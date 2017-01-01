سلسلة فوائد مختصرة34 ( حسبي الله ونعم الوكيل )

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏22 جويلية 2017 على 21:24.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    حسبي الله ونعم الوكيل

    تقال هذه الكلمة المباركة في مقامين: مقام طلب المنافع ، ومقام دفع المضار :
    فمن الأول: قول الله تبارك وتعالى {وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ} [التوبة: 59] .
    ومن الثاني: قول الله تبارك وتعالى {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ} [آل عمران:173-174].
    وجُمِعَ الأمران في قول الله عزَّ وجلَّ : {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} [الزمر:38]. أي: قل حسبي الله لجلب النعماء ، ولدفع الضرِّ والبلاء .
     
    ابو ليث, ‏22 جويلية 2017 على 21:24
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    حسبنا الله و نعم الوكيل
    بارك الله فيكم أخي فلقد مرينا بهته المعلومة في الدروس الأخيرة
    جزاكم الله عنا كل خير
     
    الامين محمد, ‏22 جويلية 2017 على 21:43
    #2

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