ۆآهلُآ ۆسهلُآ بآلُجٍميَعٍ فَيَ ░ مسآبقة آلُلُمة آلُيَۆميَة ○جٍآۆب ۆآرٍبحٍ آلُآن○ ░ _آلُيَۆم آلُثآلُث_ طُرٍيَقة سيَرٍ آلُمسآبقة نطرح سؤال وحيد ويرد الاعضاء عليه والاسرع في الرد بايجابة صحيحة يتحصل على 5 نقآطُ شُرٍفَيَة ثم نطرح سؤال اخر وهكذا ... اي المسابقة قائمة على السرعة في الايجابة وفي النهاية نجمع نقاط كل عضو ويتم توزيعها في نفس اليوم آلُمدِة آلُزمنيَة لُلُمسآبقة مدِة آلُمسآبقة من 17 جٍۆيَلُيَة آلُى 14آۆت وتوقيتها سيكون من آلُسآعٍة 17:00 آلُى آلُسآعٍة 19:00 آلُمشُرٍفَۆن ۆآلُمنشُطُۆن لُلُمسآبقة ماجدة لربها ساجدة جيهان جوجو ملُآحٍظًة: آرٍجٍو عٍدِم آلُمبآلُغة فَيَ آلُدِرٍدِشُة لُگيَ لُآ تخـرٍجٍ آلُمسآبقة عٍن هدِفَہآ بالتوفيق للجميع فهرس المواضيع السابقة ░ مسآبقة آلُلُمة آلُيَۆميَة ○جٍآۆب ۆآرٍبحٍ آلُآن○ ░ _آلُيَۆم آلُآۆلُ_ ░مسابقة اللمة اليومية ○جاوب واربح الان ○ ░ _آليَۆم آلثاني