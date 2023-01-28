موضوع تجميعي شامل جماليات اللغة العربية

ح

حفياد آدم

:: مرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
651
النقاط
1,051
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
img_1374399525_379.gif

لمتذوقي اللغة العربية

لـو لم تكُنْ أمُّ اللغـاتِ هيَ المُنى** لكسرتُ أقلامي وعِفتُ مِدادي
لغـةٌ إذا وقعـتْ عـلى أسماعِنــــا** كانتْ لنا بـــــرداً على الأكبــادِ
سـتظلُّ رابــــــــــطـةً تؤلّـفُ بيننا ** فهيَ الرجــــــاءُ لناطـقٍ بالضّادِ

الشاعر اللبناني الراحل: حليم دموس

6573a3d04e6956caccd1873dae7bf597.jpg
تابعونا في حلقاتِ هذه السلسلة التي تحوي أقوال المشاهير والأعلام عن جمال لغتنا العربية ،، وشاركونا إنحاح لهذا الجهد بالإثراء والمساهمة في النشر عن طريق الآتي:

-الإبداء برأيك لا يجلب لي المال ... يا صديقي..
و إنما يحفزني على وضع الجديد فقط

ض.png

هذا العمل تطلب وقتاً وجهداً في الجمع والترتيب ، لذا لا نسمح بالنشر دون ذكر المصدر ووكيلنا الله في الدنيا والآخرة.

ولكم كلّ الودّ

المصدر منتدى اللمة الجزائرية
 
ح

حفياد آدم

:: مرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
651
النقاط
1,051
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
509.gif
جماليات اللغة العربية
صرخ شخص فقال: وا كرباه
فنادته "الكاف" وقالت:
اصرخ من أعماقك بالكلمة من دوني فأنا ذاهبة.
فقال: إلى أين ؟!

فقالت: اصرخها من دوني وستعلم..
فصاح ذلك الشخص: وا ربَّاه..
فسمع صوتًا يقول: يا مؤمن، لا تحزن
"أليس الله [بكاف] عبده"

67402_1339804845.gif
 
ح

حفياد آدم

:: مرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
651
النقاط
1,051
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
02F0B48E4ACC.gif
فوائد لغوية رائعة ومهمة :

ما الفرق بين الأبدي، والأزلي، والأمدي والسرمدي؟
الأبدي: الذي لا نهاية له.
الأزلي: الذي لا بداية له.
الأمدي: مابين بداية ونهاية.
السرمدي: الذي لا بداية ولا نهاية له.

694704v36lppcpnb.gif

التحسس والتجسس؟
التحسّس: تتبّع أخبار الناس بالخير (اذهبوا فتحسّسوا من يوسف)
التّجسّس: معرفة أسرار الناس بالشر(ولا تجسسوا)

694704v36lppcpnb.gif

الفرق بين الصمت والسكوت؟
الصمت: يتولد من الأدب والحكمة .
السكوت: يتولد من الخوف.

ماهو الفرق بين الكآبة والحزن؟
الكآبة: تظهر على الوجه .
الحزن: يكون مضمراً بالقلب.
أعاذكم الله منهما .

694704v36lppcpnb.gif

ما الفرق بين شرقت الشمس و أشرقت الشمس؟
شرقت: بمعنى "طلعت"
أشرقت: بمعنى "أضاءت"
(وأشرقت الأرض بنور ربها)

694704v36lppcpnb.gif

مالفرق بين التعليم والتلقين؟
التلقين: يكون في الكلام فقط.
التعليم: يكون في الكلام وغيره
نقول: لقنه الشعر، ولا يقال: لقنه النجارة.

694704v36lppcpnb.gif

ما الفرق بين الجسد والبدن؟
الجسد: هو جسم الانسان كاملاً من الرأس إلى القدمين.
البدن: فهو الجزء "العلوي" فقط من_جسم_االإنسان .

694704v36lppcpnb.gif

الفرق بين "التضادِّ" و"التناقض"؟
التضاد: يكون في الأفعال.
التناقض: يكون في الأقوال.

694704v36lppcpnb.gif

الفرق بين الهبوط والنزول؟
الهبوط: يتبعه إقامة﴿ اهبطوا مصراً فإن لكم ماسألتم )، أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها
النزول: فهو النزول المؤقت لا يعقبهُ استقرار.

694704v36lppcpnb.gif

﴿وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾
الفرق بين المختال والفخور
المختال: ينظر إلى نفسه بعين الافتخار.
الفخور: ينظر إلى الناس بعين الاحتقار.

67402_1339804845.gif
 
ح

حفياد آدم

:: مرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
651
النقاط
1,051
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
509.gif

من أبلغ أبيات اللغة العربية



أَلَمٌ أَلَمَّ أَلَمْ أُلِمَّ بِدَائِهِ ... إِنْ آنَ آنٌ آنَ آنُ أَوَانِهِ



- أبو الطيب المتنبي

67402_1339804845.gif
 
ح

حفياد آدم

:: مرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
651
النقاط
1,051
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
509.gif
أقصر كلمة في اللغة العربية هـي




(ق) بالكسرة..





ومن مشتقاتها




"وقى" "وقاية" "يقي"





وتستعمل في حالة الأمر





كأن تقـول: يامحمد ق أختك شر الأشرار..

67402_1339804845.gif
 
ح

حفياد آدم

:: مرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
651
النقاط
1,051
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
جماليات اللغة العربية

أبيات إن قُرأت من اليمين إلى اليسار كانت مدحاً

ومن اليسار إلى اليمين كانت ذماً:


67402_1339537143.gif


 طلبوا الذي نالوا فما حُرموا، رُفعتْ فما حُطتْ لهم رُتبُ وهَبوا وما تمّتْ لهم خُلقُ، سلموا فما أودى بهم عطَبُ  جلبوا الذي نرضى فما كَسَدوا، حُمدتْ لهم شيمُ فما كَسَبوا


1667664kjyjshauy2.gif
 
ح

حفياد آدم

:: مرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
651
النقاط
1,051
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
جماليات اللغة العربية :

smile11.gif

خير الناس من كفّ فكّه و فكّ كفّه

وشر الناس من فكّ فكّه وكفّ كفّه

13517862131.gif


فكم من فَكَةِ كفٍّ كَفَتْ فُكُوكَهُم
وكم من كَفَةِ فكٍّ فَكَّتْ كُفُوفَهُم ...


13517862131.gif
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top