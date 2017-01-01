بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:



فهذه إشارات وعبارات أسميتها (رفع الكربة عن احاديث الغربة)

فأقول مستعينا بالله:

قال أحمد بن عاصم الأنطاكي -وكان من كبار العارفين في زمان أبي سليمان الداراني-: أدركت من الأزمنة زماناً عاد فيه الإسلام غريباً كما بدأ،

وعاد وصفُ الحق فيه غريباً كما بدأ،

إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتوناً بحب الدنيا، يُحب التعظيم والرئاسة

وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلاً في عبادته مخدوعاً صريعاً ،وسائر ذلك من الرعاع. أخرجه أبو نعيم في (الحلية)

وبعد أن أورد ابن رجب هذا الأثر عقب عليه قائلاً:"فهذا وصف أهل زمانه فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله؟"

أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرباء كما عند مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلَّم- قال: ((بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء))

مقال بعنوان:

" رفع الكربة عن أحاديث الغربة "



فضيلة الشيخ:

منصور مزيد السبيعي "

يروي لنا في خطبة رائعة آيات من القرآن الكريم و أحاديث صحيحة

ترسم لنا " رفع الكربة عن أحاديث الغربة "

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