أعين الحيوانات

بسم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته باديء ذي بدء :" بالاكو تاكلو قدام قط جيعان يعس فيكم ... أرمولو شحمة عسى تسلكو من عينيه ". ^_____.^ وبعد بعض الحيوانات تصيب الناس بأعينها ونظرها وتؤثر وقد تقتل بها. نوعان من الحيَّات وهما: 1- الأبتر (ذنبه قِصَيرِ). 2- ذي الطفيتين (على ظهره خطَّين أسودين) وهما يلتمسان البصر: أي أنها تعمِي، ويسقطان الحبل: أي أنها تسقِط الجنين. قال الإمام ابن القيّم: [وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك، فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (في الأبتر (ذنبه قِصَيرِ) وذي الطفيتين (على ظهره خطَّين أسودين) من الحيات: (إنهما يلتمسان البصر (تعمِي)، ويسقطان الحبل (الجنين)) [زاد المعاد: ج4/ ص149]. وقد روي عن ابن عباس: (أنَّ الكلاب من الجن وهي بقعة الجن فإذا غشيتكم فألقوا لها بشيء فإن لها أنفسا يعني أعينًا) [التمهيد: ج14/ ص229] ومن واقعنا وجدنا إصابات لبعض الناس من نظرات القطط خاصة وغالباً يحدث ذلك وقت الطعام حيث تكون جائعة وتنظر إلى كلِّ لقمة يرفعها ذلك الشخص إلى فمه فتحدث بعض الإصابات من ذلك ولو أْنه أعطاها ما يدفع عنها الجوع لكان حسنًا. منقول و تقبلوا نصيحتي .. محبكم في الله ..