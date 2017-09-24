لمتذوقي اللغة العربية و الأدب

الموضوع في 'منتدى التعليم العام' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏24 سبتمبر 2017.

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  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    لمتذوقي اللغة العربية والأدب

    لـو لم تكُنْ أمُّ اللغـاتِ هيَ المُنى** لكسرتُ أقلامي وعِفتُ مِدادي
    لغـةٌ إذا وقعـتْ عـلى أسماعِنــــا** كانتْ لنا بـــــرداً على الأكبــادِ
    سـتظلُّ رابــــــــــطـةً تؤلّـفُ بيننا ** فهيَ الرجــــــاءُ لناطـقٍ بالضّادِ

    الشاعر اللبناني الراحل: حليم دموس


    تابعونا في حلقاتِ هذه السلسلة التي تحوي أقوال المشاهير والأعلام عن جمال لغتنا العربية ،، وشاركونا إنحاح لهذا الجهد بالإثراء والمساهمة في النشر عن طريق الآتي:

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    2-تعليقاتكم وإضافاتكم وإستفساراتكم.


    هذا العمل تطلب وقتاً وجهداً في الجمع والترتيب ، لذا لا نسمح بالنشر دون ذكر المصدر ووكيلنا الله في الدنيا والآخرة.

    ولكم كلّ الودّ ،،[​IMG]

    [​IMG]
    المصدر منتدي اللمة الجزائرية
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    صمت المشاعر, ميسم منصور و حلم كبير معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏24 سبتمبر 2017
    #1
  2. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    فوائد لغوية

    ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ " ﺍﻟﺴِﺒْﻂ " ﻭ " ﺍﻟﺤَﻔِﻴﺪ " ؟ !
    ﺍﻟﺴﺒﻂ : ﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺒﻨﺖ، ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺳﺒﻄﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
    ﺍﻟﺤﻔﻴﺪ : ﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﺍﻻﺑﻦ


    ﺇﻥَّ ﺍﻟﻠﻪَ ﻻ ﻳُﺤِﺐُّ ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻣُﺨْﺘَﺎﻻً ﻓَﺨُﻮﺭﺍً
    ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ " ﺍﻟﻤُﺨْﺘَﺎﻝ " ﻭ " ﺍﻟﻔَﺨُﻮﺭ " ؟ !
    ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﻝ : ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺘﻪ
    ﺍﻟﻔﺨﻮﺭ : ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ


    ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ " ﺍﻟﻐﺪﻭﺓ " ﻭ " ﺍﻟﺮﻭﺣﺔ " ﻭ " ﺍﻟﺪﻟﺠﺔ " ؟ !
    ﺍﻟﻐﺪﻭﺓ : ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
    ﺍﻟﺮﻭﺣﺔ : ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
    ﺍﻟﺪﻟﺠﺔ : ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻠﻴﻞ


    ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ " ﺍﻟﻤﻐﻔﺮﺓ " ﻭ " ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ " ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻧﺘﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﻤﺎ؟ !
    ﺍﻟﻤﻐﻔﺮﺓ : ﻟﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ
    ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ : ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

    ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ " ﺟَﻨﺎﺯﺓ " ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﻭ " ﺟِﻨﺎﺯﺓ " ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ؟؟ !!
    ﺟَﻨﺎﺯﺓ : ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﺍﺳﻢ ﻟﻠﻤﻴّﺖ
    ﺟِﻨﺎﺯﺓ : ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﺍﺳﻢ ﻟﻠﻨﻌﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻴﺖ


    ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﺃﺣﻞ ﻟﻜﻢ ﺻﻴﺪُ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻃﻌﺎﻣﻪ
    ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑـ " ﺍﻟﺼﻴﺪ " ﻭ " ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ " ؟ !
    ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ :
    " ﺻﻴﺪﻩ : ﻣﺎ ﺃُﺧِﺬَ ﺣﻴﺎً، ﻭﻃﻌﺎﻣﻪ : ﻣﺎ ﺃُﺧِﺬَ ﻣﻴﺘﺎً "

    ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻣَﺎ ﻳُﻜَﺬِّﺏُ ﺑِﻪِ ﺇﻻ ﻛُﻞُّ ﻣُﻌْﺘَﺪٍ ﺃﺛِﻴﻢ
    ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ " ﺍﻟﻤﻌﺘﺪ " ﻭ " ﺍﻷﺛﻴﻢ " ؟ !
    ﺍﻟﻤﻌﺘﺪ : ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ
    ﺍﻷﺛﻴﻢ : ﻓﻲ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭﻓﻲ ﻛﺴﺒﻪ

    ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻭﻳﻞٌ ﻟِﻜُﻞِّ ﻫُﻤَﺰَﺓٍ ﻟﻤُﺰَﺓٍ
    ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻬﻤﺰﺍﻟﻠﻤﺰ؟؟ !!
    ﺍﻟﻬﻤﺰ : ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻛﺄﻥ ﻳﻌﺒﺲ ﺑﻮﺟﻬﻪ
    ﺍﻟﻠﻤﺰ : ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ..


    ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ " ﺍﻟﺼﻨﻢ " ﻭ " ﺍﻟﻮﺛﻦ " ؟
    ﺍﻟﺼﻨﻢ : ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻳﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻪ
    ﺍﻟﻮﺛﻦ : ﻣﺎ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﻛﺎﻥ
    ﺎﻟﻮﺛﻦ ﺃﻋﻢّ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﻢ
    ---------------------
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    صمت المشاعر و حلم كبير معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏24 سبتمبر 2017
    #2
  3. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    همسة (y)
    عزّة اللغة العربيّة من عزّة أهلها..
    فمتى عزّوا عزّت.. ومتى ذلّوا ذلت
    وبقاؤها من بقاء أهلها ولا حياة لها دونهم أو بعدهم
    وما داموا هم أحياء فهي حيّة...
    ونموّها من نموّ أهلها ومستعمليها
    ولا نموّ لها بغير نموّ أهلها.....(y)

    21370959_299923550482725_5798482952574166292_n.jpg
     
    إلياس, صمت المشاعر و حلم كبير معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏24 سبتمبر 2017
    #3
  4. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    الفعل اللازم والفعل المتعدي
    ================
    الفعل اللازم :
    ÷÷÷÷÷÷÷÷
    هو الفعل الذي يكتفي برفع الفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به، مثل:
    نام الطفل على الأريكة.
    جلس الملك على كرسيه.
    ذهب الأولاد إلى المدرسة.
    الفعل المتعدي:
    ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
    هو الفعل الذي لا يكتفي برفع الفاعل وإنما يحتاج إلى مفعول به واحد ،أو إلى مفعولين ،أو إلى ثلاثة مفاعيل.
    ومما يتعدى لمفعول واحد (قرأ) الطالب القصيدة. وهو الأكثر في الأفعال المتعدية في اللغة العربية.
    ومما يتعدى لمفعولين :
    *أصلهما (المفعولين) المبتدأ والخبر:
    (علم ،رأى ،وجد) -------- وتسمى أفعال اليقين ،مثل : علم المؤمنُ (الصدقَ منجياً)
    الصدق :مفعول به أول .
    منجيا :مفعول به ثان.
    (ظن ،حسب ،زعم ، خال)----- وتسمى أفعال الشك والرجحان.
    مثل:ظن اللص (جريمتَه كاملةً)
    (جعل ،صير)------ ومثل هذه الأفعال تسمى أفعال التحويل.
    مثل :جعل المعلم ( النحوَ سهلاً)
    ** ليس أصلهما (المفعولين) المبتدأ والخبر:
    مثل (أعطى ،منح ،منع ،كَسَا، ألبس، سأل ..)
    مثال: منح المديرُ ( الأمينَ جائزةً).
    ومما يتعدى لثلاثة مفاعيل ( أرى ، أنبأ، أعلم ،أخبر..)
    أعلمت (الطلابَ الدرسَ سهلاَ).
    ملاحظة : يصبح اللازم متعديا عن طريق زيادة الهمزة بأوله والتضعيف بوسطه)
    ويصير المتعدي لازما عن طريق صيغ المطاوعة
    مثل:
    فتحت الباب ف(انفتح).
    image-0-04-03-91eed32cdd553f9c36942441eef5175db8f111d335f5b12e5b2affa911818638-V.jpg
     
    إلياس, صمت المشاعر و حلم كبير معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏24 سبتمبر 2017
    #4
  5. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    كلمات فصحى
    الأخفش ::: صغير العينين
    الحطيئة ::: قصير القامة
    الأجدع ::: مقطوع الأنف
    الأكتع ::: مقطوع اليد
    الأخوص ::: من كانت عيناه اكبر من الاخرى
    الجاحظ ::: من كانت عيناه بارزتين
    الأدعج ::: من كانت عيناه سوداويتين
    الأحنف ::: الاعرج
    الأبتر ::: مقطوع الساق والقدم
    الأصلم ::: مقطوع الاذن
    الدريد ::: من ليس له اسنان في فمه
    الأرمع ::: كثير الاصابع
    الأشيم ::: من كانت في جلده شامه
    الأمرد ::: من لاينمو شعر في لحيتته وشاربه
    الأوقص ::: من كانت رقبته قصيرة جدا
    الجصوس ::: اللئيم
    الأبخر ::: من يخرج رائحة كريهه من فمه
    الأثرد ::: من بشفتيه تشقق
    الأخطل ::: مسترخي وطويل الاذنين
    الوخواخ ::: مسترخي البطن
    الأكتم ::: عظيم البطن
    الهيفاء::: المرأة الرشيقه الانيقه
    النجلاء ::: واسعة العينين
    الجلجال ::: شديد الصوت
    الخنساء ::: من كان انفها متأخر وقصير
    الفرزدق ::: قصير القامه غليظ البنيه مستدير الوجه
    الأعسر ::: من يعتمد على اطرافه اليسرى في العمل والكتابة والاكل
    البثينه :::: المرأة الحسناء الجميله
    الشهلاء :::: اذا كانت العين فيها حمره
    الوطفاء ::: اذا كانت العين طويله اهداب الشعر
    الكحلاء ::: اذا كانت العين جفونها سوداء
    الحوراء ::: اذا كانت العين اشتد سوادها وبياضها
     
