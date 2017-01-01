شبيك لبيك ..."هي "بين يديك

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة hakim story, ‏15 جويلية 2017 على 20:09.

  1. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    السلام عليكم خاوتي ان شااء الله تكونو بخير
    ياخاوتي دون نسقسيكم برك ياك حنا مسلمين
    في الشتاء نحكي على مولات الفيزو بصح في الصيف علامن نحكو يرحملكم في الوالدين
    شاطئ جزائري مئة بالمئة
    نساء ما نعرف واش نورمال دزيريات عاريات حاشاكم كيما الاجانب ياجدكم الرجالة واش راهم ياكلو راني شاك لحم الحلووف
    وقاعد مع مرتو وبنتو نورمال عريانة تقول راك في هواي ماكش في شواطئ الجزائر اللي يأذن الاذان فيها خمس مرات في اليوم
    مي واش هذي الحاالة واللي دوختني تجي لابسة الحجاب من بعد شلووب راح كل شيء والراجل نافخ صدرو نعل بو الصدر والمسطاش الي عندك اذا راك راجل ومخلي مرتك سلعة بين عيون النااس قلبك يوجعك من المنااظر
    تقول نروح للروشيات مي تخاف على عمرك الا كاشما يصرى تطفر فيك
    تقول نقعد في المدينة نتاعي ونهني راسي السخانة تخرج فيك وين نهربو ما لقيناش الحل
    ياخاوتي العرى راهو يجيب كل شيء الفساد في الارض راهو يجيب الزلازل والخسف خاافو ربي يا رجالة اذا راك مخلي حرماتك
    سلعة تعرض لكامل النااس حرام عليكم هذا الشي يا نساء الجزاائر اذا تعرفي واش معناتها المراة الجزائرية ربي يهدينا برك سلاام..

     
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    hakim story, ‏15 جويلية 2017 على 20:09
    #1
  2. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    السلام عليكم

    اولدي كثرت "الدياثة" و حاسبينها تقدم سلعة اليهود طيحوا علينا البق و مبعد يقولك "ربي غضب علينا "

    الحلوف"حاشا السامعين" و واقيلا فيه شوية غيرة عليهم .. تجيه نورمال يشوفها هاكاك و الناس تتفرج فيها :sick: انا مرا و يضرني قلبي

    طالق بنته و مرته و خته قدامه كي "الحيوانات خاطر غي الحيوانات الي تعري" و يجي يحل فمه في الفيس بوك و يقول على الي تعوم بحجابها "متخلفة " وواحد صبته كاتب في تعليق على الي يعوموا بالحجاب "حسبتهم sachet de poubelle " و هاذوك االي راك طالقهم قدامك شا نقولو عليهم ؟

    اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهااء
     
    التعديل الأخير: ‏15 جويلية 2017 على 20:32
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    Lovely ღ smile, ‏15 جويلية 2017 على 20:19
    #2
  3. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    رانا نخلصو غالي و ماحناش فايقين ..
    رانا في بلاء عظيم ..
    في هاذي و في كثير غيرها ..
    حتى وين القلب قريب يحبس
     
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    rycerz, ‏15 جويلية 2017 على 22:17
    #3
  4. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    وعليكم السلام
    ربي يهديهم
     
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    يزيد 05, ‏15 جويلية 2017 على 22:35
    #4
  5. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    ولله واش قلت كامل صح اخي حكيم
    الرجلة خلاص ماتت عند شي رجال
    تلقاه رجال طول وعرض ويمشي هو فرحان
    بمرتي وهي عريانة والغاشي يشوف فيها
    وانا لي تحيرني كثر هوما المتحجبات
    تلقاه جات لابسة حجاب نورمال ومنباعد
    طير كلش هههههه زعما تماك ماكاش ربي
    باش يحاسبها هه ماعلابليش كيفاش يخمو
    هادو العباد ولله
    ربي يهديهم واش نقولو ومشكور خويا حكيم
    على الموضوع
     
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    صمت المشاعر, ‏15 جويلية 2017 على 22:39
    #5
  6. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    يا اخي الله يجيب ساعة خير
    عندنا هنا وحد لابلاج في مغنية كاااارثة كبيييرة والله كانك في اوروبا التبهديييييل
    انا نكدب عليك والو مندورش بالبحر فالصيف نروح نزيد الدنوب ونجي لالا
    نخير نقعد فدارنا الكليما كانش منتفرج ولا نروحوا في العشية للغابة هكدا بعدا نشوف الطبيعه لاعين تشوف لا قلب بوجع
    ربي يهدي عبادو يارب
    وننصحك خاي حكيم قعد فداركم خيرلك هكدا متشوف متدي دنوب
    سلام
     
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    Malika Tlm, ‏15 جويلية 2017 على 23:14
    #6
  7. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    آه يا خويا حكيم حكمتنا بالواعرا كيما يقول ديزاد جوكر
    والله ياخويا وين رانا نهربو نعومو نلقاوهم يعومو ويعومو
    كل عام نكتاشفو بلاصة مافيهاش نساء العام الجاي نلقاوهم يفوتونا
    حتى ولينا نروحو لبلايص عيانين ماتستمتعش كامل بلبحر
    وانا ماعنديش كوراج نعوم مع لبنات ههههه نبقى نتخايل لبحر يتشق ونغرقو كامل هههه
    ماشي قال نحشم ولا بصح والله نخاف نروح معاهم فالدحسة كيما يقولو خخخخ
    وزيد حنا والفنا نعومو في ليروشي ملي كنا صغار غير باش مانعوموش مع لبنات

     
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    Skor m@k, ‏15 جويلية 2017 على 23:40
    #7
  8. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    ياااااو عليكم القاااالمة
    تهردت
    قاشي لا حيا لا حشمة
    طالق مرتو ق السلام عليكم في الشواطئ ..تفوه الين اسم الله الرحمن الرحيم
    لا نيف لا هم يحزنون
    احشمو على رواحكم
    ياخي عباد يا خي
    والله كن ما جاتش حرام الواحد يشعل عليهم الشاليمو و يحرقلهم الرحمة تاعهم
    بصح جات حرام الله غالب
    ياودي وش نقولو ...و الله الجبال تتهز من هذي الامور ...
     
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    habchisalaheddin, ‏16 جويلية 2017 على 00:13
    #8

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