ما بعد الطلاق و أثره على الطفل

تعد مشكلة الطلاق من المشكلات المزمنة والمتوطنة التي تصاحب الزواج، والتي هي مؤشر على مستوى جودة وكفاءة العلاقات الأسرية والزوجية، ومدى ارتكاز البنيان الأسري على ركائز صلبة ​

من حسن الاختيار والكفاءة في المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسلوكية؛ فالطلاق إرباك وهدم للكيان الأسري الذي يعيش الأفراد فيه ويؤمن لهم السكن والاستقرار والتوافق والتساند. ​

لهذا فالطلاق وان اعتبر أحيانا مخرجا من أوضاع سلبية لا يمكن معها استمرار الحياة إلا أنه يبقى ​

"أبغض الحلال إلى الله...“. فالطلاق مشكلة تصيب الكيان الأسري الذي هو اللبنة الأساسية في ​

التكوين الاجتماعي. وغني عن القول أن استقرار المجتمع هو في مدى استقرار وسلامة الأسرة فيه. ​

فالأسرة هي خط الحصانة والوقاية والدفاع الأول لدى الأفراد. وعلى قوتها وتماسكها يقوم المجتمع ​

ويتربى وينضج أفراده. أما إذا أصاب الخلل تكوين الأسرة وقدرتها على أداء وظائفها فإن ذلك ​

نذير بوجود خلل في التماسك الاجتماعي، يكون مدخلا لمزيد من الانحرافات والمشكلات الفردية ​

والجماعية. ​

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فما هو تأثير الطلاق على الأطفال من الناحية النفسية و التربوية ؟ ​

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إن أولى حاجات الصغار في هذه المرحلة الحساسة هي الشعور بالأمن والطمأنينة ، ولهذا فهم يتلمسون خطاهم نحو المحيط الدافىء المفعم بالحنان والحب ​

ليس من الإنصاف أن يحترق الأطفال بنار نزاعاتكم ، وليس من العدل أبداً أن يشعروا بالمرارة والحرمان وهم في هذه السنّ المبكّرة حيث كل شيء بالنسبة لهم هو مجرد عالم وردي جميل وأطياف ملوّنة . ​

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_ كيف تُصنَّف مشكلات الأطفال النفسيّة بعد الطلاق؟ ​

يمكن تصنيف تأثير الطلاق في الأطفال إلى ثلاثة أنواع رئيسة: ​

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تأثير الطلاق الأوّليّ : يحدث عندما يتمّ الطلاق في وقت مبكِر من حياة الطفل، ويمكن أن يؤدِّي إلى خلل في نموّ طفلك العاطفيّ والاجتماعيّ. ​

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تأثير الطلاق الوسطيّ : يحدث عندما يتمّ الطلاق في الفترة التي يمتدّ فيها عمر الطفل من 6 سنوات إلى 12 سنة، والتي تؤثّر غالبًا في أداء طفلك الدراسيّ وتراجع ثقته بنفسه. ​

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تأثير الطلاق الأخير : يحدث عندما يتمّ الطلاق في مرحلة متأخّرة من حياة الطفل، ويمكن أن يؤدّي إلى اضطرابات في سلوكيّاته وعواطفه تجاه من حوله. ​

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ما آثار مشكلات الأطفال النفسيّة بعد الطلاق : ​

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ضعف الأداء الأكاديميّ. ​

فقدان الاهتمام بالنشاط الاجتماعيّ ​

صعوبة التكيّف مع التغيير ​

التأثر العاطفيّ السريع ​

الغضب والانفعال ​

الشعور بالذنب ​

الميل إلى السلوكيّات الخاطئة ​

المشكلات الصحّيّة ​

كيف تتعامل مع مشكلات الأطفال النفسيّة بعد الطلاق؟ ​

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دعه يعبِّر عن حزنه ​

ساعده على تخطّي مشاعر الذنب ​

حافظ على علاقة الاحترام مع شريكك السابق ​

امنحه الحبّ ​

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الآثار التربوية المتعلقة بالأبناء : ​

الطلاق يسبب ضياعا تربويا للأبناء فحياتهم التي تميزت بالبراءة والصفاء تتحول إلـي ​

عذاب وحرمان من أبسط الحقوق الطبيعية، وتشير بعض الأبحاث إلـي أن الأطفـال ​

الذين ينحدرون من عائلات هجرها الأب وتقوم الأم بمهام العائل الوحيد يفتقـدون إلـي ​

بعض القدرات التعليمية التي يتمتع بها أقرانهم الذين ترعرعوا في أكناف أسـر ثنائيـة ​

العائل الأب والأم. ​

وقد أجمع الدارسون لسلوك الأطفال على أن الطفل يأتي المدرسة متأثرا بالأسـرة ​

التي ينتمي إليها فينتقل ما ورثه من أبويه من خصائص وصفات إلي جانـب تفاصــيل ​

السلوك والجوانب العامة للشخصية في مجموعها وقد أسفرت الدراسات التـي أجريـت ​

على أطفال الحضانة أن الأطفال الذين نجحوا في التكيف مع جو الحضانة كان آبـاؤهم ​

أقل من غيرهم تعرضا لأنواع الصراع و لتوتر. ​

وإذا كان المربون من الآباء وأمهات مسؤولين عن تربية الأبنـاء وعـن تـكـوينهم ​

وإعدادهم للحياة فعليهم أن يعلموا بجلاء ووضوح حدود مسؤوليتهم ومراحلها المتكاملـة ​

وجوانبها المتعددة. ​

وهناك مسؤوليات سيكون العطاء تجاهها ضعيف في تربية الأبناء نتيجة الطـلاق ​

والفراق الذي بين الأب والأم وأهم هذه المسؤوليات.(۱) ​

1- مسؤولية التربية الإيمانية . ​

المقصود بالتربية الإيمانية : ربط الولد منذ تعلقه بأصول الإيمان ، وتعويده منذ تفهمـه ​

أركان الإسلام ، وتعليمه من حين تمييزه مبادئ الشريعة الغراء. ​

ونعني بأصول الإيمان كل ما ثبت عن طريق الخبر الصادق من الحقائق الإيمانيـة ، ​

والأمور الغيبية: كالإيمان بالله سبحانه، والإيمان بالملائكة، والإيمـان بالكتـب الـسماوية، ​

والإيمان بسؤال ملكين، وعذاب القبر، والبعث، والحساب، والجنة، والنار وسائر الغيبيات. ​

و ​

كما نعني بأركان الإسلام: كل العبادات البدنية والماليـة، وهـي: الـصلاة، والـصوم، ​

والزكاة، والحج من استطاع إليه سبيلا. ​

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2 - مسؤولية التربية الخلقية . ​

نقصد بالتربية الخلقية: مجموعة المبادئ الخلقية، والفضائل السلوكية والوجدانيـة التــي ​

يجب أن يتلقنها الطفل ويكتسبها ويعتاد عليها منذ تمييزه وتعقله إلى أن يصبح مكلفا ثـم ​

شابا يخوض غمار الحياة. ​

3- مسؤولية التربية الجسمية . ​

ومن المسؤوليات الكبرى التي أوجبها الإسلام على المربين من آباء وأمهات ومعلمـين ​

مسؤولية التربية الجسمية، لينشأ الأولاد على خير ما ينشؤون عليه مـن قـوة الجـسم، ​

وسلامة البدن، ومظاهر الصحة والحيوية والنشاط. ​

4 - مسؤولية التربية العقلية . ​

المقصود بالتربية العقلية: تكوين فكر الولد بكل ما هو نافع من العلوم الشرعية، والثقافة ​

العلمية والعصرية، والتوعية الفكرية والحضارية حتى ينضج الولد فكريا ويتكون علميا ​

وثقافيا. ​

5 - مسؤولية التربية النفسية . ​

المقصود بالتربية النفسية: تربية الولد منذ أن يعقل على الجرأة للآخـرين، والانضباط ​

عند الغضب، والتحلي بكل الفضائل النفسية والخلقية على الإطلاق. ​

6 - مسؤولية التربية الاجتماعية . ​

المقصود بالتربية الاجتماعية : تأديب الولد منـذ نعومـة أظفـاره علـى التـزام آداب ​

