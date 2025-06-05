الفرق بين ليلة القدر و يوم عرفة

الفرق بين ليلة القدر ويوم عرفة؛........................................الملائكة تنزل إلى الأرض في ليلة القدر.. تنزل الملائكة والروح فيها.. والروح هو جبريل عليه السلام...................أما في يوم عرفه فينزل الله جل جلاله نزول يليق بجلاله ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي؛ جاءوني يطلبون رحمتي ومغفرتي، أشهدكم أني قد غفرت لهم..........................فما مر على الشيطان يوم أشد عليه من يوم عرفه؛ فيقول أغويهم طول العام وتغفر لهم في يوم واحد وكأنهم ما عصوك!..............................لا تنسوا أنفسكم ولا أبنائكم ولا آبائكم ولا من تحبون من الدعاء لهم ولكم...............................اللهم بلغنا يوم عرفة واجعل لنا فيه دعوة لا ترد................................................في يوم عرفة..ردد معي..اللّهم جِئتُكَ بكامل قلبي ، وعقلي ؛ لأجلسَ صوَّامًا قوَّامًا ليوم عرفة ، فاقبلني ، وازرع بداخلي خير اليوم ،وكل يومٍ في رحابك ، وأنت الغفور الرّحيم ..اللهمّ..إن كان بي حزن فأزلهُ ، وإن كان عيبًا فأصلحهُ ،وإن كان شرًا بالنّفس فأبطلهُ ؛سلّمتُكَ نفسي ، وأنت مالك " كن فيكون "اللهمُ احفظني ، و أرشدني للخير ،وارزق عائلتي وكلّ من أُحب الهّناء ،والسعادةَ والعفوَ والمغفرة..،"أنت الحافظ الغفور "-اللّهمّ لاتجعل يوم عرفة يمضي-إلا-وقد أعطيتَ كلاً منا مراده...!" إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ..