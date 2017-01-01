بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسببات الفتن و سبيل دفعها و البراءة منها قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله : " = أصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل = ففتنة الشبهات تدفع باليقين = وفتنة الشهوات تدفع بالصبر = ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين فقال : { وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون } فدل على أنه بالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين "... إغاثة اللفهان ص : 2 / 16 هل تريد أن يصلح الله لك بالك ؟! هل تريد أن يصلح الله حالك ؟! عليك بأربعة أمور: = حقق الإيمان. = وأهم ما في الإيمان العمل الصالح فحققه. = وأهم ما في العمل الصالح التواصي بالحق. = وأهم ما في التواصي بالحق التواصي بالصبر. قال تعالى: (وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) قال تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ) [محمد: 2]. للشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله