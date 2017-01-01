السلام عليكم الموقع رقم واحد في ربح البيتكوين يعني العالم كمله يشاركك نفس الطريقة رابط التسجيل في الموقع: freebitco.in التسجيل سريع تحتاج بريد إلكتروني وعنوان محفظة بيتكوين الضغط على الكابتشا: تنبثق نافذة تؤشر على الصور التي طلبها منك ثم تضغط على ROLL . ثانيا: الدفع WITHDRAW : إذا كان لديك 0.00030000 بيتكوين (30000 ساتوشي) تستطيع إرسال أرباحك الى رابط محفظتك عبر النقر على "WITHDRAW" ولكن يُفضل أن تترك خاصية "السحب التلقائي" (AUTO WITHDRAW) مفعلة كما في الصورة التالية لكي لا يقتطع الموقع من أرباحك لأن الموقع يقوم بالدفع يوم الأحد من كل أسبوع عند وصولك لذلك المبلغ تلقائيا ويُعلمك عبر بريدك الإلكتروني بذلك . لن يتم إرسال أي رسالة تفعيل إليك قبل وصول حسابك إلى رصيد: 10.000 ساتوشي طريقة العمل بسيطة لكسب $200 / 0.20 BTC كل 1 ساعة تدخل للموقع وتجرب حظك مع العداد السحب فوري / نصف يومي / أسبوعي يوم الأحد بدون عمولة الأسبوعي الحد الأدنى للسحب 30.000 ساتوسي مشاركة الأرباح مني مع الجميع وفوريا بنسبة 30/100 يعني اذا حققت 100 ارسل لك 30 فورا بتوفيق للجميع