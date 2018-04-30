كتيبة زيدان تكتمل قبل مواجهة بايرن ميونخ

حسين دراز
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أكثر ما يقلق المدربين قبل المواجهات الهامة هي الغيابات التي تضرب صفوف الفريق في أصعب الأوقات، حيث يخشى المدير الفني التعرض للخسارة بسبب خسارة لاعبين مهمين كان يعتمد عليهم بشكل أساسي ويشكلوا فارق كبير خلال مواجهات الفريق.
لكن تمكن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني من استعادة لاعبين هامين بصفوف الفريق قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الأول من شهر مايو المقبل، بعدما انتهى ذهاب نصف النهائي بفوز ريال مدريد بهدفين لهدف في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ، ليسعى الملكي لحسم خطف بطاقة العبور للنهائي على ملعبه سانتياجو برنابيو في مباراة الإياب والسعي نحو الفوز باللقب.
وعاد الثنائي ناتشو هيرنانديز وإيسكو، لاعبا ريال مدريد، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق قبل المواجهة الهامة، ورغم أن الفريق سيخسر داني كارفخال ظهير الفريق الأيمن وأحد أهم اللاعبين لكن قد يلعب ناتشو في مركزه خلال اللقاء الهام، كما أن إيسكو سيشكل إضافة قوية في خط وسط الفريق.
وعلى الجانب الآخر يعاني الفريق البافاري من غياب جيروم بواتينج بسبب الإصابة، الأمر الذي يخشى يوب هانكس المدير الفني للبايرن أن يؤثر على أداء الخط الخلفي للفريق والتصدي لهجمات خط هجوم الفريق الإسباني بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف البطولة الحالي، وبعد أن امتنع عن التسجيل في مباراة الذهاب سيعمل جاهدا لهز شباك الفريق البافاري في مباراة الإياب ليرفع رصيده من الأهداف، والمساهمة في حسم تأهل فريقه لنهائي البطولة ومحاولة الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشر في تاريخه ليحقق رقما قياسيا كبيرا بقميص النادي الملكي.
من ناحية أخرى فاز ليفربول الإنجليزي على روما الإيطالي بخماسية مقابل هدفين في لقاء ذهاب نصف نهائي البطولة على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ليعد هو الفريق الأقرب للنهائي والخصم المحتمل لريال مدريد أو بايرن ميونخ في نهائي البطولة، لكن قبل مباراة الإياب يوم الأربعاء 2 مايو من الشهر المقبل، لم يؤكد الفريق الإيطالي خروجه وسيسعى جاهدا للفوز على ليفربول، المصدر سبورت 360.
لكن تمكن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني من استعادة لاعبين هامين بصفوف الفريق قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الأول من شهر مايو المقبل، بعدما انتهى ذهاب نصف النهائي بفوز ريال مدريد بهدفين لهدف في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ، ليسعى الملكي لحسم خطف بطاقة العبور للنهائي على ملعبه سانتياجو برنابيو في مباراة الإياب والسعي نحو الفوز باللقب.
وعاد الثنائي ناتشو هيرنانديز وإيسكو، لاعبا ريال مدريد، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق قبل المواجهة الهامة، ورغم أن الفريق سيخسر داني كارفخال ظهير الفريق الأيمن وأحد أهم اللاعبين لكن قد يلعب ناتشو في مركزه خلال اللقاء الهام، كما أن إيسكو سيشكل إضافة قوية في خط وسط الفريق.
وعلى الجانب الآخر يعاني الفريق البافاري من غياب جيروم بواتينج بسبب الإصابة، الأمر الذي يخشى يوب هانكس المدير الفني للبايرن أن يؤثر على أداء الخط الخلفي للفريق والتصدي لهجمات خط هجوم الفريق الإسباني بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف البطولة الحالي، وبعد أن امتنع عن التسجيل في مباراة الذهاب سيعمل جاهدا لهز شباك الفريق البافاري في مباراة الإياب ليرفع رصيده من الأهداف، والمساهمة في حسم تأهل فريقه لنهائي البطولة ومحاولة الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشر في تاريخه ليحقق رقما قياسيا كبيرا بقميص النادي الملكي.
من ناحية أخرى فاز ليفربول الإنجليزي على روما الإيطالي بخماسية مقابل هدفين في لقاء ذهاب نصف نهائي البطولة على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ليعد هو الفريق الأقرب للنهائي والخصم المحتمل لريال مدريد أو بايرن ميونخ في نهائي البطولة، لكن قبل مباراة الإياب يوم الأربعاء 2 مايو من الشهر المقبل، لم يؤكد الفريق الإيطالي خروجه وسيسعى جاهدا للفوز على ليفربول، المصدر سبورت 360.