على 15:28
    #9

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