لمتذوقي اللغة العربية و الأدب

لمتذوقي اللغة العربية والأدب لـو لم تكُنْ أمُّ اللغـاتِ هيَ المُنى** لكسرتُ أقلامي وعِفتُ مِدادي لغـةٌ إذا وقعـتْ عـلى أسماعِنــــا** كانتْ لنا بـــــرداً على الأكبــادِ سـتظلُّ رابــــــــــطـةً تؤلّـفُ بيننا ** فهيَ الرجــــــاءُ لناطـقٍ بالضّادِ الشاعر اللبناني الراحل: حليم دموس تابعونا في حلقاتِ هذه السلسلة التي تحوي أقوال المشاهير والأعلام عن جمال لغتنا العربية ،، وشاركونا إنحاح لهذا الجهد بالإثراء والمساهمة في النشر عن طريق الآتي: 1-الضغط على زر الإعجاب لا يجلب لي المال ... يا صديقي.. و إنما يحفزني على وضع الجديد فقط 2-تعليقاتكم وإضافاتكم وإستفساراتكم. هذا العمل تطلب وقتاً وجهداً في الجمع والترتيب ، لذا لا نسمح بالنشر دون ذكر المصدر ووكيلنا الله في الدنيا والآخرة. ولكم كلّ الودّ ،، المصدر منتدي اللمة الجزائرية