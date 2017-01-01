انتهى المسلسل، نيمار اصبح تاريخا في برشلونة

الموضوع في 'منتدى الكرة العالمية' نشر بواسطة prince of love, ‏3 أوت 2017 على 19:09.

  1. prince of love

    prince of love :: عضو فعّال ::

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    اعلن نادي برشلونة قبل قليل رسمياً
    دفع باريس سان جيرمان للشرط الجزائي عن طريق محامي نيمار مبلغ 222 مليون يورو
    بالتالي رسمياً انتقال نيمار للنادي الفرنسي

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    دفع نيمار جونيور مبلغ الشرط الجزائي في عقده مع فريق برشلونة والمقدر بمبلغ 222 مليون يورو في مقر الليغا.

    ونشرت صحيفة ماركا الأسبانية أن نيمار قد دفع بالفعل الشرط الجزائي في عقده مع البلوغرانا اليوم .

    حيث قام المحامي خوان دي ديوس كريسبو وهو محام مختص في القسم الرياضي بإيداع شيك بمبلغ 222 مليون يورو في مقر الليغا وهو الشرط الجزائي في عقد نيمار مع البارسا.

    وبذلك لم يصبح نيمار لاعبًا في فريق برشلونة بعد الآن ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إنتقاله لفريق باريس سان جيرمان في أقرب وقت.​




     
    prince of love, ‏3 أوت 2017 على 19:09
    #1

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