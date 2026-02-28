كبسة سهلة على السريع

1772280891732.webp

كيفكم؟ عساكم بخير ان شاء الله ...
يعني عملتلكم تخمة بالأطباق الشهية
ومقبوش المشاعر @الامين محمد خايف يدخل لقسم الطبخ هههه

اليوم الوصفة لكل شاب عزابي او ام بدها وصفة سريعة
او طالبة وطالب بالسكن الجامعي
رح تعجبكم باذن الله

نبدأ على بركة الله ...
بسم الله ...

1 بصل كبيرة مقطعة مربعات
1 حبة طماطم مقطعة
1 جبة جزر مبروش
نص كيلو صدور دجاج مقطعة
2 كوب رز

التوابل
1 ملعقة كبيرة فلفل أحمر بارد
1 ملعقة كبيرة كاري
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

IMG_0725.webp


IMG_0726.webp


IMG_0730.webp



في مقلاة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضيف قطع البصل
ونقلبها حتى نحصل على اللون الذهبي

IMG_0724.webp


ثم نضيف قطع الدجاج ونقلبها جيدا الى ان يتغير لونها

IMG_0728.webp


IMG_0729.webp


بعد حوالي 10 دقائق نقوم باخراج قطع الدجاج الى وعاء آخر ثم نضيف
الجزر المبروش وقطع الطماطم ونقلب جيداً لمدة خمس دقائق

IMG_0731.webp


وبهذه المرحلة نضيف الرز المغسول ونقلب جيداً ثم نضيف
التوابل والملح والماء اللازم للرز وهو لكل كوب رز نضيف كوب ونصف الى كوبين ماء

IMG_0732.webp


IMG_0733.webp


IMG_0734.webp


بعد الغليان لمدة 5 دقائق
نخفف النار جداً ونترك الرز ينضج تماماً
ونفتح الغطاء ونقلب الرز جيداً

IMG_0735.webp


ونضيف قطع الدجاج على الرز
ونتركه لمدة عشر دقائق او 15 دقيقة
ثم نقدمه وبالصحة والعافية

IMG_0736.webp


بتمنى تكون الوصفة عجبتكم وتكونو تحمستو لتجربوها
صحتين وهنا

1772282966936.webp




 
لذيذة جدا سلمت يمناك
 

