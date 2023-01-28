موضوع تجميعي شامل جماليات اللغة العربية

حفياد آدم
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- إنضم
- 12 أوت 2018
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
لمتذوقي اللغة العربية
لـو لم تكُنْ أمُّ اللغـاتِ هيَ المُنى** لكسرتُ أقلامي وعِفتُ مِدادي
لغـةٌ إذا وقعـتْ عـلى أسماعِنــــا** كانتْ لنا بـــــرداً على الأكبــادِ
سـتظلُّ رابــــــــــطـةً تؤلّـفُ بيننا ** فهيَ الرجــــــاءُ لناطـقٍ بالضّادِ
الشاعر اللبناني الراحل: حليم دموس
تابعونا في حلقاتِ هذه السلسلة التي تحوي أقوال المشاهير والأعلام عن جمال لغتنا العربية ،، وشاركونا إنحاح لهذا الجهد بالإثراء والمساهمة في النشر عن طريق الآتي:
-الإبداء برأيك لا يجلب لي المال ... يا صديقي..
و إنما يحفزني على وضع الجديد فقط
هذا العمل تطلب وقتاً وجهداً في الجمع والترتيب ، لذا لا نسمح بالنشر دون ذكر المصدر ووكيلنا الله في الدنيا والآخرة.
ولكم كلّ الودّ
المصدر منتدى اللمة الجزائرية