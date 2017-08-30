وصفات لعيد الأضحى المبارك وأفكار متبادلة

للأخت ام ندى الله يذكرها بالخير



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المكوناتلحم مقطع الى مكعبات متوسطة متساوية الحجمللتبيلة شوية زيت + ثوم مفروم + ملح وفلفل اكحل + عصير حبة ليمون + رشة صغيرة راس الحانوتفلفل حلو اخضر وبصل مقطعة الى مربعاتخبز عربيسلاطة خضراالطريقةنقطع اللحم ونخليه في التتبيلة لمدة نصف ساعة او اكثرإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.في هذه الاثناء نطيب الخبز العربيومن بعد نبدا في الشوي على مقلاة سخونة ونمسحوها بالبانسو بشوية زيتإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.نواصل حتى نكمل كل الكمية .. نقدرو نحطوهم في ورق المنيوم باش تبقى سخونةإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.وكي نكمل كل كمية نرجع سخنهم فوق بعض على المقلاة على نار هادئة جداوتقدمإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.