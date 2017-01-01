السلام عليكم واخيرا عدت و كم اشتقت لهذا الركن مع اني لم اكتب منذ فترة لكن ان شاء الله تعجبكم قلب يتالم من اجله و هو نائم مرتاح البال قلب ذاق العذاب من هجره و هو يغدو باحسن حال كيف سيطيب قلبي بعد تركه و كيف ستغفو العيون بعد ان اليه مال كلما اردت نسيان الماضي اسرع قلبي ليتذكر كل الذي فات اهو يحن اليه حقا ام يريد فقط تعذيبي يحاول قتلي و قهري لماذا يا قلبي ؟ما ذنبي انا؟ عشت تائهة بين هناك و هنا اذنبي اني صدقت الناس عاملتهم بثقة و اخلاص مع ناس زائفة معدنهم نحاس يعتقدون انهم مثاليون يعتقدون انفسهم الماس نعم اخطات في تقييم البشر ظاهرهم ذهب قلوبهم حجر لم افز سوى بالخداع و الغدر من اشخاص لم يحاولوا حتى التضحية من اجلي ثم يقولون قدر اشخاص لطالما اعتبرتهم لحياتي قمر قل لي يا قلبي اين المفر ؟ من زمن قاس ومتجبر من حياة غريبة تقهر انا اشتكي فهل من مستمع قلبي من الهم لم يعد يتسع و عيناي جفتا من الدمع اما من احد ينقذني من هذا الوجع ... ان شاء الله كتابتي المتواضعة تنال اعجابكم Manel.D سلام