قلوب حجر

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة Princesse Diyor, ‏21 جويلية 2017 على 18:40.

  1. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    واخيرا عدت و كم اشتقت لهذا الركن
    مع اني لم اكتب منذ فترة لكن ان شاء الله تعجبكم

    قلب يتالم من اجله و هو نائم مرتاح البال
    قلب ذاق العذاب من هجره و هو يغدو باحسن حال
    كيف سيطيب قلبي بعد تركه
    و كيف ستغفو العيون بعد ان اليه مال
    كلما اردت نسيان الماضي اسرع قلبي ليتذكر كل الذي فات
    اهو يحن اليه حقا ام يريد فقط تعذيبي
    يحاول قتلي و قهري
    لماذا يا قلبي ؟ما ذنبي انا؟ عشت تائهة بين هناك و هنا
    اذنبي اني صدقت الناس عاملتهم بثقة و اخلاص
    مع ناس زائفة معدنهم نحاس
    يعتقدون انهم مثاليون
    يعتقدون انفسهم الماس
    نعم اخطات في تقييم البشر
    ظاهرهم ذهب قلوبهم حجر
    لم افز سوى بالخداع و الغدر
    من اشخاص لم يحاولوا حتى التضحية من اجلي ثم يقولون قدر
    اشخاص لطالما اعتبرتهم لحياتي قمر
    قل لي يا قلبي اين المفر ؟
    من زمن قاس ومتجبر من حياة غريبة تقهر
    انا اشتكي فهل من مستمع قلبي من الهم لم يعد يتسع
    و عيناي جفتا من الدمع اما من احد ينقذني من هذا الوجع ...
    ان شاء الله كتابتي المتواضعة تنال اعجابكم
    Manel.D;)
    سلام:)
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏22 جويلية 2017 على 17:10
    Princesse Diyor, ‏21 جويلية 2017 على 18:40
    #1
  2. She is my

    She is my :: عضو منتسِب ::

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    الله يبارك
    كلام صحيح
    بارك الله فيك
     
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    She is my, ‏22 جويلية 2017 على 22:57
    #2
  3. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

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    شكرا حبيبة
    و فيك بركة
     
    Princesse Diyor, ‏22 جويلية 2017 على 22:59
    #3
  4. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    يونس قاسم, ‏23 جويلية 2017 على 00:14
    #4
  5. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

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    شكرا
    ربي يحفظك
     
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    Princesse Diyor, ‏23 جويلية 2017 على 00:17
    #5

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