    صمت المشاعر و إلياس معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏24 سبتمبر 2017
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    فرنسا الجزائر وطني
    بارك الله فيك وجزاك الف الف خير
    انا من عشاق اللغة العربية وبلاغتها اللامتناهية
    في المتابعة أخي الفاضل
    ربي يعينك
    احترامي وتقديري
    حلم كبير
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏24 سبتمبر 2017
    #6
  7. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
    [​IMG]
     
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    إلياس, ‏24 سبتمبر 2017
    #7
  8. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    عماد خطاب, ‏24 سبتمبر 2017
    #8
  9. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    عماد خطاب, ‏24 سبتمبر 2017
    #9
  10. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    كوكب زمردة
    شكرًا لك علي الموضوع الجميل والمفيد
    جزاك الله خيرا اخي عماد
     
    حلم كبير و عماد خطاب معجبون بهذا.
    صمت المشاعر, ‏24 سبتمبر 2017
    #10
  11. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    عماد خطاب, ‏24 سبتمبر 2017
    #11
  12. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    فروق لغوية بين القراءة و التلاوة :
    أن التِّلاوةَ لا تكونُ إلا لكلمتينِ فصاعدًا، والقراءةُ تكونُ للكلمةِ الواحدةِ.
    [الفروق في اللغة ص٨٤٤].
    21761724_167053183849868_5554959237470598731_n.jpg
     
    حلم كبير و صمت المشاعر معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏24 سبتمبر 2017
    #12
  13. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    عماد خطاب, ‏24 سبتمبر 2017
    #13
  14. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    ( لا ) ... ( لماذا ) ... ( إذن )
    ★☆★☆★☆★☆★☆★
    لا : للكبرياء والغرور
    لماذا : لأنك مجرد انسان طين وماء ومصيرك للفناء
    إذن : كن متواضع ولين الجانب مع البشر
    ☆★☆★☆★
    لا : للكذب والخداع والخيانة
    لماذا : لأنها تنقص من قدرك ولا ترفعه
    إذن : كن صادق ووفي وواضح
    ☆★☆★☆★
    لا : للغباء والسذاجة
    لماذا : لأنك سـ تغدو أضحوكة ...بين الناس
    إذن: كن ذكي وفطن وواعي الفكر
    ☆★☆★☆★
    لا : للظلم وللقسوة
    لماذا: لأنها من منغصات الحياة وهضم الحقوق
    إذن : كن عادل وحنون وصاحب روح
    ☆★☆★☆★
    لا : للثقة الزائدة
    لماذا: لأنه سـ يأتي يوم تقع في شراك الغطرسة
    إذن : كن خير الأمور الوسط
    ☆★☆★☆★
    لا : للتبلد وعدم أثبات الذات
    لماذا : لكي يكون لك مكانة في المجتمع
    إذن: كن صاحب حضور مميز لـ ترقى
    ☆★☆★☆★
    لا : للتحجر وموت الضمير
    لماذا: لأنك بهما لست أنسان
    إذن: كن متفهم وأيقظ ضميرك
    ☆★☆★☆★
    لا : للطمع والجشع
    لماذا: لأنك غبي لو ظنت أنها شجاعة
    إذن : كن قنوع بـ ما كتب لك في الحياة
    ☆★☆★☆★
    لا : لـ مراقبة الناس وكشف أسرارهم
    لماذا: لأن بيتك من زجاج وكتابك مفتوح
    إذن : غير نفسك قبل أن تغير الناس وأغلق كتابك
    ☆★☆★☆★
    لا : للكتابة الرقيقة
    لماذا : لأنها مضيعة للوقت وخسائر للورق
    إذن : كن صاحب حرف وقلم جميل
    ☆★☆★☆★
    لا : للنظر لـ من حولك بـ نصف عين
    لماذا : لأنهم يملكون عينان
    إذن : أنظر لهم بـ عين عادية
    ---------------------------------
    لمتذوقي اللغة العربية والأدب
     
    حلم كبير و صمت المشاعر معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏24 سبتمبر 2017
    #14
  15. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    عماد خطاب, ‏24 سبتمبر 2017
    #15
  16. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    الأدب خلق عظيم

    أصبح اليوم في وضع حزين

    غاب عن الساحة عندما ضعف العلم

    وأصبح الأستثمار في الدنيا مغنم

    نأمل من الجميع نشر الوعي

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    #16
  17. عماد خطاب

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    #17
  18. عماد خطاب

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    #18
  19. عماد خطاب

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    #19
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    لفتة إملائية
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    حلم كبير معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏24 سبتمبر 2017
    #20
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