​

ۆآهلُآ ۆسهلُآ بآلُجٍميَعٍ فَيَ ​

​

░ مسآبقة آلُلُمة آلُيَۆميَة ○جٍآۆب ۆآرٍبحٍ آلُآن○ ░ ​

​

طُرٍيَقة سيَرٍ آلُمسآبقة ​

​

نطرح سؤال وحيد ويرد الاعضاء عليه والاسرع في الرد بايجابة صحيحة يتحصل على 5 نقآطُ شُرٍفَيَة ​

ثم نطرح سؤال اخر وهكذا ...

اي المسابقة قائمة على السرعة في الايجابة

وفي النهاية نجمع نقاط كل عضو ويتم توزيعها في نفس اليوم

​

آلُمدِة آلُزمنيَة لُلُمسآبقة ​

​

مدِة آلُمسآبقة من 17 جٍۆيَلُيَة آلُى 14آۆت ​

وتوقيتها سيكون ​

من آلُسآعٍة 17:00 آلُى آلُسآعٍة 19:00 ​

آلُمشُرٍفَۆن ۆآلُمنشُطُۆن لُلُمسآبقة ​

ملُآحٍظًة: ​

آرٍجٍو عٍدِم آلُمبآلُغة فَيَ آلُدِرٍدِشُة لُگيَ لُآ تخـرٍجٍ آلُمسآبقة عٍن هدِفَہآ ​

​

​