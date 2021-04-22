عودة المسابقة اليومية الرمضانية _ العدد الثاني _ شارك واربح 100دج اسبوعيا

















رمضان كريم على الجميع















تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم



والحمد لله الذي بلغنا رمضان





​

وأهلا وسهلا بالجميع في الجزء الثاني من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها













​

تذكير بسير المسابقة:







نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،

العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية







ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...



أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة















المدة الزمنية للمسابقة:







من بعد العصر إلى قبل المغرب







في النهاية نجمع نقاط كل مشارك ويتم توزيعها عليهم