تكوين مهني تخصص جزار

:1:: المكان المناسب لإقامة مشروع محل جزارة : يتميز مشروع محل ملحمه بأنه يمكن أن يقام في أي مكان لكن بشرط أن يتواجد العديد من الأفراد، وأنسب مكان لذلك أيضاً هو الأسواق الخاصة ببيع الخضار، وكذلك المناطق السكنية سواء الراقية أو السكنية، ولابد وأن يتوافر بالمحل ما يلي :



– أن تكون مساحة المحل متوسطة وغير صغيرة.

– أن يتوافر بالمحل مصادر للمياه.

– أن تتوافر بالمحل مصادر للكهرباء.

– أن يكون المحل جيد التهوية، وذلك لأنه سوف يحدث فيه ذبح الماشية.

– عمل الديكور المناسب لمحل الجزارة.

– شراء كل مستلزمات المحل من أدوات مثل : السكاكين والسواطير وكذلك آلة سنّ لهم.

– شراء ميزان لوزن كميات اللحمة

– شراء مفرمة لفرم اللحوم.

– شراء ماكينة كاشير لحسابات المحل.



::2:: التراخيص والأوراق اللازمة :مشروع محل الجزارة له الكثير من الأوراق التي يجب إستيفائها حتى لا يتعرض المشروع للفشل ومن تلك الأوراق ما يلي :



– إختيار أسم مناسب للمشروع.



– عمل سجل تجاري بأسم محل الجزارة.



– عمل بطاقة ضريبية للمحل.



– التراخيص القانونية اللازمة للسماح بالذبح في المحل.



– الشهادات الصحية الخاصة بك كصاحب محل الجزارة وكذلك العاملين معك



اهم شىء الثلاجة ومصدر لرؤس الماشية موثوق فية وعامل نظيف امين ..ثم استعن بالله وتوكل