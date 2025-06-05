الفرق بين ليلة القدر و يوم عرفة

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
الفرق بين ليلة القدر ويوم عرفة؛♥️
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الملائكة تنزل إلى الأرض في ليلة القدر.. تنزل الملائكة والروح فيها.. والروح هو جبريل عليه السلام.♥️
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أما في يوم عرفه فينزل الله جل جلاله نزول يليق بجلاله ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي؛ جاءوني يطلبون رحمتي ومغفرتي، أشهدكم أني قد غفرت لهم ♥️
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فما مر على الشيطان يوم أشد عليه من يوم عرفه؛ فيقول أغويهم طول العام وتغفر لهم في يوم واحد وكأنهم ما عصوك!♥️
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لا تنسوا أنفسكم ولا أبنائكم ولا آبائكم ولا من تحبون من الدعاء لهم ولكم.♥️
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اللهم بلغنا يوم عرفة واجعل لنا فيه دعوة لا ترد ♥️
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في يوم عرفة..♥️
ردد معي..♥️
اللّهم جِئتُكَ بكامل قلبي ، وعقلي ؛ لأجلسَ صوَّامًا قوَّامًا ليوم عرفة ، فاقبلني ، وازرع بداخلي خير اليوم ،
وكل يومٍ في رحابك ، وأنت الغفور الرّحيم ..
اللهمّ..
إن كان بي حزن فأزلهُ ، وإن كان عيبًا فأصلحهُ ،
وإن كان شرًا بالنّفس فأبطلهُ ؛
سلّمتُكَ نفسي ، وأنت مالك " كن فيكون "

اللهمُ احفظني ، و أرشدني للخير ،
وارزق عائلتي وكلّ من أُحب الهّناء ،
والسعادةَ والعفوَ والمغفرة..،♥️

"أنت الحافظ الغفور "♥️

-اللّهمّ لاتجعل يوم عرفة يمضي-إلا-
وقد أعطيتَ كلاً منا مراده...!♥️

" إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ..🍂"
 

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