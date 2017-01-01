من فضلكم طمنوني

الموضوع في 'ركن الصحة النسائية' نشر بواسطة Fä tęn, ‏18 جويلية 2017 على 21:23.

  1. Fä tęn

    Fä tęn :: عضو منتسِب ::

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    عندي وخز على مستوى الثدي الايسر مرات تكون متقطعة لكن الامها شديدة هل في هذا ضرر او احد الاعراض لمرض
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    Fä tęn, ‏18 جويلية 2017 على 21:23
    #1
  2. الأميرة الخجولة

    الأميرة الخجولة :: عضو منتسِب ::

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    مقدرتش نعاونك بصح دخلت نقولك ربي يشافيك ويخفف عليك الألم ونوصيك بالاستغفار ثم الاستغفار شفاك الله اختي وان شاء الله الاعضاء يقدمولك نصيحة
     
    الأميرة الخجولة, ‏18 جويلية 2017 على 21:38
    #2
  3. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    اختي متخافيش توكلي علي ربي
    وانشاء الله خيرا يارب
    ولكن تساعفيني روحي زوري الطبيب هكدا ترتاحي اكتر
    وصلي ودعي ربي
    ربي يشفيك اختي
     
    Malika Tlm, ‏18 جويلية 2017 على 21:42
    #3
  4. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    يا أخيتي روحي للطبيبة هنا واحد مايقدر ينصحك علاخاطر ماعلابالناش كيفاش راهي الحالة تاعك وربي يشفيك ان شاء الله.
     
    دعاء الجنات, ‏18 جويلية 2017 على 21:48
    #4

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