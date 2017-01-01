آثار في فرح السلف لهداية الله لهم إلى السنة

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏22 جويلية 2017 على 22:53.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    آثار في فرح السلف لهداية الله لهم إلى السنة نقلا عن موقع سحاب.


    * قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء


    شرح أصول الاعتقاد للالكائي 1/130




    * عن أبي العالية قال : قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين فقد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل ، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا


    السير للذهبي 4/ 212


    * وقال قتادة ما أدري أي النعمتين علي أعظم إذ أخرجني من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلامأن يكون لي فيه هوى


    الطبقات لابن سعد 7/113 , شرح أصول الاعتقاد 330





    * عن مجاهد قال ما أدري أي النعمتين علي أعظم ,أن هداني للإسلام أو عافاني الله من الأهواء


    مقدمة سنن الدارمي 1/92 وأصول السنة لابن أبي زمنين 236





    * قال المروذي قلت لأبي عبد الله " الإمام أحمد " من مات على الإسلام والسنة مات على خير , قال : أسكت, بل مات على الخير كله


    السير 11/296 وابن الجوزي في المناقب 180


    * عن عمارة بن زاذان عن أيوب السختياني أنه قال له : يا عمارة إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه


    شرح أصول الاعتقاد للالكائي 1/20


    * قال عون ابن سلام أبو جعفر الكوفي : من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير


    شرح أصول الاعتقاد للالكائي 1/67


    * عن محمد بن عبد الله الأعلى قال سمعت معتمر بن سليمان يقول: دخلت على أبي وأنا منكسر فقال مالك؟ قلت صديق لي , قال مات على السنة؟ قلت نعم , قال فلا تخف عليه


    شرح أصول الاعتقاد للالكائي 1/67





    * عن الفضيل بن عياض قال: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله


    شرح أصول الاعتقاد للالكائي 1/138




    * قيل للإمام أحمد , أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام , قال : والسنة


    وابن الجوزي في المناقب 177
     
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    ابو ليث, ‏22 جويلية 2017 على 22:53
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    سبحان الله اشتركت الأقوال بقرن الاسلام مع الهداية او الاسلام مع السنة
    الحمد لله لأننا ننعم بالإسلام النقي بفضل هؤلاء العظماء رضي الله عنهم جميعا

    و الله يا اخي اباليث لأني استحيي ان اقول اللهم احشرني معاهم في حد سواء
    لأنهم اعظم من يحشروا معي و انا أقل ان احشرهم معاهم على
    بل اقول اللهم احشرني عند مواقع اقدامهم و هذا يشرفني و يسعدني و يكفيني بالزيااادة


    للمعلومة فقط
    عن أبي العالية قال : قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين
    فقد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل ، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا

    حروريا     أعتقد أنها من هذا المعنى
    الحَرُوريَّة ( الفلسفة والتصوُّف ) طائفة من الخوارج تنسب إلى حروراء بقرب الكوفة ، لأنّهم أقاموا أول اجتماعهم وتحكيمهم
    بها حين خالفوا عليًّا رضي الله عنه
     
    الامين محمد, ‏25 جويلية 2017 على 08:56
    #2

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