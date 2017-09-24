لمتذوقي اللغة العربية و الأدب

كلمات فصحى

الأخفش ::: صغير العينين

الحطيئة ::: قصير القامة

الأجدع ::: مقطوع الأنف

الأكتع ::: مقطوع اليد

الأخوص ::: من كانت عيناه اكبر من الاخرى

الجاحظ ::: من كانت عيناه بارزتين

الأدعج ::: من كانت عيناه سوداويتين

الأحنف ::: الاعرج

الأبتر ::: مقطوع الساق والقدم

الأصلم ::: مقطوع الاذن

الدريد ::: من ليس له اسنان في فمه

الأرمع ::: كثير الاصابع

الأشيم ::: من كانت في جلده شامه

الأمرد ::: من لاينمو شعر في لحيتته وشاربه

الأوقص ::: من كانت رقبته قصيرة جدا

الجصوس ::: اللئيم

الأبخر ::: من يخرج رائحة كريهه من فمه

الأثرد ::: من بشفتيه تشقق

الأخطل ::: مسترخي وطويل الاذنين

الوخواخ ::: مسترخي البطن

الأكتم ::: عظيم البطن

الهيفاء ::: المرأة الرشيقه الانيقه

النجلاء ::: واسعة العينين

الجلجال ::: شديد الصوت

الخنساء ::: من كان انفها متأخر وقصير

الفرزدق ::: قصير القامه غليظ البنيه مستدير الوجه

الأعسر ::: من يعتمد على اطرافه اليسرى في العمل والكتابة والاكل

البثينه :::: المرأة الحسناء الجميله

الشهلاء :::: اذا كانت العين فيها حمره

الوطفاء ::: اذا كانت العين طويله اهداب الشعر

الكحلاء ::: اذا كانت العين جفونها سوداء

الحوراء ::: اذا كانت العين اشتد سوادها وبياضها ​