

ۆآهلُآ ۆسهلُآ بآلُجٍميَعٍ فَيَ



░ مسآبقة آلُلُمة آلُيَۆميَة ○جٍآۆب ۆآرٍبحٍ آلُآن○ ░ _آلُيَۆم آلُثآلُث_



طُرٍيَقة سيَرٍ آلُمسآبقة

نطرح سؤال وحيد ويرد الاعضاء عليه والاسرع في الرد بايجابة صحيحة يتحصل على 5 نقآطُ شُرٍفَيَة







ثم نطرح سؤال اخر وهكذا ...

اي المسابقة قائمة على السرعة في الايجابة ​

وفي النهاية نجمع نقاط كل عضو ويتم توزيعها في نفس اليوم



آلُمدِة آلُزمنيَة لُلُمسآبقة

مدِة آلُمسآبقة من 17 جٍۆيَلُيَة آلُى 14آۆت





وتوقيتها سيكون ​

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ملُآحٍظًة:



آرٍجٍو عٍدِم آلُمبآلُغة فَيَ آلُدِرٍدِشُة لُگيَ لُآ تخـرٍجٍ آلُمسآبقة عٍن هدِفَہآ



بالتوفيق للجميع ​

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