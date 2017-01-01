برشلونة يضع خطتين لحسم صفقة فيراتي

لا يزال نادي برشلونة الإسباني يحاول التعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بكل الطرق الممكنة. وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة وضع خطتين للتعاقد مع فيراتي، الأولى تتضمن صفقة تبادلية، مع الكرواتي إيفان راكيتيتش والثانية مع البرتغالي أندريه جوميز. وأشارت الصحيفة إلى أن موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكد أن برشلونة عرض راكيتيتش بالإضافة إلى 65 مليون يورو للحصول على خدمات فيراتي، كما أن النادي الكتالوني لا يمانع التخلي عن جوميز مقابل موافقة باريس على بيع اللاعب الإيطالي. وأوضحت الصحيفة أن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، كان يتابع جوميز منذ أن كان مدربًا لإشبيلية وحينها كان اللاعب في صفوف فالنسيا، ويرى أنّه مناسبًا للفريق الفرنسي خاصة أنه لم يتم عامه الـ 24 بعد. وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، قد أعلن أن فريقه لم يستسلم في صفقة ضم فيراتي حتى بعد عودة اللاعب لمعسكر النادي الباريسي وسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يُذكر أن فيراتي انتقل إلى باريس سان جيرمان عام 2012، قادمًا من بيسكارا الإيطالي، مقابل 12 مليون يورو. وفي ظل اهتمام عدة أندية كبيرة بالنجم الإيطالي، قرر باريس سان جيرمان تحسين عقد فيراتي خمس مرات، آخرها في فبراير/شباط 2016، علما بأن عقده الحالي ينتهي في 2021.