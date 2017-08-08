الفرق بين التربية و الرعاية ! تابع القراءة _______



فما هي التربية إذًا ؟





هل تعلم أن متابعة الأولاد والاهتمام بإطعامهم وظهورهم بالمظهر الحسن وحل الواجبات تسمى رعاية وليست تربية !!فما هي التربية إذًا ؟

التربية هي العمل على خمسة أمور :-

أولًا : * بناء القناعات*

وتشمل العقيدة .. المبادئ .. القيم .. الطموحات .. فهم الحياة

ثانيًا : * توجيه الاهتمامات*

وتشمل ما يشغل بال الانسان وكيف يقضي وقت فراغه.

ثالثًا : * تنمية المهارات*

بأنواعها المختلفة؛ رياضية ، فنية ، عقلية ، اجتماعية ، إدارية ، علمية

رابعًا: * فهم قواعد العلاقات*

من تصاحب ؟ من تتجنب ؟ وكيفية بناء العلاقات

وإصلاحها أو إنهائها.

خامسًا : * اختيار القدوات*

وهم الأمثال العليا الذين يتطلع إليهم الإنسان ليصبح مثلهم ،وكذلك فهم القوانين التي تحكم التعامل مع القدوات.

هذه الخمس تسمى * تربية* وغيرها رعاية.

الرعاية يمكن تفويض جزء منها ، أما التربية فلا تفويض

جزء منها ، أما التربية فلا تفويض فيها لأنها هي واجب الأم والأب أولًا ، ويساعدهم المربون المخلصون في ذلك.

وفقنا الله لتربية أبنائنا ورعايتهم.

لأنها هي واجب الأم والأب أولًا ، ويساعدهم المربون المخلصون في ذلك.

وفقنا الله لتربية أبنائنا ورعايتهم