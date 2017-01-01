░مسابقة اللمة اليومية ○جاوب واربح الان ○ ░ _آليَۆم الحادي عشر

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة جيهان جوجو, ‏28 جويلية 2017 على 18:15.

  1. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

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    اهلا وسهلا بالجميع في مسابقة اللمة اليومية ○جاوب واربح الان ○ ░ _آليَۆم آلحادي عشر

    طريقة سير المسابقة :

    نطرح سؤال واحد ويرد الاعضاء عليه والاسرع في الرد باجابة صحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية
    [​IMG]

    ثم نطرح سؤال اخر وهكذا ...
    اي المسابقة قائمة على السرعة في الاجابة
    وفي النهاية نجمع نقاط كل عضو ويتم توزيعها في نفس اليوم

    المدة الزمنية للمسابقة :
    من 17 جويلية آلُى 14آۆت
    وتوقيتها سيكون
    من آلُسآعٍة 18:00 آلُى آلُسآعٍة 20:00

    المشرفون والمنشطون للمسابقة:

    ماجدة لربها ساجدة
    جيهان جوجو

    ملاحظة:
    **نرجوا عدم المبالغة في الدردشة لكي لا تخرج المسابقة عن هدفها**

    [​IMG]
     
    حروف تائهة و إلياس معجبون بهذا.
    جيهان جوجو, ‏28 جويلية 2017 على 18:15
    #1

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