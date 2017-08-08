الفرق بين التربية و الرعاية ! تابع القراءة _______

الموضوع في 'منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏8 أوت 2017.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2009
    المشاركات:
    3,253
    الإعجابات المتلقاة:
    5,651
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    العاصمة ( القبة )
    هل تعلم أن متابعة الأولاد والاهتمام بإطعامهم وظهورهم بالمظهر الحسن وحل الواجبات تسمى رعاية وليست تربية !!
    فما هي التربية إذًا ؟

    [​IMG]

    التربية هي العمل على خمسة أمور :-
    أولًا : * بناء القناعات*
    وتشمل العقيدة .. المبادئ .. القيم .. الطموحات .. فهم الحياة
    ثانيًا : * توجيه الاهتمامات*
    وتشمل ما يشغل بال الانسان وكيف يقضي وقت فراغه.
    ثالثًا : * تنمية المهارات*
    بأنواعها المختلفة؛ رياضية ، فنية ، عقلية ، اجتماعية ، إدارية ، علمية
    رابعًا: * فهم قواعد العلاقات*
    من تصاحب ؟ من تتجنب ؟ وكيفية بناء العلاقات
    وإصلاحها أو إنهائها.
    خامسًا : * اختيار القدوات*
    وهم الأمثال العليا الذين يتطلع إليهم الإنسان ليصبح مثلهم ،وكذلك فهم القوانين التي تحكم التعامل مع القدوات.
    هذه الخمس تسمى * تربية* وغيرها رعاية.
    الرعاية يمكن تفويض جزء منها ، أما التربية فلا تفويض     جزء منها ، أما التربية فلا تفويض فيها لأنها هي واجب الأم والأب أولًا ، ويساعدهم المربون المخلصون في ذلك.
    وفقنا الله لتربية أبنائنا ورعايتهم.
    لأنها هي واجب الأم والأب أولًا ، ويساعدهم المربون المخلصون في ذلك.
    وفقنا الله لتربية أبنائنا ورعايتهم.( أنا مازاآل ^___،^). @ابو ليث

    م.ن
     

    الملفات المرفقة:

    طيب الكلام, حلم كبير, السحاب العابر و 1 آخرون معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏8 أوت 2017
    #1
  2. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2010
    المشاركات:
    9,787
    الإعجابات المتلقاة:
    8,805
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    بارك الله فيك.
    لكن يجيب ظبط معنى المهارة الفنية، فنون اليوم غير فنون البارحة.
    البارحة على عهد الامام إبي حنيفة و مالك و أحمد و الشافعي و إبي داود و البخاري و الترمذي و إبن ماجه و غيرهم كانت فنون ذلك الزمن؛ الفقه و أصوله و الحديث و علومه و اللغة نحوها و صرفها عروضها و إعربها شعرها و نثرها، أما فنون اليوم فأنت تدري إلى أين تتوجه الفهوم، فاليوم صارت الموسيقى فن و المسرح فن و الرقص فن و الرسم بما فيه رسم ذوات الأرواح فن و إلى أي غاية يريدون إيصال معنى الفن، الله أعلى و أعلم و اللهم سلم سلم.
     
    حلم كبير, السحاب العابر, إلياس و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏8 أوت 2017
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2009
    المشاركات:
    3,253
    الإعجابات المتلقاة:
    5,651
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    العاصمة ( القبة )
    كما كان يقول لنا الشيخ نجيب حفظه الله .. الفنان هي من أسماء الحمار ..

    سبحان تسمى الامور بغير مسمياتها ..
    متفتح اي ديوث
    و مشروب روحي اي خمر و مسكرات ..
    متحضرة اي عري و تبرج

    المهم .. لسنا في حيرة أبدا ،،^^ عدا مسألة الزواج التي تحير ^^ يا ايها الاخ الحبيب @ابو ليث
    و كلماتك و مانثرته هنا كانت كمسك الختام لما نفص في الطرح ..فالله اسأل لي و لك و لجميع المسلمين التقى و العفاف و الغنى و الذرية الطيبة الصالحة ..
     
    حلم كبير و إلياس معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏8 أوت 2017
    #3
  4. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2009
    المشاركات:
    3,253
    الإعجابات المتلقاة:
    5,651
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    العاصمة ( القبة )
    ^_،^
     
    حلم كبير و إلياس معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏15 أوت 2017
    #4
  5. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    8,183
    الإعجابات المتلقاة:
    9,742
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    فار إلى الله
    بارك الله فيك.
     
    السحاب العابر, حلم كبير و *حزن النبلاء* معجبون بهذا.
    إلياس, ‏15 أوت 2017
    #5
  6. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2009
    المشاركات:
    3,253
    الإعجابات المتلقاة:
    5,651
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    العاصمة ( القبة )
    و فييك الياس
     
    حلم كبير و إلياس معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏23 أوت 2017
    #6
  7. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 أفريل 2016
    المشاركات:
    171
    الإعجابات المتلقاة:
    275
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    ذكر
    شكرا للمعلومات والنصائح اخي الكريم
    بارك الله فيك
     
    حلم كبير, *حزن النبلاء* و السحاب العابر معجبون بهذا.
    (الصياد), ‏28 أوت 2017
    #7
  8. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    4,925
    الإعجابات المتلقاة:
    15,880
    نقاط الجوائز:
    1,291
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الأرض
    بارك الله فيك
     
    *حزن النبلاء* و حلم كبير معجبون بهذا.
    السحاب العابر, ‏28 أوت 2017
    #8
  9. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,713
    الإعجابات المتلقاة:
    10,255
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    أخي الكريم ما أروع موضوعك وما أهمه في التربية السليمة...

    وهذا ما يغفل عنه جل المربون يكبرون أولادهم وفقط ،ثم ما إن يرتكب الطفل حماقة في شبابه حتى يندب الوالدان حظهما من الدنيا ،بقولهما لقد وفرنا له جميع وسائل الراحة وأدخلناه إلى أرقى المدارس ولبس أحسن لبس وووو...
    لكنهما للأسف لم يعلماه أصول الدين الصحيحة ،ولم يوجهاه إلى جادة الطريق ......
    نعم هناك فرق كبير بين أن يوفر الوالدان العيش لابنهما وبين أن يربياه ....

    بارك الله فيك على الموضوع القيم
    إحترامي وتقديري

     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏21 نوفمبر 2017
    #9
  10. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2009
    المشاركات:
    3,253
    الإعجابات المتلقاة:
    5,651
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    العاصمة ( القبة )
    و فيك بارك الله اخي الحبيب
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏21 نوفمبر 2017
    #10
  11. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2009
    المشاركات:
    3,253
    الإعجابات المتلقاة:
    5,651
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    العاصمة ( القبة )
    و فيك يا صديق
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏21 نوفمبر 2017
    #11
  12. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2009
    المشاركات:
    3,253
    الإعجابات المتلقاة:
    5,651
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    العاصمة ( القبة )
    شكرا لك على تعقيبك الطيب و المحترم مثلك
    و ربي يبارك لك في اولادك و اهلك و ييسر تربيتهم و الاعتماء بهم على منهج قويم و طريق مستقيم
    كن بخير حبيبي في الله @حلم كبير
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏21 نوفمبر 2017
    #12
  13. Dadialife

    Dadialife :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الخميس
    المشاركات:
    4
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    نقاط الجوائز:
    2
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جيجل الجزاير
    شكرا جزيلا على المعلومات لقد استفدت فعلا.
     
    Dadialife, ‏11 ديسمبر 2017 على 10:31
    #13

مشاركة هذه الصفحة