اجتماعية فاضلة ، وأصول نفسية نبيلة، تنبع من العقيدة الإسلامية الخالـدة، والشعور ​

الإيماني العميق، ليظهر الولد في المجتمع على خير ما يظهر به من حـسن التعامـل، ​

والأدب، والاتزان، والعقل الناضج، والتصرف الحكيم. ​

7- مسؤولية التربية الجنسية . ​

المقصود بالتربية الجنسية: تعليم الولد وتوعيته ومصارحته منذ أن يعقل بالقضايا التـي ​

تتعلق بالجنس، وترتبط بالغريزة، وتتصل بالزواج، حتى إذا شب الولد وترعرع، وتفهم ​

أمور الحياة عرف ما يحل، وعرف ما يحرم، وأصبح السلوك الإسلامي ال ​

متميز خلقا له ​

و عادة؛ فلا يجري وراء شهوة، ولا يتخبط في طريق تحلل.كيف تُصنَّف مشكلات الأطفال النفسيّة بعد الطلاق؟ ​

فأنت أيها الأب : ​

ما الذي حدا بك ـ أيها الأب المحترم ـ لكي تفقد صبرك وتحملك فتقدم على الطلاق ؟ هل تظن بأن مشاكلك قد انتهت أو أنك وجدت الحلّ الجذري والنهائي لكل متاعبك ؟ أما تفكر في المستقبل ؟ وهل أن هذه الدنيا تستأهل كل ذلك ؟ تستأهل التضحية بأطفالك الذين تتركهم يتلقون تلك الصدمة حيارى ينظرون إلى المستقبل بعيون قلقة وقلوب خائفة . ​

إن الرجولة لتتناقض مع هكذا عمل ، كما أن الأبوة المخلصة الحقة تتنافى معه . إنها تفترض العكس ؛ تفترض التضحية والصبر من أجل حماية الصغار وتربيتهم لكي ينشأوا رجالاً صالحين . ​

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وأنت أيتها الأم : ​

هل تنسجم أمومتك مع تركك أطفالاً هم في أمس الحاجة إليك وإلى عطفك وحبّك . إن سمو الأمومة وعلوّ مقام الأم هو أكبر من ذلك ، أكبر من جميع الآلام والمصائب ، من جميع المحن والمتاعب ؛ فالأطفال ينظرون إلى أمهم كحضن دافىء ينشدون فيه كل ما ينشدونه من المحبة والعطف والحنان . ​

فالأم لا تغذي أطفالها اللبن فقط بل تغذيهم الحب والعاطفة ، وهي مسألة تحتل الأولوية في ذلك . وفي مقابل هذه الأهمية وهذه المسؤولية فإن على المرأة أن تنهض بدورها متجاوزة جميع المشاكل والعقبات . وعلى الأم أن يكون همها الأول هو مستقبل أطفالها ، فالأمومة هي المدرسة الأولى والمهمة في تربية الطفل وتعليمه المبادىء والأسس التي ينطلق منها نحو المستقبل المشرق . ​

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حديث أخير : ​

وحديثنا الأخير هنا هو مع أولئك الذين أدّت ظروف الطلاق إلى أن يحلّوا مكان الأب أو الأم في رعاية الصغار . عليهم ألاّ يعتبروا هؤلاء الضحايا مجرد مزاحمين . . عليهم ألاّ يفرّقوا في معاملتهم أسوة بأبنائهم . . إنهم في الحقيقة أمانة إلهية في أعناقهم . . إنهم أطفالهم ، فقدوا عشهم فلجأوا إليكم ينشدون ما افتقدوه من الدفء والحنان . ​

إن الله سبحانه قد أمرنا بالإحسان إلى أسرانا في الحروب فكيف بهؤلاء الأطفال الأبرياء ؟! ​

إن ضربهم أو إهانتهم ستكون عميقة الأثر في نفوسهم الغضة وقلوبهم الطرية إنهم أمانة الله في أعناقكم وأنتم مسؤولون عنها يوم القيامة ، فأدّوا إليهم حقوقهم في المحبة والعطف والأمان . ​





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