)) كيف تخفف وجع الأسنان المفاجئ؟؟؟؟))

إذا شعرتم بوجع الأسنان في منتصف الليل أو في عطلة نهاية الأسبوع، أي عندما لا يكون هناك أي طبيب أسنان متواجد في الجوار، فهناك عدة طرق يمكنها ان تساعد في تخفيف الألم حتى تصلوا إلى العيادة:



من المهم بدايةً فرك الأسنان وتنظيفها. اضافةً لذلك يوصى بالغرغرة بكوبٍ من الماء مع ملعقةٍ صغيرةٍ من الملح لغسل الأسنان من بقايا الطعام التي قد تؤدي إلى تفاقم آلام الأسنان.



قطعة الطعام العالقة بين الأسنان يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان لألم مشابه لذلك الذي تسببه ثقوب الأسنان.



يمكن أيضاً إستخدام الخيط الطبي بحذر لتنظيف الأسنان من بقايا الطعام. إذا لم يكن لديكم خيط طبي، فيمكنكم أن تفعلوا الشيء نفسه مع المسواك.



تجنبوا الأمور التي من شأنها زيادة الالم مثل تناول الأطعمة والمشروبات الباردة، الساخنة والحلويات.



تبريد منطقة الالم بواسطة غسل الفم بالماء البارد أو وضع مكعبات الثلج على السن. نعم، بالرغم من ان التعرض للبرودة بحد ذاته قد يزيد من الالم كما ذكرنا سابقا، الا انه في بعض الحالات يخفف الالم. لذلك، إذا وجدتم ان هذه الخطوة تزيد فقط من الحساسية والالم ولا تخففه فيمكن تركها.



إرفعوا رأسكم، رفع الرأس يمكن أن يقلل الضغط في منطقة الرأس والفكين ويخفف الألم إذا كان الألم شديداً وياتي اثناء الاستلقاء للنوم .



إذا كانت السن حسّاسة للهواء فيفضل تغطيتها بواسطة قطعة من المضمدات الطبية الرقيقة (الشاش)، قطعة صغيرة من شمع الأسنان (المتوفر في الصيدليات) أو علكة ممضوغة خالية من السكر (إستخدموا الأسنان التي على الجانب الآخر من الفم لمضغ العلكة).



. خذوا حبتين من الأسبرين الايبوبروفين أو الباراسيتامول. هذه الأدوية يمكن الحصول عليها دون وصفة طبية ويمكن إيجادها في أي صيدلية مناوبة. الايبوبروفين قد يكون أفضل خيار لأنه يعالج أيضا الالتهاب الذي يكون في كثير من الأحيان هو مصدر الألم. بالطبع يجب قراءة النشرة المرفقة وأخذ الدواء وفقا للتعليمات .

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#امور يجب الامتناع عنها



لا تضعوا الأسبرين على السن إذا كنتم تريدون أخذ المسكنات فينبغي إبتلاعها عن طريق الفم. لا تقوموا بطحن الأسبرين أو وضع الحبوب على السن واللثة. الدواء غير فعال بهذه الطريقة، والأسوأ من ذلك، فإنه يمكن أن يؤدي لحروق خطيرة في اللثة أو الخد.



لا تتجاهلوا الألم حتى لو زال ألم الأسنان، فهذا لا يعني بالضرورة أن المشكلة قد زالت، يفضل زيارة طبيب الأسنان. الألم هو طريقة الجسم للإشارة لنا أن هناك شيئاً غير سليم لدينا. الألم في الفك السفلي يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة في القلب.



ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية



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