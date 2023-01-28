موضوع تجميعي شامل جماليات اللغة العربية

فوائد لغوية رائعة ومهمة

:

ما الفرق بين الأبدي، والأزلي، والأمدي والسرمدي؟الأبدي: الذي لا نهاية له.الأزلي: الذي لا بداية له.الأمدي: مابين بداية ونهاية.السرمدي: الذي لا بداية ولا نهاية له.التحسس والتجسس؟التحسّس: تتبّع أخبار الناس بالخير (اذهبوا فتحسّسوا من يوسف)التّجسّس: معرفة أسرار الناس بالشر(ولا تجسسوا)الفرق بين الصمت والسكوت؟الصمت: يتولد من الأدب والحكمة .السكوت: يتولد من الخوف.ماهو الفرق بين الكآبة والحزن؟الكآبة: تظهر على الوجه .الحزن: يكون مضمراً بالقلب.أعاذكم الله منهما .ما الفرق بين شرقت الشمس و أشرقت الشمس؟شرقت: بمعنى "طلعت"أشرقت: بمعنى "أضاءت"(وأشرقت الأرض بنور ربها)مالفرق بين التعليم والتلقين؟التلقين: يكون في الكلام فقط.التعليم: يكون في الكلام وغيرهنقول: لقنه الشعر، ولا يقال: لقنه النجارة.ما الفرق بين الجسد والبدن؟الجسد: هو جسم الانسان كاملاً من الرأس إلى القدمين.البدن: فهو الجزء "العلوي" فقط من_جسم_االإنسان .الفرق بين "التضادِّ" و"التناقض"؟التضاد: يكون في الأفعال.التناقض: يكون في الأقوال.الفرق بين الهبوط والنزول؟الهبوط: يتبعه إقامة﴿ اهبطوا مصراً فإن لكم ماسألتم )، أي اذهبوا لمصر للإقامة فيهاالنزول: فهو النزول المؤقت لا يعقبهُ استقرار.﴿وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾الفرق بين المختال والفخورالمختال: ينظر إلى نفسه بعين الافتخار.الفخور: ينظر إلى الناس بعين الاحتقار.