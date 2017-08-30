وصفات لعيد الأضحى المبارك وأفكار متبادلة

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واش راكم كي راكم واشكم
واش حوالكم بكل اللغات
بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك
افتح هذا الموضوع لتبادل الوصفات وأطراف الحديث من خلاله
يعني لي عندها وصفات او افكار تحطهملنا نستفيد منها
واش راكم كي راكم واشكم
واش حوالكم بكل اللغات
بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك
افتح هذا الموضوع لتبادل الوصفات وأطراف الحديث من خلاله
يعني لي عندها وصفات او افكار تحطهملنا نستفيد منها