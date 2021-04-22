عودة المسابقة اليومية الرمضانية _ العدد الثاني _ شارك واربح 100دج اسبوعيا

فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو مُتميز::
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
2,134
النقاط
2,681
العمر
20
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر








رمضان كريم على الجميع







تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم

والحمد لله الذي بلغنا رمضان


وأهلا وسهلا بالجميع في الجزء الثاني من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها






تذكير بسير المسابقة:



نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية



ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...

أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة






المدة الزمنية للمسابقة:



من بعد العصر إلى قبل المغرب


في النهاية نجمع نقاط كل مشارك ويتم توزيعها عليهم


+
100 دج للفائز الأول /اسبوعيا

تنطلق المسابقة غدا الجمعة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 18:00

بالتوفيق للجميع
 
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