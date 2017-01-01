سلسلة أثر و تعليق 1 ( المقدمة، أثر عن سوء الظن )

الموضوع في 'منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية' نشر بواسطة ابو ليث, ‏4 أوت 2017 على 22:34.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} .
    {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}
    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}     أما بعد:
    فهذه بفضل الله سلسلة جديدة مفيدة، تحمل في طياتها أثارا لأئمة السلف من السابقين، وعت وصيا و نصائح يستفيد منها من شاء الله من اللاحقين، أضعها بين أيديكم إخواني على سنن من قبلها مريدا الخير بها لي و لكل فاضل طالب رضوان الله و حسن جزائه يوم لقاه، و الله أسأل أن يرزقني فيها الاخلاص، و أن ييسر لها القبول في قلوب الخلق، و الاقبال على ما جاء فيها من الدرر الغاليات بالقلب و القالب.
    علما أن هذه الأثار منقولة عن موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله و بارك فيه و به.
    أخوكم أبو ليث ليلة يوم السبت 11 ذو القعدة 1438 هجري.
     
    التعديل الأخير: ‏4 أوت 2017 على 23:16
    ابو ليث, ‏4 أوت 2017 على 22:34
    #1
  2. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2010
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    سوء الظن بأخيك

    كان بكر بن عبد الله المزني رحمه الله يقول: «إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر وإن اخطأت فيه أثمت وهو سوء الظن بأخيك» تهذيب التهذيب لابن حجر(1/425).
    قال الوالد عبد المحسن البدر حفظه الله في شرحه لسنن أبي داود: « لأنك إن أصبت فيه لا تحصل أجراً؛ لأنك ظننت به سوءاً، فإن كنت على صواب وكان ظنك مطابقاً لما فيه فلن تحصل أجراً، وإن كنت مخطئاً فأنت آثم، فالإثم محقق وحاصل، والفائدة غير متحققة».
     
    ابو ليث, ‏4 أوت 2017 على 22:41
    #2
  3. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2010
    المشاركات:
    8,675
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    شيئا من العناوين القادمة .
    • سترُ الله
    • قَرَأَةُ الْقُرْآنِ
    • الميزان الأكبر
    • موقدات الفتن
    • الوسادة والاعاقة عن الصلاة
    • نعمة السلامة من فكر الخوارج
    • وعظ الأبناء
    • ثلاث خصال
    • أنت في الأمنية
    • فلان ما فيه خير
    • الدعاء لولي الأمر
    • التفرغ لعيوب الناس
    • إضاعةُ العلم
    • أولياءُ الله
    • الجهادُ بلا علم
    • بثُ العلم
     
    ابو ليث, ‏4 أوت 2017 على 22:45
    #3
  4. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2010
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    • التمالي مع أهل الباطل
    • غلاء الأسعار
    • التهور
    • الدم الحرام
    • استحلال السيف
    • من جواهر الكلام
    • خيانة السلطان
    • إكرام النفس وإهانتها
    • المشاورة
    • الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ
    • الْمُؤْمِنُ جَمَعَ بين إِحْسَان وَشَفَقَة
    • من مكارم الأخلاق
    • خَصْلَتان
    • كما تدين تدان
    • تَعْدَادَ النِّعَمِ
    • رَأْسُ المَالِ
    • حقيقة التقوى
    • العلماء
    • الجليس
     
    ابو ليث, ‏4 أوت 2017 على 22:45
    #4
  5. ابو ليث

    ابو ليث
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    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    6,994
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    الجزائر
    ابو ليث, ‏4 أوت 2017 على 23:17
    #5
  6. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2010
    المشاركات:
    8,675
    الإعجابات المتلقاة:
    6,994
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    851
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    الجزائر
    ابو ليث, ‏4 أوت 2017 على 23:18
    #6

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