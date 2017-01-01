بسم الله الرجمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد: إخوتي الكرام أعضاء وزوار اللمة الجزائرية أحييكم بــ تحية الإسلام : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في هذا الموضوع للحديث عن الفرق بين الحاج والداج كثير من الناس لا يعرف الفرق بينهما ولا يعرف معنى كلمة " الداج " في موضوعي هذا سأوضح لكم الفرق بين الحاج والداج لتعم الفائدة بإذن الله الحاج : هو من يؤدي مناسك الحج أما الداج : فهم مرافقو الحجاج من الأجراء والخدم والمعاونين يقال الحاج والحاجة والداج والداجة يريدون الجماعة الحاجة ومن معهم وأتباعهم نلقي في موضوع آخر إن شاء الله تحياتي لكم أخوكم في الله عبد الحليم