مسببات الفتن و سبيل دفعها و البراءة منها

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏6 أوت 2017 على 23:31.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مسببات الفتن و سبيل دفعها و البراءة منها

    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله :

    " = أصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل

    = ففتنة الشبهات تدفع باليقين
    = وفتنة الشهوات تدفع بالصبر

    = ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين فقال :

    { وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون }

    فدل على أنه بالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين "...

    إغاثة اللفهان ص : 2 / 16

    هل تريد أن يصلح الله لك بالك ؟!

    هل تريد أن يصلح الله حالك ؟!

    عليك بأربعة أمور:

    = حقق الإيمان.

    = وأهم ما في الإيمان العمل الصالح فحققه.

    = وأهم ما في العمل الصالح التواصي بالحق.

    = وأهم ما في التواصي بالحق التواصي بالصبر.

    قال تعالى: (وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)

    قال تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ) [محمد: 2].

    للشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله

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    *حزن النبلاء*, ‏6 أوت 2017 على 23:31
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