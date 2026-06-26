اخبرتني جارتي انها عملت جلسه مكان للجلوس فيه في حديقه منزلها وشجعتها بالكلام الطيب وصورت لي الجلسه فعرفت انها ربما القصد انها تتفاخر لكن لست متاكده فلم ارد عليها بعد فتره من الزمن بعد شهور قالت كنت اتمنى ان تكوني معي الآن ونجلس معا نتسلى الجو جميل وانا جالسه في الجلسه انتي اظن لم تأتي منزلنا لما عملت الجلسه هنا تأكدت والله يعلم بما في قلبها انها تتفاخر فهل تقصد التفاخر؟ وهل المفروض من الجاره أو الصاحبه ان تصور لصاحبتها اي شي تعمله في منزلها يعني انها عملت جلسه مثلا او اشترت شي معين ؟ وهل هذا نوع من حب المشاركه لكوني مقربه منها او حب المظاهر؟

وأيضا بالأمس أردت زيارتها واعلم أن هذا اليوم هو موعد مجيء زوجها من العمل بعد فتره لكني مضطره للذهاب لان عندي وقت فراغ عكس باقي الايام لا أفضى ابدا ورغبت في الاستئذان منها قبل المجئ وقالت لي ان زوجها سوف ياتي وقلت لها حسنا لنأجل إذا ليوم اخر وقالت لان هو يحب أن يجلس معنا عندما يأتي فقلت لها اذا عادي سوف ائجل مجيئي بعدها قالت انا اقصد ان لا اريد يأتي وتاتي انتي بنفس الوقت ويراكي وتريه أمامك موقف محرج وفكرت قلت معكي حق سوف اتي فتره المساء إذا كنت فاضيه قالت لي خلاص عادي تعالي بالاصل هو لما يأتي للبيت لا يجلس معنا يذهب لبيت اهله المفروض يجلس معنا خلاص طنشي وتعالي قلت لها انا مضطره ان اتي لعندك لان من زمان لم نلتقي لانشغالات الحياه فهذه فرصه لان عندي وقت فراغ قالت لاتكبري الموضوع اهلا وسهلا بكي، المهم انا فكرت وبدأ الشك يلعب بي ماقصدها لما قالت اخاف ان تاتي بنفس توقيت زوجي وتلتقون تشوفيه في وجهك وتنحرجي هل قصدها ان أخذه منها او ماذا لكت استبعدت هذه الفكره لكن اريد ان اعرف هل ممكن ان تفكر في ذلك؟