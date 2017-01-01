انتهى المسلسل، نيمار اصبح تاريخا في برشلونة

اعلن نادي برشلونة قبل قليل رسمياًدفع باريس سان جيرمان للشرط الجزائي عن طريق محامي نيمار مبلغ 222 مليون يوروبالتالي رسمياً انتقال نيمار للنادي الفرنسيدفع نيمار جونيور مبلغ الشرط الجزائي في عقده مع فريق برشلونة والمقدر بمبلغ 222 مليون يورو في مقر الليغا.ونشرت صحيفة ماركا الأسبانية أن نيمار قد دفع بالفعل الشرط الجزائي في عقده مع البلوغرانا اليوم .حيث قام المحامي خوان دي ديوس كريسبو وهو محام مختص في القسم الرياضي بإيداع شيك بمبلغ 222 مليون يورو في مقر الليغا وهو الشرط الجزائي في عقد نيمار مع البارسا.وبذلك لم يصبح نيمار لاعبًا في فريق برشلونة بعد الآن ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إنتقاله لفريق باريس سان جيرمان في أقرب وقت.​