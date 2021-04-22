عودة المسابقة اليومية الرمضانية _ العدد الثاني _ شارك واربح 100دج اسبوعيا

فتى من الغد
:: عضو مُتميز::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 2,134
- النقاط
- 2,681
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
وأهلا وسهلا بالجميع في الجزء الثاني من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها
رمضان كريم على الجميع
تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم
والحمد لله الذي بلغنا رمضان
رمضان كريم على الجميع
تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم
والحمد لله الذي بلغنا رمضان
تذكير بسير المسابقة:
المدة الزمنية للمسابقة:
نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية
ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...
أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة
نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية
ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...
أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة
من بعد العصر إلى قبل المغرب
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100 دج للفائز الأول /اسبوعيا
تنطلق المسابقة غدا الجمعة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 18:00
بالتوفيق للجميع