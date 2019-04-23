احذروا !! لحظات قبل قدوم المجاعة

الســــــلام علــــــــــيكم ورحــــــــمة الله وبركــــاته

وأسعد الله أوقاتكم وملأهــا بركة

عندي مدة طووويلة ماكتبتش موضوع في اللمة على العموم وفي واش راك تهدر بالاخص، المهم ان شاء الله تكونو كامل بخير وبصحة جيدة.

المهم كيما تعرفو أخواتي وإخوتي، شهر فضيل راهو على الأبواب وبعد أسابيع قليلة نستقبلوه ان شاء الله، هو شهر الرحمة والمغفرة والخيرات، وبهاد المناسبة كاين ناس راهي تستناه بفارغ الصبر وتوجدلو كما يجب، فيهم لي يقولك هاد العام نحفظ بدل السور الصغيرة سور كبيرة، وكاين لي يقول هاد العام نصدق أكثر من العام الماضي، وكاين لي يقول هاد العام نصلي قيام الليل شهر كامل، وكل واحد كيفاه يبدا يوجد من رجب وشعبان حتى يلحق رمضان باه يغتنم الفرصة لكسب الحسنات ومحو السيئات.

وفي نفس الوقت كاين فئة تاني توجد لرمضان الله يبارك عليهم بصح بطريقة أخرى، هاد الفئة تتواجد وتتكاثر في ليسوبيرات عند الخبازين عند اللحام عند البيسري عند لي يبيع القاطو، المهم منين كاين أكل تلقاهم، وإذا حبيت تقبض عليهم متلبسين تاع الصح عليك وعلى الاسبوع الأخير قبل رمضان، البس حوايجك اتسلح مليح ووصي أهلك اذا ماوليتش للدار يخبرو لا بوليس خاطر ماتدريش واش يكون لأنو هاد الناس يخطفو اي حاجة يلقاوها في طريقهم وقادر يغلطو فيك المهم جهز نفسك واقصد أقرب سوبيرات من المنزل.

غير توصل رايح تلقاهم تم هاربين بليشاريو ويسلعو وضرب الدبزة والطايح كتر من النايض، تلقى مرأة هي وراجلها مع يدخلو من الباب يتفرقو هو يروح يجري يمين وهي يسار وكل واحد يسلع في الشاريو تاعو، تلقى المرأة تحط 10 باكيات خميرة 15 باكي قهوة 9 بايط زبدة، و3 قرع زيت تاع 5 لتر تقول رايحين يقليو فيه العباد، والراجل متخصص في الشكاير، الشكارة لي يلقاها يهزها، شكاير اللوبيا والعدس والفلان إلخ من عائلة الشكاير، وهو مسكين هاز هاداك الكم الهائل من المواد الغذائية يجيه نداء الطوارئ من مرتو من هيه "ماتنساش الملح والسكر خمسة خمسة" يزيد يهز الملح والسكر ويجي يتمايل كي البهلوان، ومرتو من هيه انتقلت للمرحلة التالية راهي مع مشتقات الحليب 20 شكارة حليب هزتها وتزيدلها الحليب تاع الباطة تقولك اونسيجامي تحسب التسونامي رايح يضرب، ومن بعد تدور للفرماج تشريه بكل انواعو الاحمر والابيض والاخضر والوردي وكل نوع تشري منو بالدوبل ومن بعد تدور للعصائر والمشروبات تشري قد ما تشرب بلاد كاملة، وراجلها من هيه يشري في الصابون والشموبوان، من الخلعة تخلطولو الخيوط.

نتا تبقى تشوف ماتفهم فيها والو، تقولهم ياناس واش صاير المغول رايحين يهاجمونا؟ كاشما فاتتني حلقة؟ خبرونا على وجه ربي كاشما العبد يدير حسابو، حسب واش راكم ديرو راهو اعصار جاي واقيلا، يقولولك واش بيك راهو رمضان على الابواب، وديجا بعد مازال نروحو للخباز رانا موصيينو على 50 خبزة، ونشريو اللحم والدجاج والحوت وبساتين من الدبشة والمعدنوس ونكملو صناديق الفواكه، تم تم تلقاهم خارجين بالشكاير يجريو تحسب العدو الريفي، فجأة يولي الراجل يدخل يجري يجيب 5 قرع ايزيس لي يغسلو بيه لماعن ويدخلو للسيارة بزربة ويديماريو تسمع غير المرأة تقول لراجلها ازرب ياراجل قبل مايسبقنا جارنا قدور المكراش ويخلص علينا الماكلة، المهم يروحو ويخليوك مشوكي ويخليونا مشوكيين.

