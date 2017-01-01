ماذا تغير؟!!

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

اليوم أردت أن أشارككم بعض خربشاتي التي ليست بالمستوى المطلوب لكنها على كل حال تبقى لسان مشاعري

أتمنى ان تنال اعجابكم



لكل الأشياء أريد أن أكتب

للمكتبات العتيقة التي تراكم عليها الغبار بمنازلنا أريد أن أكتب

للقصائد الدرويشية التي لم نقرأها

للورد الأحمر الذي فقد معانيه

للجرائد التي لم نعد نقتنيها لما فيها من نفاق

للأصدقاء الذين تارة خذلناهم و تارة خذلونا

للطاعنين في السن على درج القصبة

للمعلم الذي كتب بالطبشور الأبيض على السبورة الخضراء

للحياء الذي انتهك

للبنايات القديمةالتي تكاد تسقط

للحمام الذي لم يحمل رسائل للأحباب

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للأمطار في فصل الصيف التي لم نترد لها معاطف يجب ان أكتب