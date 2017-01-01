ليزيميـGري أرواحو نتفاهمو قبل ماتزدمو

ها قد عدنا من جديد للكتابة في المكان المحبب لي ولكم بالطبع خخخخ

تبلعيطة تاع الخمول لي راهو فيا وفيكم تانيت ههههه

وأيضا عودة للتمنشير المفضل لدي

ليوم جيت نحكي على وحد الناس لي نسيميهم انا الأشباح المشحاحة خخخخ

ولا مام تقدرو تعيطولهم الجراد المسمار ههههههه

هوما ناس كيما حنايا تقريبا الصفات ماشي كيف كيف مام الشكل مختلف نوعنا مااااااا

وبما انو خالتي هذا اليمات راهي جاية لعندنا من فغانسا أوجه لها ولكل الجراد لي راهو جاي

هذه النصائح والى نسيت كاش حاجة زيدوها انتم اصدقائي



منذاك نشوف تصرفاتهم نحير الى يخممو كيما حنا ولا زيادة علينا هههه

يجيبو ولادهم كامل شعرهم كبير والمشكلة واحد مايصلح شعرو تقول بوب مارلي ولا سويالي ياه ياه

انا نحير علاه ماعندهمش لي كوافور وين عايشين

ولا زعما على زوج دورو لي راح نزيدهم للحفاف نخلي ولادي مغوفلين حتى يضحكو عليهم فلبلاد خخخ

أول نصيحة روح حفف لولادك قبل ماتهبط لعندنا أخي الميقري خاطرش راكم تبهدلو

راهم هبطو من الطيارة ولا جاو فالبابور وتشوفهم بالكابات يكركرو تقول gوربي بالاص نهار رحلو

الكابات الكابات وين دور تلقاهم رافدين انت تقول واش م الخير لي جابو معاهم

انا وحدي نبدا نيماجيني واش جابولي

وفالأخير يخيب ظني ضربة وحدة مع بداية الفرز والرمي في لابوبال لي ماتصلحش

هاذي جبات تاع الفينيقيين وهاذو تقاشر كل وحدة بفردة وهذا سروال قاطيفة تاع نابليون

ثاني نصيحة يرحم والديكم المارشيات تاوعنا راهم معمرا بالشيفون تاعكم غير ماتعيوش روحكم جيبونا كاش حاجة وجوهكم خير

مريحين فالدار حتى زعما تنغزني يما روح خرجهم يحوسو جاو يحوسو ولا يبقاو فالدار

وانا علبالي لو خرجتهم نتشومر اوووووه ماشي هكذا ياحليش

نخرجهم وحاجة ماتعجبهم

حنا في فغانسا عايشين . حنا في فغانسا ماشي هكذا . حنا في فغانسا ..... الخ

ثالث نصيحة سينفوبلي الجُمل هذو خلوهم في فغانسا علبانا بلي هاربين علينا نتوما ماتزيدوش تفكرونا خخخخ

تكون تمشي ممبعد وليدو يتشهى ولا تعجبو كاش حاجة يديه النيف مع التزيار تاعي هههه

يرمي يدو فالجيب ويجبد 100 اورو ... اوووو ياشاوشي صعيبة هذي

ويقول كلمته الشهيرة باغدو عمبالي راني في فغانسا ويعاود يرميها للجيب ويجبد الصرف

رابع نصيحة يزينا من التبهليل أجبد الصرف تاع الدنانير لي عندك وهنينا

وليزيمقري عندهم لامودا حنا هنا فاتت علينا واندثرت وهوما مزالت غير عند الجراد المسمار تاعنا هههه

يجيب ساكوشة معلقها كي الصاك

ياكل بيها .. يرقد بيها .. يعوم بيها .. يصلي بيها .. ومام حشاكم للتواليت ويدخل بيها

خامس نصيحة راكم تمبانو قدم على رمسيس الثاني ... دير كوارطك في جيبك وهنينا يا حبيبي

تديهم للبحر زعما كيف كيف مايعجبهم حتى حاجة متشائمين من كل حاجة تقول كانو فالجنة وهبطو

وزيد يطلق ولادو يبعدو عليه ممبعد ينوض يعيط بالعبارة الفغانساوية الشهيرة

كغييييم فياااان ايسيي .. كغييييم نبووووج با

سادس نصيحة شد ولادك عندك وبركانا من العياط الممل هذا رانا كرهناه

وسابع نصيحة نبداهالك من الأول

كي توصل للبلاد انت والجراد تاعك روح أكري دار عند لبحر وجوز فيها أوقات مسلية ومرحة وفي ليتسع

وزيد أصرف على روحك شويا احسن ليك ولينا