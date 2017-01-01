برشلونة يتعاقد مع النجم البرتغالي الشاب نيلسون سيميدو

نجح نادي برشلونة في التعاقد مع النجم البرتغالي الشاب نيلسون سيميدو لاعب نادي بنفيكا السابق وقد أعلن العملاق الكتالوني عن الصفقة مساء الخميس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي صباح الجمعة كشف النادي الكتالوني عن وصول اللاعب من أجل إجراء الفحص الطبي والتقديم الرسمي لجماهير كامب نو. تأتي تلك الصفقة برغبة المدرب الجديد إرنستو فالفيردي الذي تعاقد معه النادي بداية من الصيف الحالي ليكون خليفة لويس إنريكي. كان فالفيردي يسعى لتدعيم الخط الخلفي لدى العملاق الكتالوني خاصة مركز الظهير الأيمن الذي كان ثغرة كبيرة في دفاعات برشلونة بالموسم الماضي بعد رحيل البرازيلي داني ألفيش. نجحت إدارة برسا في إنهاء الصفقة مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون أخرى. يذكر أن العملاق الكتالوني بذلك قد أبتعد عن سباق التعاقد مع هيكتور بليرين لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، وستسعى الإدارة لتدعيم خط الوسط بالفترة المقبلة.