بسم الله الرحمن الرحيم المطالبة بالدليل من الأمور التي على طالب العلم أن يعود نفسه عليها للشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله. المطالبة بالدليل من الأمور التي على طالب العلم أن يعود نفسه عليها ويستدل لذلك بأن هذا من طلب العلم، وأنه من تحقيق أن الاتباع إنما هو للشرع، وفي حديث ضمام بن ثعلبة قال لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» ووجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على تثبته وتشديده في المسألة، وهي في حكم طلب الدليل. لكن أنبه على الأمور التالية: - الدليل تارة يكون آية محكمة أو سنة متبعة أو إجماعاً متحققاً، أو قياسا صحيحاً. بمعنى أن الدليل لا يكون في كل مرة من القرآن و لا في كل مرة من السنة و لا في كل مرة من الإجماع ولافي كل مرة من القياس. - أن العامي الذي لا يفهم الدليل لا مانع أن يسأل عنه، لكن لأنه لا يفهمه و لا يدركه فإن الواجب في حقه هو الرجوع إلى اهل العلم بالكتاب والسنة وسؤالهم قال جل وعلا: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) (النحل:43). - أن الدليل قد يكون نقليا، وقد يكون عقليا. - أن الدليل قد يكون مركباً، وبعض الناس يريد دليلا مفصلاً على المسألة، وليس كذلك الحال في كل مسألة، إذ دليل بعض المسائل يتركب أحياناً من آية وحديث يستنبط منهما الحكم استنباطاً، فلا تدل الآية فيها بمفردها و لا الحديث يدل فيها بمفردها. في مثل هذا النوع لا يتسطيع العالم في كل حال بيان الدليل عند من لا يحسن ذلك. - أن وضوح وجه الاستدلال ليس سواء لكل أحد أ في كل مسألة. إذ مما خلق الله جل وعلا عليه الناس أنهم يتفاوتون في فهمهم وعلمهم وإدراكهم، والله اعلم. المصدر: الصفحة الرسمية للشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله. https://www.facebook.com/mohammadbaz...93683070750182 الموضوع نقلا منتديات التصفية و التربية بواسطة أبو إكرام وليد فتحون.