نعم إخوتي وأخواتي هادي هي المأساة والهبال والجشع وبوادر قدوم المجاعة عند بعض الناس، ونهدرو درك بوضوح وفاص آ فاص، قولولي يا ناس راكم ماتاكلوش طول العام؟ مضيعينكم بالشر؟ عندكم شهر واحد في السنة تاكلو فيه حتى يحكمكم الهبال في رمضان؟ صدقوني السبت تاع الفطار هي تاع رمضان والخبز تاع الفطار هو تاع رمضان، وعدد ساعات اليوم في الفطار هو تاع رمضان، علاه مدايرين لعماركم هكا؟ كاشما بيكم فرغولنا قلوبكم رانا هنا نسمعولكم، مافهمتش علاه هاد التبذير وهاد الجهل راهو كل يوم يجي رزقو معاه واذا حبيت تقضي كل يوم اقضي واش حاب ولا على الاقل اشري تاع يومين ماش تاع قرن، لأنو كاين ناس صح لدرجة يهبلو كي يدخل رمضان يذبحو الكباش تقول رايحين يوكلو نمر في الدار، ويشريو ب 15 جاجة تقول عرس، وانا صراحة مانحكيش على لي عندهم ظروف مثلا شخص مضطر يشري قضيان تاع شهر ولا تاع سمانة خاطر رايح يغيب على الدار ومرتو وولادو وحدهم، ولا على لي موالف سواء في الفطار ولا رمضان يقضي تاع شهر نقولو عادتو، تحيرلك لي كان نورمال هو يلحق رمضان وهو يهبل تقول نهاية العالم، والمشكل بعد هاد النهب تلقاه كل يوم يخرج ويقضي تقول فوبيا الجوع، درك انا خلصلي الزيت مع دخول رمضان باينة نشري قرعة تاع 5 لتر مثلا باش نطيب بيها عادي، او خلصلي الدقيق نشري شكارة كبيرة دقيق، يعني هادي امور مالفة نديرها في حياتي اليومية، تحيرلك فلي خلصتلو قرعة زيت يروح يشري 3 والمشكل ساعات يشري حتى قبل ما يخلص.

وكاين لي يقولك راهي العايلة كبيرة وكلشي والله كاين لي هو ومرتو برك، تلقى فطورهم شربة وبوراك وسلطة بكل الانواع تاع القرنون تاع الخرشف تاع البطاطا تاع الشومبينيون تاع النعناع تاع الزنجبيل، وزيد تلقى لحم الحلو ولحم الحلو اليوم ماشي كيما بكري بالعين والمشيمشة هاديك والزبيب درك ولا بالاناناس والكيوي والكرام فخاش والبنان والفراز ووو تحسب سلطة فواكه، زيدلها لي قراتان على كل الانواع، زيدلها جاجة محمرة وهادا سوفلي وهادي بيتزا وزيد وزيد وزيد، هادا بلا السهرة لي قلب اللوز وزلابية وفواكه ومكسرات وشيكولا ووو.

يا عباد ربي واش بيكم؟ خايفين كي ماتاكلوش نهار كامل كاشما يصرالكم؟ مالفة نكون مشغولة وماناكل والو نهار كامل حتى الليل نطيب زوج حبات بيض ومايصرالي والو، صدقوني مايصرالي والو ارواحو نحلفلكم على المصحف بلي ما يصرالي والو ونجيب الشهود.

والمسألة صراحة مسألة وعي، كاين ناس نعرفهم أغنياء وكي نقول أغنياء يسما أغنياء، الرضيع كي يزيد عندهم بسيارتو ودار على اسمو، وهكاك كي يفطرو في رمضان تلقاهم مدايرين شربة وبوراك وسلطة وخلاص، كي تقولهم علاه، يقولك علاه ماكليتش عام كامل باه نهبل في رمضان؟ وزيد من الغباء انسان ماياكلش نهار كامل ويضربها بكميات ضخمة من الاكل في وجبة واحدة راهي تطرطق ليسطوما، راهي ليسطوما كي يقرب رمضان تندب حناكها مسكينة، وشوفو برك المستشفيات والصيدليات يخدمو بزيادة في رمضان بسبب قلة وعي الشعب، وهذا عيب باه شهر العبادة يصراو فيه حوايج كيما هكا، ونوليو فيه ملهوفين على الماكلة، راهو رمضان والله يجيب البركة معاه، حنا نديرو الشربة في الفطار نورمال بصح كي نديروها في رمضان الفريجيدار معمر حتى تحير واش كاين زايد، راهو ربي ينزل فيه الرحمة يا ناس افهموا رجاء.

كولو قد قدركم ماتبذروش وماتطيشوش وماتديروش هم للماكلة، والله الحوانت يحلو في رمضان وكاين كلشي وتطيب الشربة في وقتها بيها بالبوراك وباقي المأكولات، فلاداعي لاختطاف المأكولات بطريقة وحشية، ماراناش في عام الشر -__- ونديو رسولنا عبرة كان طعامو تمرة، وحنا كل خير قدامنا وجاهلين.

ابداو وجدو للصلوات ابداو اتسامحو مع الناس ابداو غيرو الصفات السيئة لي فيكم، صفيو نيتكم وقلوبكم، الماكلة راهي اخر هم، والله طرف خبز وكاس لبن ونتا شبعت فبلا ماتخافو وتتلهفو، وربي يهدينا اجمعين.

واش رايكم نتوما بصراحة في هاد الحالة؟

وملاحظة عنواني لا اقصد بيه أي اساءة للشهر الفضيل، هو دلالة فقط على تفكير بعض الناس العقيم، وشكرا.