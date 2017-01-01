السلام عليكمواخيرا عدت و كم اشتقت لهذا الركنمع اني لم اكتب منذ فترة لكن ان شاء الله تعجبكمقلب يتالم من اجله و هو نائم مرتاح البالقلب ذاق العذاب من هجره و هو يغدو باحسن حالكيف سيطيب قلبي بعد تركهو كيف ستغفو العيون بعد ان اليه مالكلما اردت نسيان الماضي اسرع قلبي ليتذكر كل الذي فاتاهو يحن اليه حقا ام يريد فقط تعذيبييحاول قتلي و قهريلماذا يا قلبي ؟ما ذنبي انا؟ عشت تائهة بين هناك و هنااذنبي اني صدقت الناس عاملتهم بثقة و اخلاصمع ناس زائفة معدنهم نحاسيعتقدون انهم مثاليونيعتقدون انفسهم الماسنعم اخطات في تقييم البشرظاهرهم ذهب قلوبهم حجرلم افز سوى بالخداع و الغدرمن اشخاص لم يحاولوا حتى التضحية من اجلي ثم يقولون قدراشخاص لطالما اعتبرتهم لحياتي قمرقل لي يا قلبي اين المفر ؟من زمن قاس ومتجبر من حياة غريبة تقهرانا اشتكي فهل من مستمع قلبي من الهم لم يعد يتسعو عيناي جفتا من الدمع اما من احد ينقذني من هذا الوجع ...ان شاء الله كتابتي المتواضعة تنال اعجابكمManel.Dسلام