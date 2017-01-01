░ مسآبقة آلُلُمة آلُيَۆميَة ○جٍآۆب ۆآرٍبحٍ آلُآن○ ░ _آلُيَۆم آلُثآلُث_

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ماجدة لربها ساجدة, ‏19 جويلية 2017 على 17:15.

  1. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    upload_2017-7-19_17-8-43.gif
    ۆآهلُآ ۆسهلُآ بآلُجٍميَعٍ فَيَ

    ░ مسآبقة آلُلُمة آلُيَۆميَة ○جٍآۆب ۆآرٍبحٍ آلُآن○ ░ _آلُيَۆم آلُثآلُث_

    طُرٍيَقة سيَرٍ آلُمسآبقة
    نطرح سؤال وحيد ويرد الاعضاء عليه والاسرع في الرد بايجابة صحيحة يتحصل على 5 نقآطُ شُرٍفَيَة

    upload_2017-7-19_17-12-12.gif

    ثم نطرح سؤال اخر وهكذا ...

    اي المسابقة قائمة على السرعة في الايجابة

    وفي النهاية نجمع نقاط كل عضو ويتم توزيعها في نفس اليوم

    آلُمدِة آلُزمنيَة لُلُمسآبقة
    مدِة آلُمسآبقة من 17 جٍۆيَلُيَة آلُى 14آۆت


    وتوقيتها سيكون

    من آلُسآعٍة 17:00 آلُى آلُسآعٍة 19:00

    آلُمشُرٍفَۆن ۆآلُمنشُطُۆن لُلُمسآبقة

    ماجدة لربها ساجدة

    جيهان جوجو



    ملُآحٍظًة:

    آرٍجٍو عٍدِم آلُمبآلُغة فَيَ آلُدِرٍدِشُة لُگيَ لُآ تخـرٍجٍ آلُمسآبقة عٍن هدِفَہآ

    بالتوفيق للجميع



     
    ماجدة لربها ساجدة, ‏19 جويلية 2017 على 17:15
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    بالتوفيق أختايا ماجدة و ساجدة ههههههههههههه
     
    ماجدة لربها ساجدة معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏19 جويلية 2017 على 17:19
    #2
  3. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    ههههههههه ان شاء الله شكرا لك اخي محمد
     
    ماجدة لربها ساجدة, ‏19 جويلية 2017 على 17:21
    #3

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