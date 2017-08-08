الفرق بين التربية و الرعاية ! تابع القراءة _______

هل تعلم أن متابعة الأولاد والاهتمام بإطعامهم وظهورهم بالمظهر الحسن وحل الواجبات تسمى رعاية وليست تربية !! فما هي التربية إذًا ؟ التربية هي العمل على خمسة أمور :- أولًا : * بناء القناعات* وتشمل العقيدة .. المبادئ .. القيم .. الطموحات .. فهم الحياة ثانيًا : * توجيه الاهتمامات* وتشمل ما يشغل بال الانسان وكيف يقضي وقت فراغه. ثالثًا : * تنمية المهارات* بأنواعها المختلفة؛ رياضية ، فنية ، عقلية ، اجتماعية ، إدارية ، علمية رابعًا: * فهم قواعد العلاقات* من تصاحب ؟ من تتجنب ؟ وكيفية بناء العلاقات وإصلاحها أو إنهائها. خامسًا : * اختيار القدوات* وهم الأمثال العليا الذين يتطلع إليهم الإنسان ليصبح مثلهم ،وكذلك فهم القوانين التي تحكم التعامل مع القدوات. هذه الخمس تسمى * تربية* وغيرها رعاية. الرعاية يمكن تفويض جزء منها ، أما التربية فلا تفويض جزء منها ، أما التربية فلا تفويض فيها لأنها هي واجب الأم والأب أولًا ، ويساعدهم المربون المخلصون في ذلك. وفقنا الله لتربية أبنائنا ورعايتهم. لأنها هي واجب الأم والأب أولًا ، ويساعدهم المربون المخلصون في ذلك. وفقنا الله لتربية أبنائنا ورعايتهم.( أنا مازاآل ^___،^). @ابو ليث م.ن