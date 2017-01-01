░ مسآبقة آلُلُمة آلُيَۆميَة ○جٍآۆب ۆآرٍبحٍ آلُآن○ ░

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ماجدة لربها ساجدة, ‏16 جويلية 2017 على 18:21.

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  1. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    [​IMG]

    ۆآهلُآ ۆسهلُآ بآلُجٍميَعٍ فَيَ


    ░ مسآبقة آلُلُمة آلُيَۆميَة ○جٍآۆب ۆآرٍبحٍ آلُآن○


    [​IMG]

    طُرٍيَقة سيَرٍ آلُمسآبقة


    نطرح سؤال وحيد ويرد الاعضاء عليه والاسرع في الرد بايجابة صحيحة يتحصل على 5 نقآطُ شُرٍفَيَة

    [​IMG]

    ثم نطرح سؤال اخر وهكذا ...
    اي المسابقة قائمة على السرعة في الايجابة
    وفي النهاية نجمع نقاط كل عضو ويتم توزيعها في نفس اليوم

    آلُمدِة آلُزمنيَة لُلُمسآبقة


    مدِة آلُمسآبقة من 17 جٍۆيَلُيَة آلُى 14آۆت

    وتوقيتها سيكون


    من آلُسآعٍة 17:00 آلُى آلُسآعٍة 19:00

    [​IMG]

    آلُمشُرٍفَۆن ۆآلُمنشُطُۆن لُلُمسآبقة



    [​IMG]

    ملُآحٍظًة:

    آرٍجٍو عٍدِم آلُمبآلُغة فَيَ آلُدِرٍدِشُة لُگيَ لُآ تخـرٍجٍ آلُمسآبقة عٍن هدِفَہآ



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    [​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏16 جويلية 2017 على 18:27
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    ماجدة لربها ساجدة, ‏16 جويلية 2017 على 18:21
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    متابع للموضوع بالتوفيق للجميع
    كما ارجوا من الاإخوة عدم المبالغة في الدردشة لكي لا تخرج المسابقة عن هدفها
     
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    الامين محمد, ‏16 جويلية 2017 على 18:59
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    السلام عليكم

    جميييل جدا
    لم يكن لي الوقت لاشارك فيها مسبقا
    في انتظار بداية المسابقة
    وشكرا للمشرفين على المسابقة

    في امان الله
     
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    yaso ياسمين, ‏16 جويلية 2017 على 19:10
    #3
  4. MAROUA HAIBER

    MAROUA HAIBER :: عضو مُتميز ::

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    ربي معاكم حبيبة و يوفقكم إن شاء الله تفاعل مليح
     
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    MAROUA HAIBER, ‏16 جويلية 2017 على 19:17
    #4
  5. salah.f

    salah.f :: عضو فعّال ::

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    راح أكون مشارك ان شاء الله بالتوفيق و شكرًا ...
     
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    salah.f, ‏16 جويلية 2017 على 19:30
    #5
  6. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

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    شكرا لك موضوع قيم
    سأحاول أن أشارك إن شاء الله
     
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    السحاب العابر, ‏16 جويلية 2017 على 19:32
    #6
  7. DMomo

    DMomo :: عضو منتسِب ::

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    فكرة جميلة وكدا × بس يا ريت تبتدي
    أصلي هفوز فيها × واليومُ دا موعدي
    وآدي الأدان قرّب × فلتبدؤوا أوريدي
    :p

    بالتوفيق للكل، وأولهم المشرفين ~
     
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    DMomo, ‏16 جويلية 2017 على 19:50
    #7
  8. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    شكرا
    ان شاء الله رانا معاكم
     
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    habchisalaheddin, ‏16 جويلية 2017 على 20:11
    #8
  9. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    شكرا لكم جميعا واهلا وسهلا بكم
     
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    ماجدة لربها ساجدة, ‏16 جويلية 2017 على 20:58
    #9
  10. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    ماجدة لربها ساجدة, ‏16 جويلية 2017 على 20:59
    #10
  11. prince of love

    prince of love :: عضو فعّال ::

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    فكرة جميلة .. وبالتوفيق للجميع
     
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    prince of love, ‏16 جويلية 2017 على 21:07
    #11
  12. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو بارز ::

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    ايام و نرحل
    السلام عليكم
    بحول الله راني من المشاركين
    صحيتي ماجدة على الفكرة
     
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    sقطر الندىs, ‏16 جويلية 2017 على 21:11
    #12
  13. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    فكرة هايلة
    بالتوفيق
     
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    Malika Tlm, ‏16 جويلية 2017 على 21:19
    #13
  14. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    أرض الله الواسعة
    أعجبتني الفكرة
    مشكورين
    إن شاء الله سأشارك
     
    اكرام براءة, ‏17 جويلية 2017 على 12:06
    #14

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