مسببات الفتن و سبيل دفعها و البراءة منها

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



مسببات الفتن و سبيل دفعها و البراءة منه ا



قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله :



" = أصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل



= ففتنة الشبهات تدفع باليقين

= وفتنة الشهوات تدفع بالصبر



= ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين فقال :



{ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون }



فدل على أنه بالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين "...



إغاثة اللفهان ص : 2 / 16



هل تريد أن يصلح الله لك بالك ؟!



هل تريد أن يصلح الله حالك ؟!



عليك بأربعة أمور:



= حقق الإيمان.



= وأهم ما في الإيمان العمل الصالح فحققه.



= وأهم ما في العمل الصالح التواصي بالحق.



= وأهم ما في التواصي بالحق التواصي بالصبر.



قال تعالى: (وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)



قال تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ) [محمد: 2].

