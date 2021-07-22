شرح الربح من الانترنت عبر تعدين البيتكوين وتعدين السحابي mining-forever

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zakariaae

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اكيد العديد منا يبحث على الربح من الانترنت بأسهل الطرق دون تعب لكي يجمع رأس المال و يدخل في مشاريع اخرى مربحة اكثر المجالات المربحة دون تعب أو مجهود بالنسبة كبيرة هي استثمارية سنتحدث اليوم على تعدين البيتكوين مجانا دون تعب دون مجهود و دون مال ايضا انه التعدين السحابي يا ساده cloud mining على عملة البيتكوين سنشرح في هذه المقالة موقع يقدم لنا هدية ب 100 ج ها GH/S Hash power عبر هذه الطاقة يمكن ان تربح البيتكوين مجانا دون فعل شيء اسم الموقع mining-forever يمكن ان نربح منه بطريقة مجانية و بطريقة مدفوعة كيف ابدا تعدين البيتكوين ؟





التسجيل في موقع mining-forever


اضغط هنا للوصول و التسجيل في موقع mining-forever. التسجيل سهل و بسيط بعد الضغط على الرابط ضع المعلومات الخاصة بك من اسم و اسم مستخدم ايميل و كلمة مرور وافق على كل الشروط و اضغط على زر لست روبوت و اضغط على زر التسجيل سيأتيك ايميل لتفعيل الحساب و انطلق في عالم التعدين السحابي لعملة البيتكوين شرح تعدين البيتكوين مجانا mining forever هو موقع من بين مواقع تعدين العملات الرقمية مجانا.





طرق الربح من موقع mining-forever


هنالك طرق ربح مجانية و أخرى مدفوعة في موقع mining forever

الطريقة المجانية

الطريقة 1 بعد التسجيل و تفعيل الحساب الموقع يقدم لك 100 gh هذه الطاقة تتحول الى بيتكوين انه التعدين السحابي تقدر هذه الكمية من البيتكوين ب 10 الف ساتوشي من البيتكوين مجانا دون فعل شيء تقريب كل يوم 100 ساتوشي

















الطريقة 2 الربح من رابط الاحالة الخاص بك تجد الرابط عندما تدخل لحسابك اسفل كلمة your affiliate link مثل هذا الرابط



انشر رابطك الخاص على اوسع نطاق عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستقرام حتي اليوتيوب و غيرها من منصات التواصل الاجتماعي لتربح من 3 الى 10 % على كل شخص سجل من خلال رابط و حقق ربح من الخطة المجانية أو المدفوعة هذه النقطة الإيجابية في الموقع استغلها جيدا للربح اكثر من الموقع

الطريقة المدفوعة



ان تشحن رصيدك و تشتري باقة من باقات الموجودة في الموقع عبارة على عقود تقدم لك طاقة معينة و ربح ما خلال 3 أشهر ان اردت الشحن و الاستثمار ما عليك الا الضغط على Make Deposit








و قم باختيار الباقة التي تريد بطريقة الدفع الممكنة لديك





الحد الأدنى للإيداع هو 0.001 BTC و 10 BTC كحد أقصى


أنشئ حسابك وابدأ التعدين اليوم
 
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