كبسة سهلة على السريع

سكون الفجر
أوفياء اللمة
كيفكم؟ عساكم بخير ان شاء الله ...
يعني عملتلكم تخمة بالأطباق الشهية
ومقبوش المشاعر @الامين محمد خايف يدخل لقسم الطبخ هههه
اليوم الوصفة لكل شاب عزابي او ام بدها وصفة سريعة
او طالبة وطالب بالسكن الجامعي
رح تعجبكم باذن الله
نبدأ على بركة الله ...
بسم الله ...
1 بصل كبيرة مقطعة مربعات
1 حبة طماطم مقطعة
1 جبة جزر مبروش
نص كيلو صدور دجاج مقطعة
2 كوب رز
التوابل
1 ملعقة كبيرة فلفل أحمر بارد
1 ملعقة كبيرة كاري
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
في مقلاة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضيف قطع البصل
ونقلبها حتى نحصل على اللون الذهبي
ثم نضيف قطع الدجاج ونقلبها جيدا الى ان يتغير لونها
بعد حوالي 10 دقائق نقوم باخراج قطع الدجاج الى وعاء آخر ثم نضيف
الجزر المبروش وقطع الطماطم ونقلب جيداً لمدة خمس دقائق
وبهذه المرحلة نضيف الرز المغسول ونقلب جيداً ثم نضيف
التوابل والملح والماء اللازم للرز وهو لكل كوب رز نضيف كوب ونصف الى كوبين ماء
بعد الغليان لمدة 5 دقائق
نخفف النار جداً ونترك الرز ينضج تماماً
ونفتح الغطاء ونقلب الرز جيداً
ونضيف قطع الدجاج على الرز
ونتركه لمدة عشر دقائق او 15 دقيقة
ثم نقدمه وبالصحة والعافية
بتمنى تكون الوصفة عجبتكم وتكونو تحمستو لتجربوها
صحتين وهنا