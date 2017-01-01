░مسابقة اللمة اليومية ○جاوب واربح الان ○ ░ _آليَۆم الحادي عشر

ثم نطرح سؤال اخر وهكذا ...

اي المسابقة قائمة على السرعة في الاجابة

وفي النهاية نجمع نقاط كل عضو ويتم توزيعها في نفس اليوم



المدة الزمنية للمسابقة :

من 17 جويلية آلُى 14آۆت

وتوقيتها سيكون

من آلُسآعٍة 18:00 آلُى آلُسآعٍة 20:00

المشرفون والمنشطون للمسابقة:

ملاحظة:

**نرجوا عدم المبالغة في الدردشة لكي لا تخرج المسابقة عن هدفها**