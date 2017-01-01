أعين الحيوانات

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏7 أوت 2017 على 22:02.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    بسم الله
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    باديء ذي بدء :" بالاكو تاكلو قدام قط جيعان يعس فيكم ... أرمولو شحمة عسى تسلكو من عينيه ". ^_____.^

    وبعد


    بعض الحيوانات تصيب الناس بأعينها ونظرها وتؤثر وقد تقتل بها.

    نوعان من الحيَّات وهما:

    1- الأبتر (ذنبه قِصَيرِ).

    2- ذي الطفيتين (على ظهره خطَّين أسودين)

    وهما يلتمسان البصر: أي أنها تعمِي، ويسقطان الحبل: أي أنها تسقِط الجنين.

    قال الإمام ابن القيّم: [وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك، فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (في الأبتر (ذنبه قِصَيرِ) وذي الطفيتين (على ظهره خطَّين أسودين) من الحيات: (إنهما يلتمسان البصر (تعمِي)، ويسقطان الحبل (الجنين)) [زاد المعاد: ج4/ ص149].

    وقد روي عن ابن عباس: (أنَّ الكلاب من الجن وهي بقعة الجن فإذا غشيتكم فألقوا لها بشيء فإن لها أنفسا يعني أعينًا)
    [التمهيد: ج14/ ص229]
    ومن واقعنا وجدنا إصابات لبعض الناس من نظرات القطط خاصة وغالباً يحدث ذلك وقت الطعام حيث تكون جائعة وتنظر إلى كلِّ لقمة يرفعها ذلك الشخص إلى فمه فتحدث بعض الإصابات من ذلك ولو أْنه أعطاها ما يدفع عنها الجوع لكان حسنًا.
    منقول

    و تقبلوا نصيحتي ..
    محبكم في الله ..

     
    rycerz و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏7 أوت 2017 على 22:02
    #1
  2. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام
    بارك الله فيك اول مره اقرأ فيها هذه المعلومه
    لكن القطط ما الدليل على انها تدخل في هذا الكلام
     
    يزيد 05, ‏7 أوت 2017 على 22:18
    #2
  3. أماني أماني

    أماني أماني :: عضو منتسِب ::

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    شكرا أخي على هذه المعلومات و لكن حبذا لو تعطينا الدليل كما قال الاخ" يزيد 05" لنتاكد فقط
     
    أماني أماني, ‏7 أوت 2017 على 22:31
    #3
  4. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    و لكن هكذاك و ما يلحقوش عينين البشر .. لو كان نحكيلكم قصة واقعية يحبسو روسكم ..
    في هذا الموضوع أحكي لكم عن شخص معيان و هو من نوع خاص فهو يعاين الجميع دون تفريق :
    في أحد الأحياء يوجد شخص (الآن هو شيخ) يسمونه لفعى (الأفعى) و هو من أخطر العائنين و هو لا يستثني أحدا حتّى أولاده ، ففي مرّة من المرّات إشترى إبنه سيارة جديدة و كان أبوه العائن جالسا أمام عتبة باب البيت و ينظر إلى السيارة في حين كان إبنه يقودها لإدخالها للمرآب ، العجيب أن السيارة عوض أن تدخل للمرآب توجهت بسرعة للحائط و ارتطمت به ، طبعا سيبدو لكم الأمر ساذج لكن أنظروا للآتي : .. كان جاره في الصباح يبني سورا فمرّ به (العائن) و بعد إلقاء التحية وقف ينظر مليا و قال له : يا فلان إنك تبني سورا !! فردّ الجار : نعم كما ترى .. ثم ذهب العائن لبيته .. و بعد نصف ساعة سقط السور بالرغم من عدم وجود رياح و للعلم الجار الذي بناه مهنته بنّاء منذ سنوات و سنوات !! .. المهم أن ذلك الجار عاود عملية البناء من جديد فلما خرج العائن مساءا وجد جاره يبني فوقف ينظر مليا و قال له يا فلان مازلت تبني ؟؟ ألم تنتهي منه منذ الصباح ؟؟ .. فردّ عليه الجار : كما ترى .. فذهب العائن و بعدها بنصف ساعة ؟؟ ماذا ؟؟ .. نعم سقط السور مرّة أخرى !!! .. عندها توقّف الجار و لم يمس شيئا حتّى بعد منتصف الليل و قام و بنى السور في الليل مع تفادي إحداث الضجيج خلال العمل قدر المستطاع.
    و في حادثة أخرى كان هناك ثلاثة إخوة شرعوا في عملية إضافة سقف (دالة) لبيتهم و جاء هذا العائن و جلس على كرتون مقابلهم ينظر إليهم كالأبله .. و لما أرادوا تشغيل آلة خلاطة الإسمنت (بيطونيار) لم تشتغل ، حاولوا و حاولوا لكن لا شيء لم يعمل المحرك .. فقاموا بكراء واحدة أخرى و عند إنزالها من الشاحنة انزلقت و وقعت أرضا فتكسّر و تلف بعض أجزاءها و لم تعد صالحة للعمل .. فاتصلوا بشخص آخر و أحظر لهم خلاّطة جديدة .. و لكن ماذا ؟؟ نفس الشيء المحرك لم يعمل بالرغم من أنها جديدة !! .. فانتبهوا للمشكلة الحقيقية و هي ذلك العائن فطردوه من أمامهم فذهب بعيدا .. عندها بعد عدّة محاولات إشتغلت خلاّطة الإسمنت.
    للإشارة فإن الجيران عندما يكون عندهم عرس فإنهم يطلبون من أحد أبناء هذا العائن أن يأخذه بالسيارة في جولة طويلة و بعيدة و ذلك حتّى لا يرى الكورتاج .. هذا لأنّ له عين ثاقبة تخترق الحديد و العياذ بالله منه و بسبب عينه قد يتحوّل الفرح إلى ترح ... و طبعا لا يحدث شيء بغير إذن الله .. و العين حق.
    و هذا العائن ليس واعيا بحالته تلك و هو كالأبله و المتخلّف ذهنيا ..
    ---
    في الأخير أأكد لكم أن ما قصصته هي قصص واقعية و ليست على سبيل النكتة.
    ---
    تحياتي لكم .. و حفظنا الله و اياكم من كل شر
     
    rycerz, ‏7 أوت 2017 على 23:07
    #4

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