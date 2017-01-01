حصرياً: كبة نيّة بالخضروات

الموضوع في 'وصفات الأطباق الجانبية والسلطات والشوربات الحصرية ' نشر بواسطة سكون الفجر, ‏4 أوت 2017 على 10:47.

  1. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كيف حالكم أحِبتنا الكِرام
    إن شاء الله تكونوا بخير وصحة
    سأقدم لكم وصفة سهلة وشهية في الآن نفسه
    أتمنى أن تعجبكم
    الى ..

    المقادير
    2 كوب برغل وسط
    1 كوب ماء بارد
    1 كوب طماطم معصورة
    2 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم
    1 بصل مبروش
    كوب بصل أخضر
    1 ملعقة صلصة الفلفل الأحمر
    1 كوب زيت زيتون
    2 ملعقة صغيرة ملح
    2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
    1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر خشن
    1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر ناعم [ البابريكا ]

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    طريقة التحضير
    أضفت فوق البرغل كوب الماء البارد وتركته مدة 20 دقيقة
    ثم أضفت كل المكونات دون وضع كوب الزيت او التوابل أو صلصة الطماطم
    وقمت بخلط ثم قمت بفرمهم في آلة الفرم الخاصة باللحم

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    وبعد أن انتهيت من الفرم أضفت اليها التوابل وصلصلة الطماطم وصلصة الفلفل
    وبدأت بالعجن بكلتا يدي

    [​IMG]

    الى أن حصلت على عجينة لينة كهذه
    تابعوا معي

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    هنا بدأت بإضافة زيت الزيتون شيئاً فشيئاً
    إلى أن حصلت على عجينة متماسكة طرية جداً

    [​IMG]

    [​IMG]

    ثم بدأت بتشكيل قطع الكبة بيدي وطريقة التقديم يعود اليكم :Love:

    [​IMG]

    [​IMG]

    أتمنى أن تكون الوصفة قد أعجبتكم
    إن شاء الله تجربوها وتعجبكم
    الى الملتقى بإذن الله
     
    hakim story معجب بهذا.
    سكون الفجر, ‏4 أوت 2017 على 10:47
    #1
  2. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
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    الاكلات الشرقية جميلة جدا
    وشهية وماشاء الله عليك اخت سكون اتقنت التعليم
    يعني لاتوجد مشاكل في التطبيق بالنسبة للاخوات وفقك الله
     
    hakim story, ‏4 أوت 2017 على 11:35
    #2

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