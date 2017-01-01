عملية سطو..

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الحق سلاحي, ‏4 أوت 2017 على 20:09.

  1. الحق سلاحي

    الحق سلاحي :: عضو شرفي ::

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    خلال عملية سطو في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية صرخ اللص موجها كلامه الى الأشخاص الموجودين داخل البنك :
    لا تتحركوا فالمال ملك الدولة وحياتكم ملك لكم .
    فأستلقى الجميع على الأرض بكل هدوء ..
    " وهذا ما يسمى بمفهوم تغيير التفكير "

    وعندما انتهى اللصوص من السرقة قال اللص الأصغر عمرا والذي يحمل شهادة ماستر في ادارة الاعمال لزعيم اللصوص وكان أكبرهم سنا وكان قد أنهى 6 سنوات تعليم في المدرسة الأبتدائية :
    يا زعيم دعنا نحصي كم من الأموال أخذنا.
    قال الزعيم بنهره وقال له : أانت غبي ؟! هذه كمية كبيرة من الأموال وتأخذ منا وقتا طويلا لعدها ، الليلة سوف نعرف من نشرات الأخبار كم سرقنا من الأموال !!
    "وهذا ما يسمى الخبرة "
    في هذه الايام الخبرة اكثر اهمية من المؤهلات الورقية

    بعد أن غادر اللصوص البنك ، قال مدير البنك لمدير الفرع : اتصل بالشرطة بسرعة ، ولكن مدير الفرع قال له : إنتظر دعنا نأخذ 10 ملايين دولار ونحتفظ بها لأنفسنا ونضيفها الى ال 70 مليون دولار اللتي قمنا بأختلاسها سابقا !!
    " وهذا يسمى السباحة مع التيار تحويل وضع غير موات لصالحك "

    قال مدير البنك : اذن سيكون الأمر رائعا اذا كان هناك سرقة كل شهر ...
    " وهذا ما يسمى ب قتل الملل "

    وفي اليوم التالي ذكرت وكالات الأخبار ان 100 مليون دولار تمت سرقتها من البنك !!
    قام اللصوص بعد النقود المرة تلو المرة ، وفي كل مرة كانوا يجدوا ان المبلغ هو 20 مليون دولار فقط ، غضب اللصوص كثيرا وقالوا نحن خاطرنا بحياتنا من أجل 20 مليون دولار ومدير البنك حصل على 80 مليون دولار من دون أن تتسخ ملابسه يبدو ان من الافضل ان تكون متعلما بدلا من ان تكون لصا ......
    " وهذا ما يسمى المعرفة تساوي قيمتها ذهبا "

    كان مدير.البنك يبتسم سعيدا لان خسائره في سوق الأسهم تمت تغطيتها بهذه السرقة .
    " وهذا ما يسمى اقتناص الفرصة "

    فاللصوص الحقيقيون هم غالبا ذوي المناصب والمدراء الماليين وغيرهم كثيرا لكنهم لصوص بشهادات

    منقول
     
    الحق سلاحي, ‏4 أوت 2017 على 20:09
    #1
  2. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    هذا على سبيل النكتة عندهم (لأنه من النادر أن ينجو اللصوص و مرتكبو السطو و المختلسون عندهم)
    أما في بلدان أخرى خاصة الإفريقية فإن السطو و الإختلاس و السرقة و النهب و السلب و الغصب يجري عادة يوميا و بشكل قانوني من طرف مُشرّعو القانون و حُماته و ليس من طرف لصوص عاديين
    يبقى ما ذكرته في موضوعك لا يحدث في الغالب إلاّ في أفلام هوليوود
    --
    لكن في النهاية أعتقد أن تلك النكتة تفسر كيفية الإستحواذ على المال العام بطرق غير قانونية من طرف شخصيات و تنظيمات نافذة .. (مثل الماسونية و الصهيونية و أذرعهم .. إلخ)
     
    التعديل الأخير: ‏4 أوت 2017 على 20:44
    الحق سلاحي معجب بهذا.
    rycerz, ‏4 أوت 2017 على 20:30
    #2

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