وصفات لعيد الأضحى المبارك وأفكار متبادلة

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,675
الإعجابات
62,696
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واش راكم كي راكم واشكم
واش حوالكم بكل اللغات

بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك


افتح هذا الموضوع لتبادل الوصفات وأطراف الحديث من خلاله
يعني لي عندها وصفات او افكار تحطهملنا نستفيد منها




 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,675
الإعجابات
62,696
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
للأخت ام ندى الله يذكرها بالخير


مشاوي



المكونات



لحم مقطع الى مكعبات متوسطة متساوية الحجم
للتبيلة شوية زيت + ثوم مفروم + ملح وفلفل اكحل + عصير حبة ليمون + رشة صغيرة راس الحانوت
فلفل حلو اخضر وبصل مقطعة الى مربعات
خبز عربي
سلاطة خضرا

الطريقة
نقطع اللحم ونخليه في التتبيلة لمدة نصف ساعة او اكثر
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في هذه الاثناء نطيب الخبز العربي
ومن بعد نبدا في الشوي على مقلاة سخونة ونمسحوها بالبانسو بشوية زيت

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نواصل حتى نكمل كل الكمية .. نقدرو نحطوهم في ورق المنيوم باش تبقى سخونة
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وكي نكمل كل كمية نرجع سخنهم فوق بعض على المقلاة على نار هادئة جدا

وتقدم

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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,675
الإعجابات
62,696
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#3
وصفة للاخت مطبخ الاحلام الله يذكرها بالخير


آسلآم عليكم ورحمة الله تعآلى وبركآته

وصفتنآ لليـوم :

رولي اللحم المفروم بحشو لحم وجبن


طريقة التحضير :


نخلط اللحم المفروم بحبة بيض ونبسطها فوق بلاستيك مطبخي ونقلي شرائح لحم مع ملح وفلفل أسود



ثم نضع الجبن



ثم نلوي عليه الكيس البلاستيكي



ونخليها تتفور شي نص ساعة الي 45 دقيقة



ثم نقسهم دوائر ونمسحهم بقليل من الزيت وندخلهم الفرن يتحمرو



ثم نقدموهم مع طبق رئيسي كالزيتون احنا مانحبوش الزيتون فقليت بطاطا وسقيتها بشويا مرق وقدمتها



 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,675
الإعجابات
62,696
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#4
كوطليط اللحم في الفرن مع خضر و ارز

المقادير:
كوطليط اللحم
خضر (بطاطس و جزر)
ارز بسمتي ملون
ملح
ابزار
كمون
قزبر يابس مطحون
خرقوم
فلفل احمر حار (اختياري)
زيت الزيتون
الطريقة:
نمزج التوابل و الزيت مع اللحم جيدا و نتركه لساعة

نضع اللحم في طبق الفرن و نصفف فوقه الخضر نرشها بالملح و الابزار ثم نغطيه و ندخله الفرن

نسلق الارز في ماء مملح و نصفيه
نضع الزبدة في مقلاة على النار و نضيف الملح الابزار شوية خرقوم و فلفل احمر حار ثم نمزج الكل و نضيف الارز و نمزج

ثم نقدم الطبق
ألف صحة
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,675
الإعجابات
62,696
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#5
كفتة مشوية مع صلصة روعة

المقادير:
300غ كفتة
بصلة صغيرة
سكنجبير طري محكوك
خرقوم
كمون
ابزار
زعتر محكوك
ملح
معدنوس
شوية نعناع يابس محكوك
الصلصة المرافقة وصفتها هنا
الطريقة:
نفرم الكفتة مع باقي المكونات جيدا ثم نتركها في الثلاجة لساعة او اكثر ثم نشويها
 
cosette

cosette

:: عضو متألق ::
#6
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
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الإعجابات
6,685
النقاط
691
محل الإقامة
AtlãnTã
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم
شكراً على هته المسآحة الجميلة
حبيت ندير الخبز التركي اللي كيما حاطة عليه المشآوي في الصوورة
ملقيتش لاغوسآت في الفيس بوك.. ممكن الوصفة اللي يعرفهآ؟!
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
#7
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
3,987
الإعجابات
11,180
النقاط
191
الجنس
أنثى
#7
السلام عليكم
شكرا لك حبيبتي وعيدك مبارك سعيد
تحياتي
 
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