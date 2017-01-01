آثار في فرح السلف لهداية الله لهم إلى السنة نقلا عن موقع سحاب.





* قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء





شرح أصول الاعتقاد للالكائي 1/130









* عن أبي العالية قال : قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين فقد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل ، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا





السير للذهبي 4/ 212





* وقال قتادة ما أدري أي النعمتين علي أعظم إذ أخرجني من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلامأن يكون لي فيه هوى





الطبقات لابن سعد 7/113 , شرح أصول الاعتقاد 330











* عن مجاهد قال ما أدري أي النعمتين علي أعظم ,أن هداني للإسلام أو عافاني الله من الأهواء





مقدمة سنن الدارمي 1/92 وأصول السنة لابن أبي زمنين 236











* قال المروذي قلت لأبي عبد الله " الإمام أحمد " من مات على الإسلام والسنة مات على خير , قال : أسكت, بل مات على الخير كله





السير 11/296 وابن الجوزي في المناقب 180





* عن عمارة بن زاذان عن أيوب السختياني أنه قال له : يا عمارة إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه





شرح أصول الاعتقاد للالكائي 1/20





* قال عون ابن سلام أبو جعفر الكوفي : من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير





شرح أصول الاعتقاد للالكائي 1/67





* عن محمد بن عبد الله الأعلى قال سمعت معتمر بن سليمان يقول: دخلت على أبي وأنا منكسر فقال مالك؟ قلت صديق لي , قال مات على السنة؟ قلت نعم , قال فلا تخف عليه





شرح أصول الاعتقاد للالكائي 1/67











* عن الفضيل بن عياض قال: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله





شرح أصول الاعتقاد للالكائي 1/138









* قيل للإمام أحمد , أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام , قال : والسنة





وابن الجوزي في المناقب 177