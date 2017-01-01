الفرق بين الحاج والداج

الموضوع في 'منتدى ديوان اللمة للأدب والفكر والثقافة' نشر بواسطة Abdelhalim Bend, ‏28 جويلية 2017 على 17:53.

  1. Abdelhalim Bend

    Abdelhalim Bend :: عضو مُتميز ::

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    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد:
    إخوتي الكرام أعضاء وزوار اللمة الجزائرية
    أحييكم بــ تحية الإسلام :
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نلتقي في هذا الموضوع للحديث عن الفرق بين الحاج والداج
    كثير من الناس لا يعرف الفرق بينهما ولا يعرف معنى كلمة " الداج "
    في موضوعي هذا سأوضح لكم الفرق بين الحاج والداج لتعم الفائدة بإذن الله
    الحاج : هو من يؤدي مناسك الحج
    أما الداج : فهم مرافقو الحجاج من الأجراء والخدم والمعاونين
    يقال الحاج والحاجة والداج والداجة يريدون الجماعة الحاجة ومن معهم وأتباعهم

    نلقي في موضوع آخر إن شاء الله
    تحياتي لكم أخوكم في الله عبد الحليم
     
    DMomo و إلياس معجبون بهذا.
    Abdelhalim Bend, ‏28 جويلية 2017 على 17:53
    #1
  2. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏28 جويلية 2017 على 18:02
    #2

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