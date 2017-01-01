شبيك لبيك ..."هي "بين يديك

السلام عليكم خاوتي ان شااء الله تكونو بخير

ياخاوتي دون نسقسيكم برك ياك حنا مسلمين

في الشتاء نحكي على مولات الفيزو بصح في الصيف علامن نحكو يرحملكم في الوالدين

شاطئ جزائري مئة بالمئة

نساء ما نعرف واش نورمال دزيريات عاريات حاشاكم كيما الاجانب ياجدكم الرجالة واش راهم ياكلو راني شاك لحم الحلووف

وقاعد مع مرتو وبنتو نورمال عريانة تقول راك في هواي ماكش في شواطئ الجزائر اللي يأذن الاذان فيها خمس مرات في اليوم

مي واش هذي الحاالة واللي دوختني تجي لابسة الحجاب من بعد شلووب راح كل شيء والراجل نافخ صدرو نعل بو الصدر والمسطاش الي عندك اذا راك راجل ومخلي مرتك سلعة بين عيون النااس قلبك يوجعك من المنااظر

تقول نروح للروشيات مي تخاف على عمرك الا كاشما يصرى تطفر فيك

تقول نقعد في المدينة نتاعي ونهني راسي السخانة تخرج فيك وين نهربو ما لقيناش الحل

ياخاوتي العرى راهو يجيب كل شيء الفساد في الارض راهو يجيب الزلازل والخسف خاافو ربي يا رجالة اذا راك مخلي حرماتك

سلعة تعرض لكامل النااس حرام عليكم هذا الشي يا نساء الجزاائر اذا تعرفي واش معناتها المراة الجزائرية ربي يهدينا برك سلاام.. ​