من فضلكم طمنوني

الموضوع في 'ركن الصحة النسائية' نشر بواسطة Fä tęn, 18 جويلية 2017 على 21:23.
عندي وخز على مستوى الثدي الايسر مرات تكون متقطعة لكن الامها شديدة هل في هذا ضرر او احد الاعراض لمرض
مقدرتش نعاونك بصح دخلت نقولك ربي يشافيك ويخفف عليك الألم ونوصيك بالاستغفار ثم الاستغفار شفاك الله اختي وان شاء الله الاعضاء يقدمولك نصيحة
السلام عليكم
اختي متخافيش توكلي علي ربي
وانشاء الله خيرا يارب
ولكن تساعفيني روحي زوري الطبيب هكدا ترتاحي اكتر
وصلي ودعي ربي
ربي يشفيك اختي
يا أخيتي روحي للطبيبة هنا واحد مايقدر ينصحك علاخاطر ماعلابالناش كيفاش راهي الحالة تاعك وربي يشفيك ان شاء الله.
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