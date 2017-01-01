وقت أذكار الصباح والمساء

الموضوع في 'منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية' نشر بواسطة عآشقة الجنـة, ‏13 جويلية 2017.

  1. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

    هل الأذكار الواردة في الحديث -أعني أذكار الصباح والمساء- هل هي قبل الصلاة أو بعدها؟


    الجواب :

    الأمر موسع قبل الصلاة وبعدها إن أتى بها قبل غروب الشمس في العصر حسن، أو بعد الغروب لا بأس، قال الله جل وعلا: (فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ) (الروم:17) وقال جل وعلا: (سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ) (قّ:39) فالمقصود أن التسبيح والتهليل وجميع الأذكار الشرعية يكون في آخر النهار ويكون في أو الليل هذه أذكار المساء، وأذكار الصباح تكون في أول النهار قبل الصبح أو بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الشمس كله واسع والحمد لله.


    المصدر :

    https://www.google.dz/url?sa=t&sour...ggyMAI&usg=AFQjCNH7dPdHqdQDvYs8aajjMwFWQGQjQA

    في امان الله وحفظه ورعايته

     
    الأميرة الخجولة معجب بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏13 جويلية 2017
    #1
  2. الأميرة الخجولة

    الأميرة الخجولة :: عضو منتسِب ::

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    بارك الله فيك موضوع مفيد
     
    الأميرة الخجولة, ‏21 جويلية 2017 على 11:14
    #2

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